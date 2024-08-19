«Акрон» и «Рубин» сыграют в Самаре в рамках 5-го тура РПЛ
Сегодня «Акрон» и «Рубин» сыграют в Самаре в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.
По итогам четырех сыгранных матчей «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. «Рубин» уступает команде Заура Тедеева лишь по дополнительным показателям, располагаясь на 12-й строчке таблицы.
Ранее команды встречались на групповом этапе Кубка России. 30 июля «Рубин» разгромил «Акрон» в Казани со счетом 4:0.
Прямая трансляция матча из Самары пройдет на платном телеканале «Матч Премьер».
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