В КХЛ высказались о возможном появлении в лиге новых зарубежных клубов
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) открыта для принятия новых клубов, в том числе из зарубежных стран. Об этом высказался вице-президент КХЛ Валерий Каменский.
Функционер уточнил, что на данный момент он не владеет информацией о возможном появлении в лиге клуба из Сербии.
— Наша лига открыта для всех, нужно выполнить только условия лиги и регламент, а рассматривать мы можем любые предложения. Почему нет? Можно будет рассмотреть этот вариант. Но я не слышал про такую команду, а только прочитал в прессе, поэтому конкретной информации о сербах у меня нет, — сказал Каменский Vprognoze.
Сейчас в КХЛ выступают три клуба из зарубежных стран — казахстанский «Барыс», белорусское «Динамо» и китайский «Куньлунь».
Ранее в некоторых СМИ сообщалось о возможном добавлении команды из Сербии в состав участников КХЛ.
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