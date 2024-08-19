«Рубин» назвал состав на матч 5-го тура РПЛ с «Акроном»
Тренерский штаб «Рубина» определился со стартовым составом на матч с «Акроном» в 5-м туре РПЛ. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17.30 по московскому времени.
Место в воротах «Рубина» займет Евгений Ставер. В защитной линии вместо Ильи Рожкова появится Руслан Безруков.
Состав «Рубина»: Ставер — Безруков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов — Иву, Юкич — Вада, Чумич, Даку.
Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Рубин» покажет платный телеканал «Матч Премьер».
Ранее в сезоне команды встречались на групповом этапе Кубка России. «Рубин» крупно обыграл «Акрон» со счетом 4:0 в кубковом матче.
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