Адреналин, скорость и азарт: юные картингисты сошлись на трассе в Камских Полянах
В поселке состоялись республиканские гонки на кубок «ТАИФ-НК»
В минувшие выходные в Камских Полянах прошли традиционные республиканские соревнования на кубок «ТАИФ-НК». Четырнадцатый год подряд юные картингисты съезжаются в поселок, чтобы продемонстрировать свое мастерство вождения и побороться за звание сильнейшего. В этом году в состязаниях приняли участие около 50 гонщиков из 12 районов Татарстана. Наравне с мальчишками в заездах участвовали представительницы прекрасного пола. О том, как прошли одни из самых зрелищных и непредсказуемых соревнований, кто стал победителем и завоевал сразу два кубка — в репортаже «Реального времени».
«Вы — пример для своих сверстников»
Соревнования по картингу на кубок «ТАИФ-НК» — это не просто гонки, а настоящий спортивный праздник. Ежегодно юные спортсмены в возрасте от 9 до 16 лет приезжают в Камские Поляны за адреналином, скоростью и спортивным азартом. По традиции состязания проходят в пяти классах — «Пилот»,«Стриж», «125 (Минск)», «Хонда GX200» и «ХондаGX270».
Как отметил на церемонии открытия глава Камских Полян Ринат Салахутдинов, главная цель соревнований — популяризация и развитие картингового спорта среди детей и молодежи.
— Соревнования на кубок «ТАИФ-НК» — это наша добрая традиция. Камские Поляны —спортивный город. У нас много спортивных учреждений и площадок. Камполянцы любят спорт, у нас проходят всевозможные соревнования. Картинг является одним из самых зрелищных и любимых видов спорта среди жителей. Сегодня главные виновники торжества — наши юные гонщики. Дорогие ребята, вы — пример для своих сверстников. Тот опыт и навыки, которые вы получите, занимаясь спортом, обязательно пригодятся во взрослой жизни, — обратился к спортсменам Ринат Салахутдинов.
Генеральный директор «ТАИФ-НК» Максим Новиков, который так же приехал лично поприветствовать картингистов и пожелать им успехов в заездах, подчеркнул, что картинг — это спорт мужественных и смелых людей.
— Обращаясь к нашим пилотам, не могу не отметить вашу уникальность. В таком юном возрасте вы уже можете принимать быстрые, конструктивные решения, которые позволят вам в будущем смело идти во взрослую жизнь. Вы красавцы и молодцы. Отдельное спасибо хочу сказать наставникам. Ваше желание передавать свой опыт и истинные традиции дорогого стоит. Мы и дальше будем поддерживать молодежный спорт, чтобы он развивался и показывал себя во всей красе, — приветствовал участников Максим Новиков.
«Мы видим результат наших начинаний»
В этом году гонки по картингу на кубок «ТАИФ-НК» были посвящены президенту клуба «ТАИФМОТОСПОРТ», многократному победителю и призеру этапов чемпионата Европы по ралли-кроссу Тимуру Шигабутдинову.
Именно он был одним из тех, кто стоял у истоков соревнований в Камских Полянах. По его словам, решение организовать гонки на кубок «ТАИФ-НК» возникло не спонтанно. Картинг — первый шаг в большой мир автоспорта. Ощущения, которые испытывает юный спортсмен, схожи с тем, что испытывает профессиональный гонщик, садясь за руль спортивного болида.
— Сегодня мы видим результат наших начинаний. Детям нравятся соревнования,у них горят глаза. Самое интересное, что пилоты, которые 10—12 лет назад принимали участие в гонках, сегодня совсем взрослые стоят в рядах наставников, помогают в организации мероприятия, — признался Тимур Шигабутдинов. — В этом году соревнования проходят в мою честь, мне очень неудобно, неловко из-за этого.Большое спасибо организаторам, что поддерживают высокий уровень состязаний. Благодарность в глазах детей — дорогого стоит.
Во время интервью Тимур Шигабутдинов вспомнил, как началась его спортивная карьера.
— Мне не было еще и 17 лет, когда я впервые попал на соревнования. Тогда я работал механиком в команде ТАИФа. Так начался мой спортивный путь. Автоспорт в первую очередь — это понимание, на что способен автомобиль, понимание возможных негативных последствий, где находится та черта, которую нельзя переступать ни на трассе, ни на дорогах общего пользования. Я уверен, что дети, которые сегодня принимают участие в гонках, в будущем будут безопасно вести себя на дорогах, — отметил Тимур Шигабутдинов.
Чемпион также дал свои советы начинающим спортсменам. По его словам, самое главное в заездах — это спокойствие, дисциплина и концентрация внимания, добавив, что гонки выигрывают на трассе, а не в кабинетах.
«Только вперед, только победа!»
Для многих ребят встреча с мастером спорта международного класса по автоспорту Тимуром Шигабутдиновым стала настоящим подарком. Юный пилот из Чистополя Мишай Амбарцумян давно мечтал увидеть одного из своих кумиров.
— На картинг записался 2 года назад. До этого видел гонки по телевизору, наблюдал за нашими чемпионами. Захотелось тоже заняться чем-то новым, узнать, как разбирать и собирать двигатель. В прошлом году я уже приезжал сюда на соревнования, тогда занял пятое место. Сегодня планирую улучшить свой результат. Постараюсь быть внимательным, не волноваться, — сказал Мишай.
До начала заездов своих подопечных подбадривал и наставлял тренер Станислав Чувашов. На соревнования спортсмены из Чистополя приехали в составе четырех человек.
— В прошлом году в классе «Хонда GX200» мы заняли третье место. В этом году тоже настрой боевой. Только вперед, только победа! В Камских Полянах автодром небольшой, но от этого гонки не менее зрелищные. Занимаясь картингом, дети учатся безопасно управлять транспортным средством. В будущем они будут более аккуратными на дорогах, чем неподготовленные водители, — уверен тренер.
Юный пилот из Нижнекамска Марат Салахов записался на картинг 6 лет назад. Пришел в секцию за острыми ощущениями: адреналином и скоростью, а в придачу получил новые знания в области автомеханики.
— Мы не только учимся безопасно управлять картом, но и обслуживать его, собирать и разбирать двигатель, поддерживать его в исправном состоянии, — говорит пилот.
— Мы приехали поддержать Марата всей семьей: я, муж и наш младший сын. На картинг Марата записали в первом классе. За это время он неоднократно становился призером и победителем соревнований. Верим, что и эти заезды принесут ему победу, — выразила уверенность мама Марата Роза Салахова.
Сарманово — в лидерах
После официальной части открытия, на трассе между пилотами развернулась нешуточная борьба. Эмоции юных пилотов зашкаливали, многие спортсмены не могли сдержать слез. Каждый участник старался показать мастерство вождения на виражах и первым прийти к финишу.
— Дети — наше будущее. Картинг помогает узнать первые навыки управления автомобилем. Это еще и отвлечение от улицы, картинг — это антигаджет. Наши ребята знают, что такое колесо, принцип строения двигателя, за счет чего работает машина. С каждым годом растет мастерство вождения юных пилотов. Пилоты приучены к правилам и порядку. Уверен, что на дорогах эти дети не будут гонять, это я вам как спортсмен говорю, — подчеркнул организатор мероприятия Николай Жаворонков.
По итогам соревнований победителем в классе «Хонда GX200» стал Арсений Назаров из Бугульмы.
— Я очень рад этой победе, но хвастаться не привык, — скромно признался Арсений, держа в руках заветный кубок.
Как и в прошлом году отличились гонщики из Сарманова. Лучшей в классе «Хонда GX270», а также в заездах среди девочек стала Лиана Габдрахманова. Юная спортсменка завоевала сразу два кубка.
— Не ожидала, что выиграю. На трассе пришлось нелегко, все толкались, но я справилась с волнением. Спасибо большое моим родителям, которые меня всегда во всем поддерживают. У меня есть цель всегда занимать призовые места, — после церемонии вручения сказала Лиана.
В классе «125» обладателем первого места стал еще один воспитанник из Сарманова — Ислам Вагизов. Лучшим в заездах «Стриж» и «Пилот» был признан его одноклубник Амир Султанов. Победители гонки получили заслуженные кубки, медали и памятные подарки от компании «ТАИФ-НК». Впрочем, без приятных сюрпризов в этот день никто не остался. Участникам, не занявшим призовые места, вручили поощрительные призы.
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