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«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сыграют в матче Кубка Республики Башкортостан

09:36, 16.08.2024
«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сыграют в матче Кубка Республики Башкортостан
Фото: Максим Платонов


Сегодня в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» в матче второго тура. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

В первой игре на турнире «Салават Юлаев» уступил «Северстали» со счетом 0:1. «Нефтехимик» в стартовой игре Кубка Башкортостана разгромил «Автомобилист» — 4:1.

Прямая трансляция матча из Уфы пройдет на телеканале КХЛ ТВ.

В Кубке Республики Башкортостан в нынешнем году участвуют пять команд КХЛ. За победу на турнире поборются «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Металлург», «Автомобилист» и «Северсталь».

Зульфат Шафигуллин

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