В Уфе стартует предсезонный Кубок Башкортостана по хоккею

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Уфе стартует Кубок Республики Башкортостан по хоккею. В турнире примут участие пять клубов КХЛ.



В первый соревновательный день в 13.00 мск сыграют «Автомобилист» и «Нефтехимик», а в 17.00 на лед выйдут «Салават Юлаев» и «Северсталь». У хоккеистов «Металлурга» запланирован день отдыха.

Всего турнир продлится с 15 по 19 августа, команды сыграют по четыре матча.

Два последних года победителем Кубка Башкортостана становился «Салават Юлаев». При этом в прошлом сезоне в турнире участвовали четыре клуба.

Зульфат Шафигуллин