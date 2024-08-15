Генич анонсировал переход Дзюбы в «Крылья Советов»
Нападающий Артем Дзюба в ближайшее время подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщил известный российский комментатор Константин Генич в эфире «Коммент шоу».
— Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Что Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит самарскую команду, — сказал Генич.
Артем Дзюба находится в статусе свободного агента. Нападающий остается без клуба с конца прошлого сезона, после завершения контракта с московским «Локомотивом».
Ранее сообщалось о возможном переходе Дзюбы в китайский чемпионат, где работает бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
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