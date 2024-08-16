Стали известны назначения арбитров на матчи 5-го тура РПЛ по футболу

Фото: Мария Зверева

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликован список судейских назначений на восемь матчей 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу между «Акроном» и «Рубином» в Самаре обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым. Для судьи этот матч станет всего третьим в судейской карьере на уровне РПЛ. В прошлом сезоне Егоров судил встречу «Рубина» против «Сочи» в конце мая 2024 года.

Главный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» рассудит Кирилл Левников.

5-й тур РПЛ растянется на три игровых дня. Первые матчи пройдут 17 августа, в субботу. Встреча «Акрона» и «Рубина» состоится 19 августа, начало — в 17.30 по мск.



После 4 сыгранных туров в турнирной таблице лидирует «Зенит» с 12 набранными очками.

Зульфат Шафигуллин