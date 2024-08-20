Адреналин, скорость и азарт: юные картингисты сошлись на трассе в Камских Полянах

В поселке состоялись республиканские гонки на кубок «ТАИФ-НК»

Фото: Александр Ильин

В минувшие выходные в Камских Полянах прошли традиционные республиканские соревнования на кубок «ТАИФ-НК». Четырнадцатый год подряд юные картингисты съезжаются в поселок, чтобы продемонстрировать свое мастерство вождения и побороться за звание сильнейшего. В этом году в состязаниях приняли участие около 50 гонщиков из 12 районов Татарстана. Наравне с мальчишками в заездах участвовали представительницы прекрасного пола. О том, как прошли одни из самых зрелищных и непредсказуемых соревнований, кто стал победителем и завоевал сразу два кубка — в репортаже «Реального времени».



«Вы — пример для своих сверстников»



Соревнования по картингу на кубок «ТАИФ-НК» — это не просто гонки, а настоящий спортивный праздник. Ежегодно юные спортсмены в возрасте от 9 до 16 лет приезжают в Камские Поляны за адреналином, скоростью и спортивным азартом. По традиции состязания проходят в пяти классах — «Пилот»,«Стриж», «125 (Минск)», «Хонда GX200» и «ХондаGX270».



Как отметил на церемонии открытия глава Камских Полян Ринат Салахутдинов, главная цель соревнований — популяризация и развитие картингового спорта среди детей и молодежи.

Главная цель соревнований — популяризация и развитие картингового спорта среди детей и молодежи. Александр Ильин / realnoevremya.ru

— Соревнования на кубок «ТАИФ-НК» — это наша добрая традиция. Камские Поляны —спортивный город. У нас много спортивных учреждений и площадок. Камполянцы любят спорт, у нас проходят всевозможные соревнования. Картинг является одним из самых зрелищных и любимых видов спорта среди жителей. Сегодня главные виновники торжества — наши юные гонщики. Дорогие ребята, вы — пример для своих сверстников. Тот опыт и навыки, которые вы получите, занимаясь спортом, обязательно пригодятся во взрослой жизни, — обратился к спортсменам Ринат Салахутдинов.



Генеральный директор «ТАИФ-НК» Максим Новиков, который так же приехал лично поприветствовать картингистов и пожелать им успехов в заездах, подчеркнул, что картинг — это спорт мужественных и смелых людей.

Генеральный директор «ТАИФ-НК» Максим Новиков,который так же приехал лично поприветствовать картингистов и пожелать им успехов в заездах. Александр Ильин / realnoevremya.ru

— Обращаясь к нашим пилотам, не могу не отметить вашу уникальность. В таком юном возрасте вы уже можете принимать быстрые, конструктивные решения, которые позволят вам в будущем смело идти во взрослую жизнь. Вы красавцы и молодцы. Отдельное спасибо хочу сказать наставникам. Ваше желание передавать свой опыт и истинные традиции дорогого стоит. Мы и дальше будем поддерживать молодежный спорт, чтобы он развивался и показывал себя во всей красе, — приветствовал участников Максим Новиков.



«Мы видим результат наших начинаний»



В этом году гонки по картингу на кубок «ТАИФ-НК» были посвящены президенту клуба «ТАИФМОТОСПОРТ», многократному победителю и призеру этапов чемпионата Европы по ралли-кроссу Тимуру Шигабутдинову.

Соревнования по картингу на кубок «ТАИФ-НК» — это непросто гонки, а настоящий спортивный праздник. Александр Ильин / realnoevremya.ru

Именно он был одним из тех, кто стоял у истоков соревнований в Камских Полянах. По его словам, решение организовать гонки на кубок «ТАИФ-НК» возникло не спонтанно. Картинг — первый шаг в большой мир автоспорта. Ощущения, которые испытывает юный спортсмен, схожи с тем, что испытывает профессиональный гонщик, садясь за руль спортивного болида.



— Сегодня мы видим результат наших начинаний. Детям нравятся соревнования,у них горят глаза. Самое интересное, что пилоты, которые 10—12 лет назад принимали участие в гонках, сегодня совсем взрослые стоят в рядах наставников, помогают в организации мероприятия, — признался Тимур Шигабутдинов. — В этом году соревнования проходят в мою честь, мне очень неудобно, неловко из-за этого.Большое спасибо организаторам, что поддерживают высокий уровень состязаний. Благодарность в глазах детей — дорогого стоит.

В этом году гонки по картингу на кубок«ТАИФ-НК» были посвящены президенту клуба «ТАИФМОТОСПОРТ», многократному победителю и призеру этапов чемпионата Европы по ралли-кроссу Тимуру Шигабутдинову. Александр Ильин / realnoevremya.ru

Во время интервью Тимур Шигабутдинов вспомнил, как началась его спортивная карьера.



— Мне не было еще и 17 лет, когда я впервые попал на соревнования. Тогда я работал механиком в команде ТАИФа. Так начался мой спортивный путь. Автоспорт в первую очередь — это понимание, на что способен автомобиль, понимание возможных негативных последствий, где находится та черта, которую нельзя переступать ни на трассе, ни на дорогах общего пользования. Я уверен, что дети, которые сегодня принимают участие в гонках, в будущем будут безопасно вести себя на дорогах, — отметил Тимур Шигабутдинов.

Чемпион также дал свои советы начинающим спортсменам. По его словам, самое главное в заездах — это спокойствие, дисциплина и концентрация внимания, добавив, что гонки выигрывают на трассе, а не в кабинетах.

«Только вперед, только победа!»



Для многих ребят встреча с мастером спорта международного класса по автоспорту Тимуром Шигабутдиновым стала настоящим подарком. Юный пилот из Чистополя Мишай Амбарцумян давно мечтал увидеть одного из своих кумиров.

Юный пилот из Чистополя Мишай Амбарцумян давно мечтал увидеть одного из своих кумиров. Александр Ильин / realnoevremya.ru

— На картинг записался 2 года назад. До этого видел гонки по телевизору, наблюдал за нашими чемпионами. Захотелось тоже заняться чем-то новым, узнать, как разбирать и собирать двигатель. В прошлом году я уже приезжал сюда на соревнования, тогда занял пятое место. Сегодня планирую улучшить свой результат. Постараюсь быть внимательным, не волноваться, — сказал Мишай.



До начала заездов своих подопечных подбадривал и наставлял тренер Станислав Чувашов. На соревнования спортсмены из Чистополя приехали в составе четырех человек.

На соревнования спортсмены из Чистополя приехали в составе четырех человек. Александр Ильин / realnoevremya.ru

— В прошлом году в классе «Хонда GX200» мы заняли третье место. В этом году тоже настрой боевой. Только вперед, только победа! В Камских Полянах автодром небольшой, но от этого гонки не менее зрелищные. Занимаясь картингом, дети учатся безопасно управлять транспортным средством. В будущем они будут более аккуратными на дорогах, чем неподготовленные водители, — уверен тренер.



Юный пилот из Нижнекамска Марат Салахов записался на картинг 6 лет назад. Пришел в секцию за острыми ощущениями: адреналином и скоростью, а в придачу получил новые знания в области автомеханики.

Юный пилот из Нижнекамска Марат Салахов записался на картинг 6 лет назад. Александр Ильин / realnoevremya.ru

— Мы не только учимся безопасно управлять картом, но и обслуживать его, собирать и разбирать двигатель, поддерживать его в исправном состоянии, — говорит пилот.



— Мы приехали поддержать Марата всей семьей: я, муж и наш младший сын. На картинг Марата записали в первом классе. За это время он неоднократно становился призером и победителем соревнований. Верим, что и эти заезды принесут ему победу, — выразила уверенность мама Марата Роза Салахова.



Сарманово — в лидерах



После официальной части открытия, на трассе между пилотами развернулась нешуточная борьба. Эмоции юных пилотов зашкаливали, многие спортсмены не могли сдержать слез. Каждый участник старался показать мастерство вождения на виражах и первым прийти к финишу.



— Дети — наше будущее. Картинг помогает узнать первые навыки управления автомобилем. Это еще и отвлечение от улицы, картинг — это антигаджет. Наши ребята знают, что такое колесо, принцип строения двигателя, за счет чего работает машина. С каждым годом растет мастерство вождения юных пилотов. Пилоты приучены к правилам и порядку. Уверен, что на дорогах эти дети не будут гонять, это я вам как спортсмен говорю, — подчеркнул организатор мероприятия Николай Жаворонков.

После официальной части открытия, на трассе между пилотами развернулась нешуточная борьба. Александр Ильин / realnoevremya.ru

По итогам соревнований победителем в классе «Хонда GX200» стал Арсений Назаров из Бугульмы.



— Я очень рад этой победе, но хвастаться не привык, — скромно признался Арсений, держа в руках заветный кубок.

Лучшей в классе «Хонда GX270», а также в заездах среди девочек стала Лиана Габдрахманова. Александр Ильин / realnoevremya.ru

Как и в прошлом году отличились гонщики из Сарманова. Лучшей в классе «Хонда GX270», а также в заездах среди девочек стала Лиана Габдрахманова. Юная спортсменка завоевала сразу два кубка.



— Не ожидала, что выиграю. На трассе пришлось нелегко, все толкались, но я справилась с волнением. Спасибо большое моим родителям, которые меня всегда во всем поддерживают. У меня есть цель всегда занимать призовые места, — после церемонии вручения сказала Лиана.

Впрочем, без приятных сюрпризов в этот день никто не остался. Участникам, не занявшим призовые места, вручили поощрительные призы. . Александр Ильин / realnoevremya.ru

В классе «125» обладателем первого места стал еще один воспитанник из Сарманова — Ислам Вагизов. Лучшим в заездах «Стриж» и «Пилот» был признан его одноклубник Амир Султанов. Победители гонки получили заслуженные кубки, медали и памятные подарки от компании «ТАИФ-НК». Впрочем, без приятных сюрпризов в этот день никто не остался. Участникам, не занявшим призовые места, вручили поощрительные призы.



Лилия Егорова