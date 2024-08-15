Главный тренер «Нефтехимика» выступил против изменений правил в КХЛ

Фото: Максим Платонов

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался против изменения правил игры в овертаймах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).



Ранее лига внесла коррективы в систему начисления очков за проигранный в дополнительное время матч. Отныне команда не получит очков, если пропустит в овертайме после замены вратаря на полевого игрока.

— Категорически против этого правила. Команда сыграла матч, заслуженно забрала один балл — почему она должна его терять? В овертайме разыгрывается дополнительное очко. Мы можем играть хоть вчетвером, хоть вдвоем, — сказал Леонтьев.

Новое правило начнет применяться с сезона-2024/2025. Оно не будет действовать в случае замены вратаря по правилу «отложенного штрафа». По старым правилам команда, которая проигрывала в овертайме или в серии послематчевых буллитов, получала одно очко, а команда-победитель — два.

Сегодня «Нефтехимик» с победы над «Автомобилистом» (4:1) стартовал на Кубке Республики Башкортостан в Уфе.

Зульфат Шафигуллин