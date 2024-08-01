Эксперты про регистрацию блогеров в Роскомнадзоре: «Наверное, рынок почистится»

Как отразится на медиаиндустрии новое требование регистрироваться блогерам-десятитысячникам в Роскомнадзоре

Фото: Максим Платонов

Недавно Госдума приняла закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности Telegram. Согласно ему, владельцы персональных страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков будут обязаны предоставить в Роскомнадзор сведения о себе, позволяющие их идентифицировать. О том, как эксперты сферы маркетинга и PR оценивают новые правила и каких изменений медиарынка ожидают, — в материале «Реального времени».

«Галочка будет вызывать доверие и у читателей, и у рекламодателей»

Согласно законодательной инициативе, незарегистрированные персональные страницы с 10 тысячами подписчиков и более ждут серьезные ограничения. Их владельцы не смогут размещать рекламу и распространять информацию о возможных способах финансирования каналов. Кроме того, с незарегистрированных страниц нельзя будет делать репосты.

Соучредитель агентства influence-маркетинга «ДругМедиа» Денис Супрунов надеется, что новые правила позволят бороться с накруткой подписчиков со стороны блогеров. По его словам, выбор каналов и страниц для рекламы станет проще и прозрачнее.

— Для маркетолога, по-моему, это очень классно. Когда ты покупаешь [рекламу] где-нибудь в канале или у блогера в Telegram, как правило, зачастую подписчики накрученные, а просмотров мало. Теперь, я думаю, подписчиков накручивать не будут. Мы увидим естественных подписчиков с естественными просмотрами. Никто не будет гнаться за цифрами ради рекламодателей, — сказал Супрунов в разговоре с «Реальным временем».

Как именно блогеры будут предоставлять информацию о себе в Роскомнадзор, в Госдуме пока не уточнили. Важно, чтобы этот процесс был простым и быстрым, а подтвержденные каналы визуально выделялись, считает Супрунов:

— Если это будет какая-то рутина, большая кипа бумаг и макулатуры, которую надо подтверждать, согласовывать, то, естественно, возникнут определенные трудности. А если это будет организовано в онлайн-формате, подаешь и получаешь еще, например, какую-то галочку за это, какую-то верификацию, что ты подтвержденный, то к нормальным каналам эта галочка будет вызывать доверие и у читателей, и у рекламодателей. Наверное, рынок почистится, — пояснил он.



«Люди столкнутся с ошибками и штрафами, прежде чем адаптируются к новым условиям»

О том, что главным критерием оценки инициативы будет успешность ее реализации, заявила и управляющий партнер международного PR-агентства Fields4e Евгения Полякова. Она подчеркнула: чтобы оценить целесообразность новых правил, нужно понять, как они будут работать на практике.

— Для сравнения можно обратиться к введенной в 2022 году обязательной маркировке рекламы, которая была представлена в неготовом виде, что вызвало путаницу и неудобства. Созданный хаос в конечном итоге был преодолен, но первоначальные трудности могли бы быть минимизированы при должной подготовке и информировании участников рынка, — сообщила эксперт.

По ее мнению, для блогеров и рекламодателей закон об обязательной регистрации может создать множество трудностей, аналогичных тем, которые возникали при вводе маркировки рекламы. Ведь заранее о законодательной инициативе блогеров и маркетологов не предупредили.

— Можно было бы организовать какие-то воркшопы, открытые мастер-классы о том, почему с новым законом работать станет лучше, и получить обратную связь от представителей индустрии. Люди столкнутся с ошибками и штрафами, прежде чем адаптируются к новым условиям, — уверена управляющий партнер международного PR-агентства Fields4e.



«Непонятно, какой вред наносят сейчас анонимные администраторы каналов»

Основательница коммуникационного агентства Lampa Евгения Лампадова относится к новому закону настороженно:

— Пока не очень понятна логика законодателей, для чего принимается этот закон, какой вред наносят сейчас анонимные администраторы каналов, почему выбрана отметка в 10 тысяч подписчиков. Вопросов много, а понятных ответов на них пока нет.

Для бизнеса не имеет принципиального значения, известен администратор канала или нет, объяснила она. Главное — легально ли работает блогер.

— Не так давно вступил в силу закон о маркировке, обязывающий площадку и рекламодателя маркировать посты, отрасль только адаптировалась к нему. Зачем незамедлительно придумывать и спешно принимать что-то еще регулирующее, не обсудив с блогосферой и не объяснив, остается загадкой из загадок, — рассказала Лампадова.

«Нововведения затруднят жизнь начинающим блогерам»

По мнению Супрунова, закон важен для контроля новостей, которые публикуют блогеры в социальных сетях:

— В целом закон имеет смысл. Потому что мы знаем, что есть СМИ, например, которые доносят до людей определенные новости, и читают эти СМИ массы. Телеграм-каналы, большие группы «ВКонтакте», большие аккаунты в других социальных сетях тоже, по сути, доносят те или иные новости до масс, но никаких норм для этого не было. [Блогеры] могли публиковать все что угодно, тем самым внедряя в инфополе различные вбросы, возможно, даже не очень подтвержденные.

Если крупные каналы и группы будут контролировать, их владельцы станут с большей опаской распространять непроверенную информацию, надеется эксперт. Смысла следить за блогерами, аудитория которых насчитывает меньше 10 тысяч человек, по словам Супрунова, нет: таких страниц слишком много. Даже «десятытисячников» читают не все подписчики. Сам соучредитель агентства influence-маркетинга «ДругМедиа» выбрал бы отметку в 50 тысяч, но отметил, что это субъективная оценка.

Полякова, напротив, сомневается в том, что благодаря новым правилам интернет-пространство станет безопаснее:

— Существующие механизмы мониторинга вполне могли бы обеспечить контроль за появлением нежелательной информации в Сети без дополнительных норм, — сказала она.

По ее мнению, установленная отметка в 10 тысяч подписчиков кажется произвольной. На разных платформах такая аудитория может означать совершенно разные уровни влияния:

— На Rutube, например, это фактически звезда, в то время как на YouTube — это только начинающий блогер, возможно, канал «для своих». Каналы с менее чем 10 тысячами подписчиков могут иметь значительное влияние в своих нишах. Такие нововведения затруднят жизнь начинающим блогерам, для которых соблюдение новых регуляторных норм может стать критическим моментом.