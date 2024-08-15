Сборная России по футболу сыграет с Вьетнамом 5 сентября

Фото: Максим Платонов

Товарищеский матч между сборными России и Вьетнама по футболу состоится 5 сентября. Об этом сообщает вьетнамская газета The Nation со ссылкой на местную федерацию футбола.



По данным издания, у команды Вьетнама запланированы две товарищеские игры в сентябрьскую паузу сборных. 5 сентября вьетнамцы сыграют с Россией, а 10 сентября — с Таиландом.

Сообщается, что на данный момент стороны ведут переговоры о проведении Турнира трех наций. Если согласование пройдет успешно, то сборная России сыграет 7 сентября против Таиланда.

Все игры планируется провести на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам).

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали официальное подтверждение Российскому футбольному союзу (РФС) на проведение двух выездных матчей сборной России в сентябре 2024 года.

Последние две контрольные игры команды Валерия Карпина против Сербии и Беларуси завершились победой россиян со счетом 4:0.

Зульфат Шафигуллин