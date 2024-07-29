На ТНВ осовременивают формат песенных передач: как снимали «Музыкаль Сабантуй»

Как в Татарстане «приземлили» новейший формат музыкальных шоу и почему из него исчез элемент соревновательности

Фото: Мария Зверева

На ТНВ прошли съемки первого сезона новой музыкальной программы «Музыкаль Сабантуй». По визуальному оформлению шоу очень похоже на популярные передачи формата «Голос»: артисты на сцене, пятеро экспертов в креслах слушают выступления и обсуждают. Но есть и отличия. «Реальное время» побывало на съемках программы и повествует, о чем этот проект, в чем его суть и что рассказывают его авторы и участники.

Музыкальный батл без победителя

Как рассказывает генеральный продюсер ТНВ Лилия Кадырова, название проекта «Музыкаль Сабантуй» родилось из идеи национального праздника, который объединяет татарский народ, сохраняет его ценности и музыкальные традиции. Одно из главных событий Сабантуя — соревнования куреш, борьба на поясах. Эта реалия и взята за основу формата передачи: здесь тоже есть свой ринг. Но он музыкальный. На нем встречаются два поколения: звезды девяностых, которые сыграли важную роль в становлении татарской эстрады и культуры, и современные топовые артисты, которые диктуют сегодняшние тренды и «взрывают» чарты.

Этот праздник музыки должен был получиться одновременно и родным, и перекликающимся с традициями, и очень современным. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Это своего рода музыкальный батл, по формату похожий на шоу «Голос» и подобные ему: на сцене поют артисты, проходит несколько туров. Певцы исполняют свои хиты, представляют премьеры, вспоминают ретро-песни и народную музыку в акустическом музыкальном сопровождении. А в одном из туров даже «меняются» песнями, для которых созданы принципиально новые аранжировки.

А перед ними — пять кресел жюри. Принципиальное отличие — в том, что нет цели определить победителя. После каждого выступления идет обсуждение музыкальности, песни, подачи и даже того, как держится артист на сцене. В жюри кипят нешуточные страсти, идут живые обсуждения. Участники проекта не только дают оценки (в том числе и критические), но и вспоминают истории из своей жизни, проводят параллели между устоявшимися хитами и новой татарской музыкой. Состав жюри на весь сезон не статичен: его участники от передачи к передаче меняются. Это разнообразит обсуждения и вносит в проект динамичность.

— Наше экспертное жюри не совсем стандартное, — объясняет Лилия Кадырова. — В нем, как и на сцене, встречаются представители разных поколений. Среди них есть музыкальные звезды огромного масштаба, легенды, например, Венера Ганиева или Резеда Ахиярова. А есть и артисты новой генерации — Эльмира Калимуллина, Марат Яруллин, Данир Сабиров, Наби и многие другие. Пригласили мы в жюри и аранжировщика Давляна и многих других интересных деятелей нашей культуры. Эти люди оценивают творчество наших звезд по-своему. И у каждого члена жюри своя роль, своя миссия. Кто-то оценивает вокал, кто-то стиль и подачу, кто-то рассуждает о трендовости, а кто-то профессионально обсуждает аранжировки.

Отдельного внимания заслуживает концепция оформления студии: ультрасовременная, яркая, необычная. Лилия Кадырова признается: концепция рождалась прямо под руками авторов проекта, ее придумывали самостоятельно, а потом уже передавали идеи команде исполнителей проекта. Основная задача состояла в том, чтобы создать атмосферу не просто классического, традиционного Сабантуя. Этот праздник музыки должен был получиться одновременно и родным, и перекликающимся с традициями, и очень современным. Выглядеть красиво не только на телеэкране, но и гармонично смотреться в многочисленных «рилсах» и «шортсах», которые выкладывают в соцсети участники проекта.

Эльмира Калимуллина: «Эта искренность не может оставить равнодушным зрителя»

Народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина признается: она рада, что ей удалось выкроить время в напряженном графике и поучаствовать в жюри проекта. В кулуарах съемок корреспондент «Реального времени» услышала рассказ о том, как Эльмира едва не расплакалась, услышав песню, знакомую ей с детства и затронувшую глубокие струны ее души. А нам певица рассказала:

— Для меня было важным открыть для себя артистов с новой стороны. С новыми/старыми песнями и классным звучанием аранжировок. Но порой меня смущали старомодные «минусовки», которые молодым артистам точно не стоит брать за основу своего музыкального материала.

Эльмира Калимуллина считает, что соревновательность в шоу не нужна. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Идея передачи кажется артистке замечательной. Ей, успешно прошедшей через горнило федерального шоу «Голос», понравилось как раз то, что здесь нет соревнования. Оно, по ее мнению, не нужно: тут каждый на своем месте. И связь поколений, которая создается в передаче, просто необходима!

— Надеюсь, что передача станет самой желанной для телезрителя, — говорит «Реальному времени» Эльмира Калимуллина. — В ней есть музыка, драматизм, преемственность, юмор и любовь к своему делу. Эта искренность не может оставить равнодушным зрителя. Ведь он чувствует любую фальшь! А еще я всегда за эксперименты и признаюсь: мне было бы интересно поучаствовать в шоу и как певице. Ведь мне есть что сказать — и интересно послушать мнение коллег по цеху.

Певица Ильвина рассказала после съемок: давно хотела, чтобы появился новый формат музыкального шоу. Она очень рада, что ее пригласили в жюри:

— Когда я соглашалась, то даже не понимала, насколько это круто — попасть в это кресло. Сегодня я поняла, какое счастье — оказаться здесь, рядом с такими великими артистами. Услышала множество историй и информации от коллег по жюри. Почувствовала, что прикоснулась к истокам. Поэтому для меня это больше, чем просто шоу — это новый этап личностного роста для меня, как для человека творческого, как для человека татарского происхождения. Этот проект будет интересен для многих, я в этом уверена!

Для меня это больше, чем просто шоу — это новый этап личностного роста для меня, как для человека творческого, как для человека татарского происхождения



Зухра Шарифуллина: «Чтобы со мной соревноваться, надо 45 лет петь»

В одной из серий проекта в роли «старшей звезды» выступила народная артистка Республики Татарстан Зухра Шарифуллина, которая 45 лет радует слушателей своим глубоким, красивым тембром. Признанная легенда татарской эстрады исполнила свои хиты, а в третьем туре «обменялась» песнями со своей младшей коллегой по сцене, Ильсией Бадретдиновой. После съемок она поделилась впечатлениями с «Реальным временем»:

— Мне очень понравилось. Честно говоря, сперва я не хотела участвовать в проекте: все-таки пою уже столько лет, я ведь женщина в годах. А здесь одна молодежь — все красивые, энергичные и песни у них такие задорные. Думала: «Что мне там делать?». Но меня очень звала Ильсия Бадретдинова, говорила: «Зухра апа, только с вами пойду». А потом и Лилия Кадырова звонила, она мне все объяснила, и я согласилась.

Зухра ханум признается: сначала, увидев молодых людей в жюри, думала: «Ну что они мне могут сказать? Ведь я 45 лет на сцене». Но потом поменяла свое мнение: говорит, что у молодых коллег интересное мышление, которое ей очень понравилось. Особенно удивило легенду татарской сцены то, что многие суждения молодых певцов совпадают с ее собственными оценками.

— Думаю, проект обязательно будет популярным. Мне кажется, зритель будет с нетерпением ждать, из кого же составят следующие пары. Формат очень интересный. При этом я сразу сказала: «Я пришла не соревноваться, а пообщаться с молодежью». Ведь для того, чтобы со мной соревноваться, надо 45 лет петь! Вот когда такой певец придет — тогда я и соглашусь на соревнование!, — рассказывает Зухра Шарифуллина.

Ведь для того, чтобы со мной соревноваться, надо 45 лет петь! Вот когда такой певец придет — тогда я и соглашусь на соревнование!



Она кстати, была бы и не против поучаствовать в жюри: утверждает, что ей есть что сказать, ведь опыт музыкального судейства в разнообразных проектах у нее накоплен огромный.

— Если пригласят, я обязательно приду и выскажу свои советы и суждения! — улыбается певица.

Резеда Ахиярова: «Перед нами две состоявшиеся личности, энергетически очень мощные»

Композитор Резеда Ахиярова, народная артистка РТ, рассказывает «Реальному времени», что проект ей очень понравился. В составе жюри она высказывала глубокие, емкие мысли, делилась историями из своей богатой творческой жизни, давала меткие советы и характеристики. А после съемок поделилась с нашим изданием впечатлениями:

— Мне очень понравился проект, я даже не ожидала, что так будет весело, интересно и познавательно. Приятно было, что я увидела здесь Зухру Шарифуллину — наши жизни и творчество прошли рядом, я знаю и люблю многие ее песни. Они и сегодня очень актуальны — не стареют и их слова не теряют своего смысла. Приятно было видеть и Ильсию Бадретдинову, я еще много лет назад, в самом начале ее карьеры, обратила внимание на ее шарм, стиль, мощное энергетическое ядро и смелые тексты песен. Я даже переживала за нее немного: «Ох, как же эта храбрая девочка пробьется среди наших «зубров», среди наших консервативных артистов! Хоть бы ее артистическая судьба сложилась благополучно!» А она, оказывается, все это время опасалась меня, воспринимала как консерватора, пишущего балеты, оперы и симфонические произведения. Она думала, что я буду критиковать ее творчество. Но я, наоборот, «болела за нее». Потому что ее творчество было совершенно не похоже на все то, что происходило в те годы на татарской эстраде. И теперь я очень рада, что ее сценическая судьба сложилась так успешно.

Я всегда исповедую в своей жизни принцип: всегда надо оставаться открытым современному, новому



Резеде Закиевне проект показался очень интересным — как раз тем, что в нем встречаются два поколения признанных татарских артистов.

— Перед нами две состоявшиеся личности, энергетически очень мощные. У каждого своя публика, свой слушатель. И такие вот встречи делать очень интересно! Это ведь даже не состязание, здесь все очень по-дружески происходит. Кстати, эта атмосфера очень сильно зависит и от тех, кто выступает, и от тех, кто сидит в жюри и выражает свои суждения. Мне кажется, у нас сегодня было очень интересное обсуждение, мы были свободны в своих оценках. Мне понравились мысли, которые высказывали люди значительно моложе меня, годящиеся мне едва ли не во внуки. И во многом мы с ними сходимся! Меня это очень радует. Я всегда исповедую в своей жизни принцип: всегда надо оставаться открытым современному, новому. Тогда мы сами остаемся молодыми, — рассуждает композитор.

Данир Сабиров: «Мы чувствовали себя в большей степени гостями, чем судьями»

Певец и комик, заслуженный артист Татарстана Данир Сабиров тоже поучаствовал в передаче в качестве члена жюри. Он, как и его коллеги, тоже не считает, что соревновательность в проекте нужна: говорит, что таких шоу на телевидении и без этого много. А «Музыкаль Сабантуй» обладает уникальной, душевной атмосферой:

— Мы были даже не жюри — чувствовали себя в большей степени гостями, чем судьями. Это был праздник песни! Идея мне очень понравилась, она работает на сохранение нашей культуры. При этом, думаю, создателям программы удалось и добиться современного звучания, современной подачи. Аранжировки на высоком уровне. И еще мне очень понравилось оформление студии, декорационная часть очень сильная, классная!

Размышляя о том, есть ли смысл раз за разом исполнять старые хиты, Данир Сабиров рассуждает: все лучшее и новое — это хорошо забытое старое. Есть много новых песен, полюбившихся татарскому народу. Но и песни, которые звучат десятки лет, тоже не должны забываться. Они, по мнению заслуженного артиста Татарстана, тоже должны звучать — может быть, в новых тонах, новых красках, в новом исполнении.

— Мне, например, очень понравилось, как по-новому прозвучала песня Лилии Хамитовой в исполнении Ильмиры Нагимовой. Она ее спела по-своему, классно, и я даже удивился: как, оказывается, еще можно было подать эту песню! Она заиграла новыми красками, и даже смысл слов от этой подачи изменился. В исполнении Лилии Хамитовой она серьезная, философская, огромный упор делается на текст и его осмысление. А в исполнении Ильмиры Нагимовой песня стала совершенно современной, с музыкальной точки зрения. Она «качает»! — иллюстрирует свою мысль Данир Сабиров.

Артист считает, что передача «зайдет» молодым людям. На это обязательно сработает ее формат — с современными хитами, с легкой подачей, живой дискуссией и новыми аранжировками классических песен.

«Хотим напомнить о национальных ценностях, о людях, которые создавали нашу музыкальную культуру»

Лилия Кадырова, автор и продюсер шоу, признается: эта идея родилась у нее несколько лет назад, но она каждый раз себя останавливала: «Еще не время». Ведь создание такого проекта требует работы огромной команды и немалых затрат. Создатели национального телешоу должны понимать: зритель обязательно будет сравнивать тебя с федералами, ждет того же уровня картинки, который видит на федеральных каналах. Между тем Лилия напоминает о своей мечте, о которой уже рассказывала нашему изданию: чтобы зритель, «щелкая» по каналам, останавливался на ТНВ и не переключал дальше. Ведь решение, хочет человек смотреть этот контент или нет, принимается в течение 5—7 секунд! Поэтому позволить себе ошибиться было нельзя.

— Когда я рассказала об этой идее Ильшату Юнусовичу Аминову, он ее одобрил. Добавил к ней свои соображения, дал нужные направления, показал, как это можно реализовать. Поднять такой проект очень сложно, но возможно — только при условии, когда перед тобой есть сильный творческий лидер с авторитетным мнением. Человек, к которому все прислушиваются. Я очень благодарна нашему руководству за это современное видение, за то, что они помогают нам делать такие вещи на родном языке, — объясняет продюсер. — Особую благодарность за помощь в организации проекта мы выражаем Комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка под руководством Марата Готовича Ахметова.

Лилия Кадырова напоминает: как мама подростка, она знает, что нельзя заставить ребенка говорить на родном языке. Нельзя уговорами и директивами заставить его смотреть татарский контент. Надо делать на этом языке современные вещи, создавать на нем интересные проекты. Достаточно наивным было бы в современных реалиях надеяться только на семью в сохранении языка. Продюсер ТНВ уверена: усилий семьи недостаточно, мы живем в слишком динамичной и информационно наполненной среде. А значит, чтобы передавать национальные традиции и язык будущим поколениям, надо делать что-то более масштабное.

Мы здесь поем ретро-песни, народные песни. И во время этого блока у меня по коже идут мурашки, я еле сдерживаю слезы



Лилия надеется, что новый проект станет очередным шагом в этом направлении:

— В этом и состоит наше отличие от федеральных шоу: я как человек, воспитанный в татарской среде, очень хочу передать красоту наших традиций. Продемонстрировать силу татарской музыки, знаменитый татарский мон. У нас во втором туре полная акустика: песни поются без аранжировок, под баян и скрипку. Мы здесь поем ретро-песни, народные песни. И во время этого блока у меня по коже идут мурашки, я еле сдерживаю слезы. Это огромная сила, эти песни для каждого из нас особенные. Я хочу, чтобы их слышали мои дети! Очень хочется сохранить их, передать будущим поколениям. Но если записывать их отдельно, то, возможно, зритель их не заметит. А в рамках шоу их услышит больше людей. У нас нет цели сделать только презентабельное шоу и увеличить просмотры. Мы хотим напомнить о ценностях, о людях, которые сыграли огромную роль в истории татарской культуры. И в то же время преподнести это легко, интересно. Я надеюсь, у нас получилось!