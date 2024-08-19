Тренер «Динамо» Кудашов признался, что клуб хотел подписать Радулова

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Александр Радулов летом мог перейти в московское «Динамо» после ухода из «Ак Барса». О переговорах сообщил главный тренер «бело-голубых» Алексей Кудашов.

Наставник «Динамо» признался, что общался с Радуловым о переходе, но клуб и хоккеист не смогли договориться по финансовой части. В итоге хоккеист подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

— На самом деле, про Радулова это были не слухи. Мой разговор с ним состоялся сразу после конца сезона. Я действительно приглашал его в «Динамо», а дальше уже в течение месяца решались финансовые вопросы. Так понимаю, что не смогли договориться, — сказал наставник в интервью «Чемпионату».





Радулов выступал за «Ак Барс» с лета 2022 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 40 (16+24) очков. В плей-офф в активе Радулова 4 игры и 4 (1+3) балла за результативность.

Зульфат Шафигуллин