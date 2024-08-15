КХЛ поменяла правила начисления очков в овертайме

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига внесла изменения в правила начисления очков в дополнительное время (овертаймах).



Начиная с сезона-2024/2025 команда, которая в овертайме меняет вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, не будет получать очки за проигранный матч. Однако это правило не будет действовать в случае замены вратаря по правилу «отложенного штрафа».



По старым правилам, команда, которая проигрывала в овертайме или в серии послематчевых буллитов, получала одно очко, а команда-победитель — два.

Это уже второе изменение в правилах за лето: ранее лига поменяла трактовку подножек и штрафов для вратарей при розыгрыше штрафного броска (буллита).

Олег Исаков