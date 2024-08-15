«Нефтехимик» назвал состав на матч с «Автомобилистом» в Кубке Башкортостана

Фото: Максим Платонов

Тренерский штаб «Нефтехимика» определился с составом на игру с «Автомобилистом» в рамках Кубка Башкортостана. Встреча начнется в 13.00 мск в Уфе.

В стартовом матче турнира ворота «Нефтехимика» будет защищать Филипп Долганов. В заявку также попал второй голкипер Артем Загидулин.

В первом звене «Нефтехимика» сыграют Егор Корбит, Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко. Стартовая пара защитников — Богдан Киселевич и Лукаш Клок. Отметим также появление в составе канадского игрока обороны Луки Профаки и молодого воспитанника нижнекамцев форварда Рауля Якупова.

Кубок Башкортостана пройдет в Уфе с 15 по 19 августа. В турнире сыграют «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Металлург», «Автомобилист» и «Северсталь».

Сегодня в 17.00 состоится второй матч игрового дня в рамках Кубка Башкортостана. На лед выйдут хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Северстали».

Зульфат Шафигуллин