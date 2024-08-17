ХК «Нефтехимик» проиграл «Металлургу» в матче Кубка Республики Башкортостан
ХК «Нефтехимик» одержал победу над «Металлургом» в рамках матча Кубка Республики Башкортостан. Игра прошла в Уфе и завершилась поражением нижнекамцев со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).
За нижнекамскую команду единственную шайбу забросил Герман Точилкин. Стоит подчеркнуть, что на протяжении всего матча игроков «Нефтехимика» удаляли 7 раз.
Напомним, вчера нижнекамский «Нефтехимик» в рамках второго матча предсезонного Кубка Республики Башкортостан уступил «Салавату Юлаеву». Встреча окончилась со счетом 2:4 в пользу уфимский команды.
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