Министр спорта Дегтярев отверг вероятность выхода России из МОК

Фото: Динар Фатыхов

Россия не собирается выходить из числа членов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.



— Дверью хлопать и уходить из МОК мы не будем, — заявил Дегтярев «Матч ТВ».

С весны 2022 года российские сборные и спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины. Чуть позже МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) по политическим мотивам.



Ранее в Париже прошли Летние Олимпийские игры — 2024, в которых участвовали лишь 15 российских спортсменов. Все они выступили в нейтральном статусе из-за введенных против отечественного спорта санкций.

Зульфат Шафигуллин