На ТНВ осовременивают формат песенных передач: как снимали «Музыкаль Сабантуй»
Как в Татарстане «приземлили» новейший формат музыкальных шоу и почему из него исчез элемент соревновательности
На ТНВ прошли съемки первого сезона новой музыкальной программы «Музыкаль Сабантуй». По визуальному оформлению шоу очень похоже на популярные передачи формата «Голос»: артисты на сцене, пятеро экспертов в креслах слушают выступления и обсуждают. Но есть и отличия. «Реальное время» побывало на съемках программы и повествует, о чем этот проект, в чем его суть и что рассказывают его авторы и участники.
Музыкальный батл без победителя
Как рассказывает генеральный продюсер ТНВ Лилия Кадырова, название проекта «Музыкаль Сабантуй» родилось из идеи национального праздника, который объединяет татарский народ, сохраняет его ценности и музыкальные традиции. Одно из главных событий Сабантуя — соревнования куреш, борьба на поясах. Эта реалия и взята за основу формата передачи: здесь тоже есть свой ринг. Но он музыкальный. На нем встречаются два поколения: звезды девяностых, которые сыграли важную роль в становлении татарской эстрады и культуры, и современные топовые артисты, которые диктуют сегодняшние тренды и «взрывают» чарты.
Это своего рода музыкальный батл, по формату похожий на шоу «Голос» и подобные ему: на сцене поют артисты, проходит несколько туров. Певцы исполняют свои хиты, представляют премьеры, вспоминают ретро-песни и народную музыку в акустическом музыкальном сопровождении. А в одном из туров даже «меняются» песнями, для которых созданы принципиально новые аранжировки.
А перед ними — пять кресел жюри. Принципиальное отличие — в том, что нет цели определить победителя. После каждого выступления идет обсуждение музыкальности, песни, подачи и даже того, как держится артист на сцене. В жюри кипят нешуточные страсти, идут живые обсуждения. Участники проекта не только дают оценки (в том числе и критические), но и вспоминают истории из своей жизни, проводят параллели между устоявшимися хитами и новой татарской музыкой. Состав жюри на весь сезон не статичен: его участники от передачи к передаче меняются. Это разнообразит обсуждения и вносит в проект динамичность.
— Наше экспертное жюри не совсем стандартное, — объясняет Лилия Кадырова. — В нем, как и на сцене, встречаются представители разных поколений. Среди них есть музыкальные звезды огромного масштаба, легенды, например, Венера Ганиева или Резеда Ахиярова. А есть и артисты новой генерации — Эльмира Калимуллина, Марат Яруллин, Данир Сабиров, Наби и многие другие. Пригласили мы в жюри и аранжировщика Давляна и многих других интересных деятелей нашей культуры. Эти люди оценивают творчество наших звезд по-своему. И у каждого члена жюри своя роль, своя миссия. Кто-то оценивает вокал, кто-то стиль и подачу, кто-то рассуждает о трендовости, а кто-то профессионально обсуждает аранжировки.
Отдельного внимания заслуживает концепция оформления студии: ультрасовременная, яркая, необычная. Лилия Кадырова признается: концепция рождалась прямо под руками авторов проекта, ее придумывали самостоятельно, а потом уже передавали идеи команде исполнителей проекта. Основная задача состояла в том, чтобы создать атмосферу не просто классического, традиционного Сабантуя. Этот праздник музыки должен был получиться одновременно и родным, и перекликающимся с традициями, и очень современным. Выглядеть красиво не только на телеэкране, но и гармонично смотреться в многочисленных «рилсах» и «шортсах», которые выкладывают в соцсети участники проекта.
Эльмира Калимуллина: «Эта искренность не может оставить равнодушным зрителя»
Народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина признается: она рада, что ей удалось выкроить время в напряженном графике и поучаствовать в жюри проекта. В кулуарах съемок корреспондент «Реального времени» услышала рассказ о том, как Эльмира едва не расплакалась, услышав песню, знакомую ей с детства и затронувшую глубокие струны ее души. А нам певица рассказала:
— Для меня было важным открыть для себя артистов с новой стороны. С новыми/старыми песнями и классным звучанием аранжировок. Но порой меня смущали старомодные «минусовки», которые молодым артистам точно не стоит брать за основу своего музыкального материала.
Идея передачи кажется артистке замечательной. Ей, успешно прошедшей через горнило федерального шоу «Голос», понравилось как раз то, что здесь нет соревнования. Оно, по ее мнению, не нужно: тут каждый на своем месте. И связь поколений, которая создается в передаче, просто необходима!
— Надеюсь, что передача станет самой желанной для телезрителя, — говорит «Реальному времени» Эльмира Калимуллина. — В ней есть музыка, драматизм, преемственность, юмор и любовь к своему делу. Эта искренность не может оставить равнодушным зрителя. Ведь он чувствует любую фальшь! А еще я всегда за эксперименты и признаюсь: мне было бы интересно поучаствовать в шоу и как певице. Ведь мне есть что сказать — и интересно послушать мнение коллег по цеху.
Певица Ильвина рассказала после съемок: давно хотела, чтобы появился новый формат музыкального шоу. Она очень рада, что ее пригласили в жюри:
— Когда я соглашалась, то даже не понимала, насколько это круто — попасть в это кресло. Сегодня я поняла, какое счастье — оказаться здесь, рядом с такими великими артистами. Услышала множество историй и информации от коллег по жюри. Почувствовала, что прикоснулась к истокам. Поэтому для меня это больше, чем просто шоу — это новый этап личностного роста для меня, как для человека творческого, как для человека татарского происхождения. Этот проект будет интересен для многих, я в этом уверена!
Для меня это больше, чем просто шоу — это новый этап личностного роста для меня, как для человека творческого, как для человека татарского происхождения
Зухра Шарифуллина: «Чтобы со мной соревноваться, надо 45 лет петь»
В одной из серий проекта в роли «старшей звезды» выступила народная артистка Республики Татарстан Зухра Шарифуллина, которая 45 лет радует слушателей своим глубоким, красивым тембром. Признанная легенда татарской эстрады исполнила свои хиты, а в третьем туре «обменялась» песнями со своей младшей коллегой по сцене, Ильсией Бадретдиновой. После съемок она поделилась впечатлениями с «Реальным временем»:
— Мне очень понравилось. Честно говоря, сперва я не хотела участвовать в проекте: все-таки пою уже столько лет, я ведь женщина в годах. А здесь одна молодежь — все красивые, энергичные и песни у них такие задорные. Думала: «Что мне там делать?». Но меня очень звала Ильсия Бадретдинова, говорила: «Зухра апа, только с вами пойду». А потом и Лилия Кадырова звонила, она мне все объяснила, и я согласилась.
Зухра ханум признается: сначала, увидев молодых людей в жюри, думала: «Ну что они мне могут сказать? Ведь я 45 лет на сцене». Но потом поменяла свое мнение: говорит, что у молодых коллег интересное мышление, которое ей очень понравилось. Особенно удивило легенду татарской сцены то, что многие суждения молодых певцов совпадают с ее собственными оценками.
— Думаю, проект обязательно будет популярным. Мне кажется, зритель будет с нетерпением ждать, из кого же составят следующие пары. Формат очень интересный. При этом я сразу сказала: «Я пришла не соревноваться, а пообщаться с молодежью». Ведь для того, чтобы со мной соревноваться, надо 45 лет петь! Вот когда такой певец придет — тогда я и соглашусь на соревнование!, — рассказывает Зухра Шарифуллина.
Ведь для того, чтобы со мной соревноваться, надо 45 лет петь! Вот когда такой певец придет — тогда я и соглашусь на соревнование!
Она кстати, была бы и не против поучаствовать в жюри: утверждает, что ей есть что сказать, ведь опыт музыкального судейства в разнообразных проектах у нее накоплен огромный.
— Если пригласят, я обязательно приду и выскажу свои советы и суждения! — улыбается певица.
Резеда Ахиярова: «Перед нами две состоявшиеся личности, энергетически очень мощные»
Композитор Резеда Ахиярова, народная артистка РТ, рассказывает «Реальному времени», что проект ей очень понравился. В составе жюри она высказывала глубокие, емкие мысли, делилась историями из своей богатой творческой жизни, давала меткие советы и характеристики. А после съемок поделилась с нашим изданием впечатлениями:
— Мне очень понравился проект, я даже не ожидала, что так будет весело, интересно и познавательно. Приятно было, что я увидела здесь Зухру Шарифуллину — наши жизни и творчество прошли рядом, я знаю и люблю многие ее песни. Они и сегодня очень актуальны — не стареют и их слова не теряют своего смысла. Приятно было видеть и Ильсию Бадретдинову, я еще много лет назад, в самом начале ее карьеры, обратила внимание на ее шарм, стиль, мощное энергетическое ядро и смелые тексты песен. Я даже переживала за нее немного: «Ох, как же эта храбрая девочка пробьется среди наших «зубров», среди наших консервативных артистов! Хоть бы ее артистическая судьба сложилась благополучно!» А она, оказывается, все это время опасалась меня, воспринимала как консерватора, пишущего балеты, оперы и симфонические произведения. Она думала, что я буду критиковать ее творчество. Но я, наоборот, «болела за нее». Потому что ее творчество было совершенно не похоже на все то, что происходило в те годы на татарской эстраде. И теперь я очень рада, что ее сценическая судьба сложилась так успешно.
Я всегда исповедую в своей жизни принцип: всегда надо оставаться открытым современному, новому
Резеде Закиевне проект показался очень интересным — как раз тем, что в нем встречаются два поколения признанных татарских артистов.
— Перед нами две состоявшиеся личности, энергетически очень мощные. У каждого своя публика, свой слушатель. И такие вот встречи делать очень интересно! Это ведь даже не состязание, здесь все очень по-дружески происходит. Кстати, эта атмосфера очень сильно зависит и от тех, кто выступает, и от тех, кто сидит в жюри и выражает свои суждения. Мне кажется, у нас сегодня было очень интересное обсуждение, мы были свободны в своих оценках. Мне понравились мысли, которые высказывали люди значительно моложе меня, годящиеся мне едва ли не во внуки. И во многом мы с ними сходимся! Меня это очень радует. Я всегда исповедую в своей жизни принцип: всегда надо оставаться открытым современному, новому. Тогда мы сами остаемся молодыми, — рассуждает композитор.
Данир Сабиров: «Мы чувствовали себя в большей степени гостями, чем судьями»
Певец и комик, заслуженный артист Татарстана Данир Сабиров тоже поучаствовал в передаче в качестве члена жюри. Он, как и его коллеги, тоже не считает, что соревновательность в проекте нужна: говорит, что таких шоу на телевидении и без этого много. А «Музыкаль Сабантуй» обладает уникальной, душевной атмосферой:
— Мы были даже не жюри — чувствовали себя в большей степени гостями, чем судьями. Это был праздник песни! Идея мне очень понравилась, она работает на сохранение нашей культуры. При этом, думаю, создателям программы удалось и добиться современного звучания, современной подачи. Аранжировки на высоком уровне. И еще мне очень понравилось оформление студии, декорационная часть очень сильная, классная!
Размышляя о том, есть ли смысл раз за разом исполнять старые хиты, Данир Сабиров рассуждает: все лучшее и новое — это хорошо забытое старое. Есть много новых песен, полюбившихся татарскому народу. Но и песни, которые звучат десятки лет, тоже не должны забываться. Они, по мнению заслуженного артиста Татарстана, тоже должны звучать — может быть, в новых тонах, новых красках, в новом исполнении.
— Мне, например, очень понравилось, как по-новому прозвучала песня Лилии Хамитовой в исполнении Ильмиры Нагимовой. Она ее спела по-своему, классно, и я даже удивился: как, оказывается, еще можно было подать эту песню! Она заиграла новыми красками, и даже смысл слов от этой подачи изменился. В исполнении Лилии Хамитовой она серьезная, философская, огромный упор делается на текст и его осмысление. А в исполнении Ильмиры Нагимовой песня стала совершенно современной, с музыкальной точки зрения. Она «качает»! — иллюстрирует свою мысль Данир Сабиров.
Артист считает, что передача «зайдет» молодым людям. На это обязательно сработает ее формат — с современными хитами, с легкой подачей, живой дискуссией и новыми аранжировками классических песен.
«Хотим напомнить о национальных ценностях, о людях, которые создавали нашу музыкальную культуру»
Лилия Кадырова, автор и продюсер шоу, признается: эта идея родилась у нее несколько лет назад, но она каждый раз себя останавливала: «Еще не время». Ведь создание такого проекта требует работы огромной команды и немалых затрат. Создатели национального телешоу должны понимать: зритель обязательно будет сравнивать тебя с федералами, ждет того же уровня картинки, который видит на федеральных каналах. Между тем Лилия напоминает о своей мечте, о которой уже рассказывала нашему изданию: чтобы зритель, «щелкая» по каналам, останавливался на ТНВ и не переключал дальше. Ведь решение, хочет человек смотреть этот контент или нет, принимается в течение 5—7 секунд! Поэтому позволить себе ошибиться было нельзя.
— Когда я рассказала об этой идее Ильшату Юнусовичу Аминову, он ее одобрил. Добавил к ней свои соображения, дал нужные направления, показал, как это можно реализовать. Поднять такой проект очень сложно, но возможно — только при условии, когда перед тобой есть сильный творческий лидер с авторитетным мнением. Человек, к которому все прислушиваются. Я очень благодарна нашему руководству за это современное видение, за то, что они помогают нам делать такие вещи на родном языке, — объясняет продюсер. — Особую благодарность за помощь в организации проекта мы выражаем Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка под руководством Марата Готовича Ахметова.
Лилия Кадырова напоминает: как мама подростка, она знает, что нельзя заставить ребенка говорить на родном языке. Нельзя уговорами и директивами заставить его смотреть татарский контент. Надо делать на этом языке современные вещи, создавать на нем интересные проекты. Достаточно наивным было бы в современных реалиях надеяться только на семью в сохранении языка. Продюсер ТНВ уверена: усилий семьи недостаточно, мы живем в слишком динамичной и информационно наполненной среде. А значит, чтобы передавать национальные традиции и язык будущим поколениям, надо делать что-то более масштабное.
Мы здесь поем ретро-песни, народные песни. И во время этого блока у меня по коже идут мурашки, я еле сдерживаю слезы
Лилия надеется, что новый проект станет очередным шагом в этом направлении:
— В этом и состоит наше отличие от федеральных шоу: я как человек, воспитанный в татарской среде, очень хочу передать красоту наших традиций. Продемонстрировать силу татарской музыки, знаменитый татарский мон. У нас во втором туре полная акустика: песни поются без аранжировок, под баян и скрипку. Мы здесь поем ретро-песни, народные песни. И во время этого блока у меня по коже идут мурашки, я еле сдерживаю слезы. Это огромная сила, эти песни для каждого из нас особенные. Я хочу, чтобы их слышали мои дети! Очень хочется сохранить их, передать будущим поколениям. Но если записывать их отдельно, то, возможно, зритель их не заметит. А в рамках шоу их услышит больше людей. У нас нет цели сделать только презентабельное шоу и увеличить просмотры. Мы хотим напомнить о ценностях, о людях, которые сыграли огромную роль в истории татарской культуры. И в то же время преподнести это легко, интересно. Я надеюсь, у нас получилось!
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