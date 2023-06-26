Владимир Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств

Президент России Владимир Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств. Об этом сообщает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин проводит рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем следственного комитета Александром Бастрыкиным.



— Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране, — сказал глава государства на совещании.

Сегодня российский лидер выступил со вторым за несколько дней обращением к россиянам. Он поблагодарил граждан за патриотизм, а также заявил, что признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации с попыткой вооруженного мятежа. Полное обращение главы государства — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов