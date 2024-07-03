Обсуждение романа «Цикады» с Асей Володиной
«Цикады» — это роман-новеллизация Аси Володиной по одноименному сериалу. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова встретилась с писательницей и обсудила три ее книги, школьно-образовательную тему в литературе, современных подростков, чем зумеры отличаются от других поколений, как они манипулируют и что для них ценно. А также поговорили о том, почему сейчас так мало жизнеутверждающей литературы и как телевидение и реалити-шоу сформировали целое поколение.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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