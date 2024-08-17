ХК «Ак Барс» одержал победу над «Нефтяником» в товарищеском матче

Фото: Максим Платонов

Хоккейный клуб «Ак Барс» одержал победу над «Нефтяником» в товарищеском матче. Игра прошла в Казани на стадионе «Татнефть Арена». К концу третьего периода счет составил 6:4 в пользу казанской команды.

За «Ак Барс» в этой игре забили Митчелл Миллер, Радэль Замалетдинов, Артур Бровкин, Денис Комков, а Кирилл Крутов вовсе оформил дубль.

Сегодня комментатор и эксперт по КХЛ Андрей Юртаев оценил изменения в «Ак Барсе» после ухода звездных игроков. По его словам, нынешний состав команды выглядит более сбалансированным, чем в прошлом сезоне.

Разиль Самигуллин