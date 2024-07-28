«Магди»: первая татарская фолк-рок-опера

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 77-я

В 1989 году Асадуллин был звездой эстрады, а стал символом возрождения ислама. Фото: скриншот из видео «Альберт Асадуллин. Дорога без конца. Посвящение Паганини» с канала «Владимир Нестеров».

В этом году исполняется 35 лет показу на Центральном стадионе первой татарской фолк-рок-оперы «Магди»/«Мессия», самого неожиданного проекта заслуженного артиста РСФСР Альберта Асадуллина. Сначала это была запись на пластинке, которая была доступна лишь на нескольких стримингах, но в прошлом году ее выложили заново — и теперь оперу можно слушать, к примеру, на Youtube.

Как Асадуллин вернулся к корням

Альберт Асадуллин родился в Казани, откуда поехал учиться на архитектора в Ленинград, и там начал петь. Асадуллин — представитель первой волны ленинградского рока. Но карьера его выстроилась иначе — он стал героем первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика», попал во всесоюзные конкурсы, стал лауреатом международного «Золотого Орфея» и стал звездой эстрады. Одно из популярных произведений того времени — «Дорога без конца», музыкальная тема фильма «Никколо Паганини». В 1988 году он стал заслуженным артистом РСФСР.

В это время Асадуллин обращается к татарскому искусству, к исламу, посещает мечеть. «Магди» важен тем, что сделать его решил сам певец. Музыку, во-первых, написала Масгуда Шамсутдинова (в интервью Асадуллин указывал, что в «Магди» она придумала три композиции). Она в то время работала редактором на казанском телевидении, где ее нашла звезда. Шамсутдинова также изучила ислам, в том числе и духовную музыку. Именно она научила Асадуллина красиво читать-напевать суру «Фатиху», с которой, по сути, начинается произведение. С идеей они пошли к муфтию Талгату Таджуддину, тот дал добро.



Шамсутдинова назвала оперу «Изге Болгар дастаны»/«Дастан священнного Болгара», но потом предложила «Магди», по имени одного из потомков последнего пророка, который должен явиться людям перед Судным днем.

Сначала это была запись. Пластинка, вышедшая на «Мелодии» в 1989 году («Магди. Дастан о Великих Булгарах»), была ранее доступна лишь на нескольких стримингах. Но внезапно в прошлом году ее выложили заново — и теперь оперу можно слушать, к примеру, на Youtube.

Также автором музыки здесь указан Андрей Сигле, будущий композитор сериала «Улицы разбитых фонарей». В списке участников записи — исполнители на таких не особо распространенных даже сейчас в России инструментах: курай, саз, домбра, ситар, табла, най, даф, уд, эрху. А еще поет ансамбль «Солисты Ленинграда». Но единственный сольный голос принадлежит Асадуллину. Помимо новых произведений, он поет «Тәфтиләү», «Туган тел».

На пластинке указано: «По заказу Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири», ее консультируют и Таджуддин, и ленинградский муфтий Жафяр Пончаев, и главный имам-хатыб Московской соборной мечети Равиль Гайнутдин. Записывает, кстати, великий Виктор Динов, работавший со всеми — от Эдиты Пьехи до «Аквариума».

Хотел кино, получилось шоу

После из этой записи Асадуллин хотел сделать фильм, но вместо этого в Москве его свели в начале лета 1989-го с Равилем Гайнутдином, который рассказал, что можно сделать постановку к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией — но не по григорианскому календарю, как было два года назад, а по хиджре.

Отмечали его через год после торжеств в числе 1000-летия Крещения Руси в Уфе и Казани. Завершало праздник музыкальное шоу на Центральном стадионе с «Магди», которую также называют рок-сюитой. Точнее будет сказать, что единственный пример, когда сюжет из Книги был объединен с электронными и тюркскими инструментами в масштабное полотно. Композитор называет ее «суфийской музыкальной мистерией».

— Приехав, узнал, что в Казани не готовится ни-че-го. И я приступил к работе, — вспоминал Асадуллин то время. Так что пришлось все делать самому: профессиональный архитектор даже сам чертил эскизы сцены в виде Каабы. Звук и свет везли из Москвы, лазеры из Ленинграда. Роли играли актеры театра Тинчурина — Исламия Махмүтова, Зимфира Досаева, Зуфар Харисов, Миләүша Назмиева, Джамиля Асфандиярова. В массовых сценах — дети. В день первого показа до самого начала шел дождь, а потом небеса рассеялись аккурат над стадионом.

Представление начинается с суры «Фатиха», после чего герой Асадуллин проживает историю народа за тысячу с лишним лет, преодолевает различные препятствия в виде советского строя, Запада, войн и так далее. После чего следует возрождение, на которое уповали празднующие, со стадионным пением «Туган тел». После чего вновь начинается дождь.

После показа Асадуллин заболел воспалением легких и лег в больницу. Но успел выучить партии и спеть в рок-опере Рашида Калимуллина «Ерактагы кәккүк авазы»/«Крик кукушки», где он исполнил главную партию Алтынбека.



Планировалось, что у «Магди» будет сценическая версия, ее показали еще раз в Татарстане, Ленинграде и Москве.



— Но это оказалось никому не нужным. Мне говорили: «Альберт, зачем тебе все это?» И в 1991 году я распустил свой коллектив, — говорил Асадуллин в интервью.

Режиссером «Магди» был Дамир Сиразиев, чья творческая и личная история достойна фильма. Родился он в Кайбицком районе, жил в Челябинске, окончил Казанское театральное училище и и ГИТИС, поставил в качестве диплома пьесу Мара Байджиева «Жених и невеста», немного работал в русском ТЮЗе, а потом стал режиссером в Камаловском, где прогремел инсценировкой «Плахи» Чингиза Айтматова под названием «Ахырзаман»/«Конец света». В 1989-м возглавил Тинчуринский, ставил комедии.

А после «Магди» сделал в Кремле «Сөембикә кыйссасы»/«Легенда о Сююмбике», еще более масштабное произведение: в результате даже побились стекла и чуть не начался пожар. Следующее большое место работы Сиразиева — Верховный совет ТАССР, а также своя компания «Татарт», занимается фондом «Җыен», в частности, переиздает труды Михаила Худякова, Карла Фукса...

Несколько лет назад запись мероприятия на Центральном озере выложил шеф-редактор службы новостей телеканала «Эфир» Сергей Шерстнев, указав, что «любительская съемка рок-оперы — из личного архива Дамира Сиражи». Чтобы сделать целостное представление о произведении, ее недостаточно. Но если сложить видео и аудио, то масштаб очевиден.

Позже к 1000-летию Казани Асадуллин записал альбом татарских песен. Интересно, почему бы не устроить возрождение «Магди» сейчас? Безусловно, ее показ был бы интересен в рамках недавнего празднования 1100-летия, но никогда не поздно...

