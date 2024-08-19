Сборная России по футболу сыграет в турнире с участием Вьетнама и Таиланда

Фото: Максим Платонов

Футбольная сборная России сыграет в товарищеском турнире с участием Вьетнама и Таиланда. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба национальной команды.

5 сентября сборная России встретится с командой Вьетнама. Игра пройдет на стадионе в вьетнамском Ханое. 7 сентября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Таиланда. Обе встречи начнутся в 16.00 по московскому времени.

Ранее вьетнамские СМИ сообщали о переговорах по проведению Турнира трех наций.

Сборная России по футболу отстранена от международных официальных соревнований из-за санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин