Генич анонсировал переход Дзюбы в «Крылья Советов»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Артем Дзюба в ближайшее время подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил известный российский комментатор Константин Генич в эфире «Коммент шоу».



— Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Что Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду, — сказал Генич.

Артем Дзюба находится в статусе свободного агента. Нападающий остается без клуба с конца прошлого сезона, после завершения контракта с московским «Локомотивом».

Ранее сообщалось о возможном переходе Дзюбы в китайский чемпионат, где работает бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Зульфат Шафигуллин