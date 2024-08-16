«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» сыграют в матче Кубка Республики Башкортостан

Фото: Максим Платонов



Сегодня в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан «Салават Юлаев» сыграет с «Нефтехимиком» в матче второго тура. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

В первой игре на турнире «Салават Юлаев» уступил «Северстали» со счетом 0:1. «Нефтехимик» в стартовой игре Кубка Башкортостана разгромил «Автомобилист» — 4:1.

Прямая трансляция матча из Уфы пройдет на телеканале КХЛ ТВ.

В Кубке Республики Башкортостан в нынешнем году участвуют пять команд КХЛ. За победу на турнире поборются «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Металлург», «Автомобилист» и «Северсталь».

Зульфат Шафигуллин