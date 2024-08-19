В Суварово достраивают «Дом Чемпионов»

Комфорт, качество, широкие возможности для спорта, система «Умный дом» в каждой квартире и… теплицы для огородничества!

Фото: Динар Фатыхов

В ЖК «Станция Спортивная», который находится в микрорайоне Суварово, скоро будет достроен и сдан «Дом Чемпионов». Заместитель министра строительства Татарстана Ильшат Гимаев, побывавший на объекте в канун Дня строителя, отметил его эффектное архитектурное решение и качество использованных материалов. Около половины квартир в доме уже проданы, оставшиеся тоже быстро раскупаются. «Умный дом» в каждой квартире, система приточной вентиляции, качественная предчистовая отделка, благоустроенный двор с широкими возможностями досуга, две девятиэтажных парковки по соседству, чистый воздух и близость Волги — все это неоспоримые преимущества нового дома на «Станции Спортивной». Но главным своим предложением #Суварстроит называет бескомпромиссный акцент на качестве строительства и материалов. Подробности о проекте — в репортаже «Реального времени» со стройплощадки.

«Целое поколение людей выросло в домах, которые мы построили»



ЖК «Станция Спортивная» в Приволжском районе Казани — один из ключевых проектов застройки Лаишевского узла. Здесь уже сданы и частично заселены 10 домов первой и второй очередей, идет возведение монолитных конструкций третьей очереди. А прямо сейчас готовится к сдаче «Дом Чемпионов» — эффектный, впечатляющий проект переменной этажности (от 10 до 19 этажей), рассчитанный на 803 квартиры общей площадью в 36,5 тысячи «квадратов». Сдать его #Суварстроит планирует во II квартале 2025 года. На 95% завершены фасадные работы, прямо сейчас идет подготовка квартир к сдаче, полным ходом движется благоустройство придомовой территории. Осенью начнутся работы по озеленению.

На днях стройплощадку посетил заместитель министра строительства РТ Ильшат Гимаев в сопровождении топ-менеджеров #Суварстроит. Визит был приурочен ко Дню строителя.

— Лаишевский узел — одна из точек роста Казани. До 2030 года всеми застройщиками здесь планируется построить порядка 4,5 млн квадратных метров жилья. При этом видим, что качество строительства не уступает тому жилью, что реализуется в центре Казани. Например, мы видим здесь качественный облицовочный материал, внутренние перегородки выполнены из крупноформатного блока «Поротерм», который хорошо «дышит» и эффективно удерживает тепло. #Суварстроит, как мы знаем, является одним из лидеров рынка жилищного строительства Республики Татарстан и входит в топ-40 рейтинга крупнейших застройщиков в масштабах страны. Дома строятся вовремя, без срывов сроков. Думаю, что и с этим домом задержек не будет, тем более что мы видим — он в высокой степени готовности. Скоро все системы будут готовы к подаче тепла, и в первом квартале 2025 года начнется проверка Росстройнадзора, — вынес вердикт Ильшат Гимаев, пройдя по стройплощадке.

Ильшат Гимаев: «Дома строятся вовремя, без срывов сроков. Думаю, что и с этим домом задержек не будет, тем более что мы видим — он в высокой степени готовности». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Руслан Нурмухаметов, генеральный директор УК #Суварстроит, напомнил, что в 2024 году компании исполняется 25 лет.

— За это время целое поколение людей выросло в домах, которые мы построили! Все эти годы «Суварстроит» воплощает мечты в реальность. Мы не просто строим дома: мы реализуем по-настоящему уникальные проекты. Каждый новый проект — шаг вперед. Сегодня мы находимся в новом комплексе «Станция Спортивная» и хотим представить вашему вниманию «Дом Чемпионов», который будет готов принять жильцов во втором квартале 2025 года.

Мы не просто строим дома: мы реализуем по-настоящему уникальные проекты. Каждый новый проект — шаг вперед



С вниманием к каждой детали

На сегодняшний день в «Доме Чемпионов» продано уже 48% квартир, продажи идут довольно быстро, даже с учетом сложной экономической ситуации сегодняшних дней. Что же привлекает покупателей здесь? Марсель Абдулхаев охотно рассказывает об этом.

Начинаем экскурсию по дому с общественных пространств: удобные входные группы спроектированы со стеклянными перегородками, чтобы было видно, что происходит в подъезде и на улице. Это повышает уровень комфортности и безопасности. Здесь предусмотрены просторное лобби отельного формата, в отделке которого используется дорогая сталь — кортен. На первом этаже обустроены две зоны очистки обуви для жильцов и лапомойка для их питомцев.

Здесь предусмотрены просторное лобби отельного формата, в отделке которого используется дорогая сталь — кортен. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лестничные пролеты и подъезды оформлены в светлых тонах: на стенах — декоративная штукатурка молочного цвета, на полу — устойчивый к истиранию керамогранит. Лифтовые кабины — увеличенного формата. Бесшумные скоростные лифты уже проверены #Суварстроит: они отвечают всем требованиям безопасности и комфорта. Лифтов два — грузопассажирский и пассажирский. Это позволит комфортно поднимать на верхние этажи не только бытовые покупки, но и мебель, и строительные материалы на период чистового ремонта. Счетчики расположены в подъезде, передача показаний приборов учета будет осуществляться автоматически в управляющую компанию для формирования платежных квитанций, жильцам не нужно будет думать об этом. В квартирах есть датчики протечек.

В каждой квартире уже установлена добротная, взломостойкая дверь с автодоводчиками (застройщик позаботился о каждой мелочи!). Квартиры сдаются в предчистовой отделке: уже выполнено оштукатуривание цементно-песчаным составом, сделана стяжка пола, разведено электричество, установлены радиаторы с регулировкой. Уровень предчистовой отделки — на уровне «уже можно грунтовать стену и клеить обои». Все отшлифовано, выровнено и готово к «косметике». Уже смонтирована и выведена в каждую квартиру централизованная система рекуперации воздуха. Кстати, о деталях: зимой подаваемый в квартиры воздух будет подогреваться!

Уже смонтирована и выведена в каждую квартиру централизованная система рекуперации воздуха. Зимой подаваемый в квартиры воздух будет подогреваться!. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Двухкамерные стеклопакеты с хорошей шумоизоляцией выполнены на высоком уровне сохранения тепла. И это не случайно, ведь стандарт планировки здесь — увеличенные оконные проемы и даже угловое остекление (в квартирах, расположение которых позволяет это сделать). Гостиная с угловым остеклением будет светлой и уютной, здесь можно реализовать эффектные дизайнерские решения.

«Умная» квартира: рекуперация воздуха, эргономика и комфорт в каждом квадратном метре

«Фишка» застройщика — в том, что он активно внедряет в повседневную жизнь современные технологии. В каждой квартире «Дома Чемпионов» уже установлена система «умный дом», разработанная собственным ИТ-отделом #Суварстроит. С ее помощью при подключении голосового помощника можно будет управлять освещением в квартире, домофоном и даже системой водоснабжения. Специальное мобильное приложение позволит разрабатывать и собственные сценарии «умного дома»: добавлять к системе управление электрожалюзи, климатической установкой и т.д.

Особое внимание уделено планировкам квартир. В «Доме Чемпионов» предложено большое разнообразие планировочных решений: 32-метровые студии, 35-метровые однокомнатные, 48-метровые «евро-двушки», 72-метровые трехкомнатные с двумя санузлами… Есть и промежуточные решения (увеличенные «однушки», например). Марсель Абдулхаев объясняет: застройщик постарался учесть интересы разных категорий покупателей: и семей с детьми, и «одиночек», и студентов, и старшего поколения. Каждый найдет здесь квартиру по себе.

Во всех квартирах просторные санузлы (площадью минимум 4,5 «квадрата»). В качестве материала межквартирных перегородок использован «Поротерм», а межкомнатные перегородки сделаны из пазогребневых блоков с добавлением гипсокартоновой шумоизоляции. В прихожих и на кухнях застройщик постарался спроектировать максимально удобные конфигурации с нишами для организации зон хранения.

Гостиная с угловым остеклением будет светлой и уютной, здесь можно реализовать эффектные дизайнерские решения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Качество материалов — прежде всего

В разработке фасадного решения проектировщики следовали последним трендам: рельефные фасады, сочетание нескольких материалов в природной гамме. В фасаде «Дома Чемпионов» использованы облицовочный кирпич, фасадная плитка, композитные материалы. Получается эффектное сочетание трех материалов и цветов.

— Мы тщательно подходили к выбору материалов, потому что важно было сохранить золотую середину: с одной стороны, удержаться в трендах, с другой стороны — сделать так, чтобы решение не устарело с годами, ведь архитектурные тренды быстро меняются, — объяснил Марсель Абдулхаев. — Мы не планируем удешевлять наши проекты по материалам, ни в коем случае! Для нас уже классическим материалом является «Поротерм», отлично зарекомендовавший себя в нашей климатической полосе. Он эффективно удерживает тепло, «дышит» и состоит из экологичных материалов. Энергоэффективность «Поротерма» позволит жильцам экономить на коммунальных счетах.

От холодных лоджий в «Доме Чемпионов» решено было отказаться: это решение принято с целью увеличить теплое внутреннее пространство квартир. Для хранения сезонных вещей предложено использовать общественные пространства первых этажей: в колясочной и велосипедной площадь позволяет организовывать удобное хранение. Каждая квартира со стороны фасада оборудована корзиной под кондиционер — таким образом будет сохраняться однородность внешнего вида фасада, его «благородство».

— Впрочем, у вас всегда есть выбор: если клиент хочет проект с холодной лоджией или открытым французским балконом — они есть у нас в других домах. В ЖК «Южный парк», к примеру, есть стильные и изящные французские балконы. А если хочется жить именно на «Станции Спортивной», в третьей очереди, которая сейчас строится, тоже есть французские балконы.

Марсель Абдулхаев: «Мы тщательно подходили к выбору материалов, потому что важно было сохранить золотую середину: удержаться в трендах и сделать так, чтобы решение не устарело с годами». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Большая часть коммерческих площадей уже продана»

Заместитель директора по маркетингу и продажам #Суварстроит Марсель Абдулхаев отметил преимущества локации проекта: в Приволжском районе, в 10 минутах от акватории Волги, на свежем воздухе. Из окон открываются впечатляющие виды. Транспортная доступность удобная: из центра Казани сюда можно доехать за 20 минут, а до аэропорта — за 15 минут неспешной езды.

Социальная инфраструктура комплекса формируется по мере его заселения. Здесь уже функционирует поликлиника, которая в ближайшие месяцы начнет принимать пациентов по ОМС. На территории комплекса уже работает детский сад, прямо во дворе «Дома Чемпионов» строится второй. А всего по проекту их будет девять. Бесплатный автобус каждое утро учебного года увозит учеников начальных классов в лицей №186 (этот маршрут организовал #Суварстроит, подарив автобус лицею). На первых этажах домов предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, в которых уже сформирована необходимая инфраструктура: здесь есть и магазины, и салоны красоты, и пункты выдачи заказов маркетплейсов. Одним из центров инфраструктуры будет «Дом Чемпионов». Марсель Абдулхаев рассказывает:

— Две части «Дома Чемпионов» соединены пристроем — здесь размещаются коммерческие площади. В этом доме предусмотрено много коммерческих площадей — для того, чтобы все жители могли получить не только комфорт, но и разнообразие услуг. Здесь 32 помещения общей площадью в 3 000 кв. м. Для каждого бизнеса сформирована удобная и продуманная локация: высота потолков 4 метра, оборудованы все коммуникации, организовано панорамное остекление, есть удобные зоны погрузки. На сегодняшний момент большая часть коммерческих площадей в этом доме уже проданы, осталось лишь несколько лотов.

Марсель Абдулхаев отметил преимущества локации проекта: в Приволжском районе, в 10 минутах от акватории Волги, на свежем воздухе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Двор для уютного добрососедства: спорт, детские площадки и… теплицы!

ЖК «Станция Спортивная» спроектирован с акцентом на активный, здоровый образ жизни, здесь, исходя из названия, складывается особое отношение к спорту. Жилой комплекс оборудован многочисленными спортивными площадками для игры в большой и настольный теннис, для волейбола, футбола. Прямо сейчас идет строительство хоккейной «коробки», чтобы и в зимнее время жители имели возможность играть в командные игры. На территории «Дома Чемпионов» будут оборудованы беговые дорожки с нетравматичным мягким покрытием. Тут и там оборудованы воркаут-зоны, они есть рядом с каждым домом. И, конечно, «Дом Чемпионов», архитектурная и функциональная доминанта комплекса, не исключение. Для жителей жилого комплекса проводятся спортивные и нетворкинговые мероприятия, из них, по заверениям Марселя Абдулхаева, уже сформировалась крепкая и дружная команда (кстати, команды «Станции Спортивной» уже занимают призовые места в городских любительских чемпионатах по футболу и волейболу).

Особое внимание #Суварстроит уделяет нормам озеленения, образцом здесь служит ЖК «Времена года». Уровень этого премиального жилого комплекса и задает планку, на которую застройщик ориентируется в озеленении остальных своих проектов. Работы по озеленению начнутся осенью.

На «Станции Спортивной» реализована концепция «Двор без машин»: заехать во двор можно только для погрузки и разгрузки. Заместитель директора по маркетингу и продажам #Суварстроит Марсель Абдулхаев рассказывает:

— На территории проекта мы возводим два многофункциональных центра: это будут многоуровневые паркинги с коммерческими помещениями на 1-м этаже. Жильцам будут доступны 9 этажей парковочного пространства. В них предусмотрены 998 парковочных мест. Парковочное место тоже можно купить в ипотеку или рассрочку от застройщика — продажи уже открыты.

На территории проекта строятся два многофункциональных центра: многоуровневые паркинги с коммерческими помещениями на 1 этаже. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сердце двора прямо сейчас идут работы по обустройству воркаут-зоны, уже практически завершено оборудование площадки для барбекю, где жители смогут проводить теплые вечера вместе. Для любителей медитативного отдыха предусмотрены пространства для настольных игр. Детские площадки разделены по возрастам: есть отдельная беби-зона с безопасным упругим покрытием из резиновой крошки, с галечными участками для развития мелкой моторики малышей. Большое внимание уделено зонам отдыха для мам: пока малыши играют на детской площадке, родители могут сидеть в небольшом отдалении и наблюдать за своими чадами. А на площадке для детей постарше оборудованы наземные батуты и много разных качелей (под разный рост и возраст).

Одна из центральных историй, которые будут рассказаны в ЖК «Станция Спортивная», — история о добрососедстве. Спортивные команды объединяют тех, кто хочет активности и любит игры. Но подумали здесь и о тех жителях, которые любят спокойный отдых, и даже о любителях вместе повозиться на грядках! Дело в том, что для жителей «Дома Чемпионов» обустроят две общедомовых теплицы, в которых каждому будет предоставлена возможность вырастить цветы, зелень или даже овощи.

Одна из центральных историй, которые будут рассказаны в ЖК «Станция Спортивная», — история о добрососедстве. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марсель Абдулхаев рассказывает, что застройщик применяет все доступные ему инструменты для снижения платежной нагрузки на покупателя. Ведь сейчас, с окончанием доступной большинству россиян льготной ипотеки и с ростом ключевой ставки Центробанка, это особенно важно:

— Для наших клиентов есть разные инструменты для покупки жилья. Во-первых, действует ИТ-ипотека и остальные пока еще доступные госпрограммы**. Семейную ипотеку мы за счет субсидирования готовы снизить до 4,8%. Клиенты могут воспользоваться субсидированием первоначального взноса (мы готовы компенсировать его в этом проекте клиентам, в том числе и с маткапиталом). Есть траншевая ипотека***, при которой до момента сдачи дома ежемесячный платеж за ипотеку составляет 2 рубля в месяц. Также есть предложения по рассрочке от застройщика. Словом, сейчас — время новых инструментов стимулирования спроса, мы активно работаем в этом направлении!

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Людмила Губаева