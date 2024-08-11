«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 87-я: «Ошибки»

Утром — репетиции на скрипке, вечером — изучаешь статьи УК

История двух подруг, Саши и Зои, с печальным финалом.. Фото: скриншот из видео «Короткометражный фильм - "Ошибки"» с канала «Татар Кино»

Фильм «Ошибки» (16+) Никиты Оленина об опасных играх молодых казанцев вышел в 2016 году. В прошлом году его выложили в Youtube, где он собрал почти 200 тысяч просмотров и множество разнообразных комментариев. В 13 минут режиссеру удалось уложить историю с прологом.



Саша и Зоя

Фильм снимала киностудия «О!ФИЛЬМ», в портфолио которой можно увидеть проморолики. У Оленина в Сети доступен еще один фильм — короткометражка «Твой враг», снятая в 2014 году. Оператором работал Алексей Матросов, который потом, к примеру, снимал «Водяную» Алексея Барыкина. Сам Оленин снимался в «Неотосланных письмах» и «Кире».



Оператор Никита Зубков стал известен позже, как режиссер фильма «Лемаев. Человек воли», рассказывающий об основателе и руководителе строительства «Нижнекамскнефтехима» — тизер к картине вышел в 2019 году.



Сценарий к фильму написала Валентина Лоскутова. В нем примерная девушка Саша из благополучной семьи (Анастасия Шатрова) дружит с Зоей (Александра Хакимзянова), чей отец сидит в тюрьме. Кстати, Александра Хакимзянова последнее время живет в Чебоксарах и работает в студии актерского мастерства «Свобода».

Грабеж, разбой, соучастие

Саша готовится к экзаменам, пилит на скрипке, мама не выпускает ее из дома, но потом родители уезжают, и девушка решает принять предложение Зои и пойти на вечеринку, где ее встречают батареи бутылок и незнакомые парни. Основные мужские роли исполняют Вадим Никоноров, Артем Антонов и Роман Зимняков. Эпизоды перемежаются видами Казани с высоты птичьего полета.



У Оленина при этом в короткометражном фильме есть и предыстория — главные мужские персонажи возникают в драке на титрах. После потасовки они и знакомятся с Зоей.

Понятно, что пьяная вечеринка ни к чему хорошему не приводит, зритель ожидает логичного финала, но будет еще и клуб, где парни показывают свои истинные намерения, и, конечно, отделение полиции. Занятно, что в конце автор, показывая кадры из картины, иллюстрирует их номерами статей Уголовного кодекса. А в комментариях к фильму зрители пишут: нет, тут уже «грабеж», а не «разбой», ибо парни не просто отбирают деньги, но и применяют насилие. А значит, и соучастие в нем — уже другая статья…

Словом, готовое кино для демонстрации на уроках в средней школе. При этом автору удается избежать морализаторского тона вплоть до титров, актеры играют свои роли достоверно. Как любая интересная короткометражка, «Ошибки» выглядят как приквел к большому кино.