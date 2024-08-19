Зачем татарские писатели ездили в Донбасс

Открывали кружки, собирали материал для произведений, переписывались с шахтерами и учили писать пьесы

Фото: Динар Фатыхов

В музейно-образовательном центре «История юстиции», который относится к новому филиалу Национального музея РТ, открылась выставка «Татарстан — Донбасс: сто лет истории». Посвящена она вовсе не правовым аспектам взаимодействия республик, а культурным. Экспозиция небольшая, занимает один маленький зал. В ней представлены подлинные вещи деятелей татарской культуры, которые с разными целями ездили в Донбасс в первой половине XX века. Зачем татарские писатели туда приезжали — об этом в материале литературного обозревателя «Реального времени» Екатерины Петровой.

Тинчурин вернул своего героя из шахты

После отмены крепостного права в 1861 году в Донбасс отправилось огромное количество людей ради заработка. До конца XIX века туда съезжались люди со всех уголков Российской империи. В 1926 году татарский писатель и драматург Карим Тинчурин написал знаменитую пьесу «Голубая шаль». Она повествует о тяжелой жизни татарских крестьян в дореволюционный период, а главный герой возвращается к себе на родину как раз с угольной шахты Донбасса. Эта пьеса была впервые поставлена 20 декабря 1926 года в Татарском академическом театре. А в наше время Татарский театр им. Тинчурина каждый сезон открывает спектаклем по пьесе «Голубая шаль».

В дальнейшем судьба писателя сложилась трагически. Его арестовали 17 сентября 1937 года по обвинению за участие в националистической организации, в шпионаже в пользу Японии и за вредительство на культурном фронте. Под пытками у Карима Тинчурина пытались выбить признание. Писатель все обвинения отрицал. Чуть больше чем через год, 14 ноября 1938 года, тройка НКВД ТАССР приговорила его к высшей мере наказания с конфискацией имущества. На следующий день Тинчурина расстреляли, в 1955 году реабилитировали. Жена писателя, Захида Тинчурина-Ахмерова, так описала произошедшее со своим мужем:

Арестовали в ночь с 16 на 17 сентября 1937 г. Он спал. Сильный стук в дверь. Вошли следователь и два бойца. Обыск. Кож. чемодан с рукописями забрали. Оделся. Снял кольцо. Передачи с 4–5 часов утра занимали очередь, чтобы передать. Брали только белье, в кассу деньги на его имя принимали. Так 14 месяцев. В ноябре (в Плетеневской тюрьме) пришла — передала. Жду… оказывается, нет его у нас… Сообщили, что сослали на 6 лет, 10 лет… В декабре 1947 года написала письмо с просьбой сообщить, где он. 13 апреля 1948 года вызывали… Начальник тюрьмы Нугуманов… сообщил в беседе, что из Москвы в ноябре 1938 года пришло распоряжение 200 человек расстрелять. В конце 1954 года написала в ЦК, в октябре 55 — реабилитировали. В 56 о дате смерти написала в К-т безопасности. «Он скончался в мае 47 года от рака пищевода». Справку дали в загсе.

Хади Такташ переписывался с татарскими журналистами Донбасса

Татарский поэт, писатель и публицист Хади Такташ в 1920-е годы переехал в Казань. Здесь он писал стихи и пьесы, а также различные материалы для газет и журналов. В 1929 году Такташ впервые поехал в Донбасс. Поэт восхитился, насколько была развита инфраструктура в регионе, а также удивился довольно внушительной татарской диаспоре, которая тогда состояла из более чем 40 тыс. человек.

Через год Хади Такташ вернулся в Донбасс в рамках творческой командировки. Он собирал материалы, которые затем стали основой для пьесы «Камиль», написанной в 1930 году. Это остросоциальная драма, которая описывает классовую борьбу в годы коллективизации.

Но на этом взаимодействие Хади Такташа с жителями Донбасса не заканчивается. Он уже сюда не приедет, поскольку умрет в 1931 году от тифа. Но после своей поездки писатель вел активную переписку с деятелями культуры Донбасса, журналистами, преподавателями и даже простыми шахтерами. Кстати, в благодарность за творчество Хади Такташа донбасские шахтеры подарили ему фонарь, который сохранился до наших дней.

Ахмет Файзи открыл курсы сценарного мастерства

Для некоторых татарских культурных деятелей Донбасс стал началом карьеры. К примеру, в 1922 году туда приехал молодой Ахмет Файзи, будущий советский писатель. Но тогда он работал простым учителем и занимался культурно-просветительской деятельностью. Для этого Файзи создал театральный кружок, а затем отправился по городам и селам Донецкого региона, чтобы привлекать шахтеров к своему небольшому просветительскому проекту.

В молодежное общество «Друзья театра» мог прийти любой желающий. Здесь занимались самодеятельностью, ставили спектакли, которые сами же и придумывали. Файзи учил писать сценарии, стихи и грамотно излагать свои мысли. На основе всего наработанного материала участники этой организации ставили спектакли и сами же в них играли.

Кстати, эта работа дала Ахмету Файзи колоссальный опыт, который он смог использовать после переезда в Казань в 1929 году.

Тази Гиззат изучал жизнь советских партизан

Творческий дар Тази Гиззата открылся во время службы в армии, где он начал писать различные зарисовки. Уже потом писатель познакомился с Каримом Тинчуриным, который устроил молодого автора в театральную студию в Самаре. В общей сложности он написал 37 пьес. Но Гиззат писал не только драматургию.

После войны писатель отправился в творческую командировку в Донбасс. Там он собирал материал о советских партизанах, в том числе о татарах. В результате литературных поисков получилась история не про конкретных партизан, а историографический очерк «Путевые заметки по Донбассу». Конечно, в основу легли его исследования деятельности партизан. Но произведение получилось гораздо шире. Писатель рассказал о быте, фольклоре, песнях и стихах, которые были популярны среди людей во время войны.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».