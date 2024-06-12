Фешин и Кандинский, Чеботарев и Платунова, Родченко и Степанова собрались через сто лет

В Казани реконструировали Третью передвижную художественную выставку, которая прошла в 1921 году

Фото: Динар Фатыхов

Более ста лет назад, в 1921 году, популяризаторы искусства Евгений Медведев, Сергей Якимов, Сергей Вшивцев и Николай Белянин организовали Третью передвижную художественную выставку, на которой представили работы 55 художников из Москвы, Петрограда, Вятки и Казани. Тогда собрали 322 произведения как реалистической живописи, так и авангардистской. По задумке, выставка должна была пройти в семи городах Вятской губернии, но по факту картины выставлялись только в Советске и Яранске. Дело в том, что работы художников в то время перевозили на телегах, и препятствием к постижению искусства стало традиционное русское осеннее бездорожье. В итоге многие из работ художников так и остались в запасниках музеев Вятской губернии. И более чем через сто лет Анна Шакина, Андрей Сарабьянов и Ильдар Галеев реконструировали выставку 1921 года.

Посмотреть на голую женщину

Впервые выставка «Авангард. На телеге XXI века» прошла в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге четыре года назад, затем в Кирове (2021) и в Москве (2022). В июне 2024 года «Авангард» дошел до четвертой точки маршрута — Присутственных мест в Казани. При этом некоторые работы вообще выставляются впервые. Кроме этого, выставка дополнилась большой коллекцией работ художников казанской школы, в том числе графическими работами легендарного коллектива «Всадник».

Картина Николая Фешина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Начинается выставка с реалистической живописи и постепенно двигается к авангарду. И конечно же, «вход» в экспозицию отдали Николаю Фешину. Кстати, в 1920 году он лично отбирал работы для выставки в Вятской губернии. Это были три законченных портрета с узнаваемыми «фешинскими» глазами и один пейзаж. Эти портреты постоянно находятся в Вятском художественном музее в Кирове. А вот произведение с пейзажем долго лежало в запасниках в музее Яранска, и впервые эта картина была выставлена только в 2021 году.

Тут нужно отметить, что сегодня мы смотрим картины художников-авангардистов и восхищаемся ими. А сто лет назад они практически взрывали мозг посетителям, потому что ничего подобного невозможно было представить. При этом работы авангардистов выставлялись даже не в столице или крупных городах, а в небольшом провинциальном городке с населением около пяти тысяч человек. И там в 1921 году выставку посетило более 2,5 тыс. человек. Хотя работы авангардного направления меньше западали в душу пришедших на выставку.

Анна Шакина у картины Григория Лазарева «Обнаженная женщина». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Для жителей города, в котором никогда не было художественного музея, эти работы воспринимались сложно. Большинство, возможно, приходили смотреть на картину с красивой обнаженной фигурой, которая тоже была в экспозиции, — рассказала куратор выставки и директор Вятского художественного музея Анна Шакина.

Находки на оборотах картин

Во Второй и Третьей советских выставках сто лет назад было представлено много работ казанских художников из «Всадника». На выставке «Авангард. На телеге XXI века» кураторы постарались максимально полно реконструировать именно казанскую часть. Сложность состояла в том, что в каталогах выставок столетней давности не было изображений работ, только имена художников, названия картин и краткое описание. По совпадению этих трех критериев и подбирали работы, которые сейчас выставлены во втором разделе экспозиции. Эта часть выставки получила название «Авангардный поиск». Здесь можно увидеть переходный этап от реалистичных картин к авангардным.

— Художники получили образование, научились рисовать и пользоваться холстом и красками. Теперь они должны открывать что-то новое. Но сразу новое не откроешь. Нужно идти по персональному пути, прокладывать свою дорогу и искать, где лучше, а где хуже, — отметил куратор выставки, галерист и искусствовед Ильдар Галеев.

Картины Константина Чеботарева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для этой экспозиции Третьяковская галерея предоставила шесть работ знаменитого казанского художника Константина Чеботарева. Эти произведения были написаны в 1922 году, тогда же проходила последняя выставка в городе Советске. Эти работы Казань последний раз видела сто лет назад на выставке «Казань, вперед» в 1924 году.

— Это замечательные портреты, которые стали иллюстрацией среза эпохи. Чеботарев в принципе очень идеологизированный, настроенный на манифесты художник. Начинается серия портретов с французской санкюлотки (женщина, которая участвовала во Французской революции), дальше он показывает образ раба. А затем образ крестьянина, очень важный и необходимый для существования любой страны. Потом образ большевика с красным знаменем на фоне совершенно сумасшедших, невообразимых для того времени архитектурных сооружений. И завершается образом рабочего, — рассказал Галеев.

С шестой картиной произошла невообразимая история буквально месяц назад. Сотрудники Третьяковской галереи, когда готовили картины к выдаче в Казань, размонтировали произведение и обнаружили на обороте неизвестную ранее работу Александры Платуновой, жены Чеботарева. Эту картину художница создала в 1921 году. Вероятно, это произведение было представлено на выставке в Советске. Известно, что от Платуновой там было 50 живописных работ.

Дело в том, что в начале XX века у художников часто не хватало денег на покупку холста, поэтому они писали с двух сторон. Таким образом, до нас дошли картины с лицевой и с оборотной стороной. К примеру, на одной из работ экспозиции изображена юная модница, которая примеряет шляпку. Это светская картина, повествующая о жизни в городе. А на обороте изображен портрет женщины, написанный в духе художников из «Бубнового валета». Это крупнейшее творческое объединение раннего авангарда, которое просуществовало с 1911 по 1917 год.

Рассматривать оборотную сторону не всегда может быть удобно. Если лицевая часть — это вертикальное произведение, то оборотная может быть горизонтальным.

— Это делает выставку интересной. Мы решили демонстрировать картины, даже если они не соответствуют формату и масштабу смотрения, — отметил Ильдар Галеев.

Автопортрет Николая Синезубова с оборотной стороны картины. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В экспозиции несколько таких картин. Еще одна — автопортрет художника Николая Синезубова. С учетом того, что изображений Синезубова не так много, то оборотная сторона картины представляет особую ценность. Но в произведении интересно не только это. А еще брутальность внешнего оформления.

— В этом и есть наше новое слово в экспонировании. Мы можем показывать «кухню» художника, его метод: этот подрамник, выскобленный холст. И если мы говорим об авангардной выставке, то и метод демонстрации работ тоже должен быть авангардным, — объяснил Галеев.

Шесть «потеряшек» Кандинского

В третьей части выставки начинается уже непосредственно Русский авангард. Здесь представлены не только работы знаменитых художников, таких как Александр Родченко и Варвара Степанова, но и любопытные произведения малоизвестных художников. Вообще, авангардную выставку в Казани сложно представить без Родченко и Степановой. Они учились в Казанском художественном училище, там же познакомились, и там же начались их отношения. Потом уехали в Москву, где Родченко сотрудничал с Василием Кандинским. Поэтому его появление на выставке «Авангард. На телеге XXI века» неслучайно.

Работы Варвары Степановой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зато случайно были обнаружены его работы в Вятском художественном музее, в фонд которого картины Кандинского не поступали. При раскантовке выставки одна из работ Иллариона Плещинского перевернулась. А на картонке, к которой было подклеено произведение, открылось нагромождение цветных пятен.

— Аналогичная масляная картина Василия Кандинского находится в музее города Алматы. Наша работа, выполненная в акварели, практически полностью совпадает с произведением Кандинского, которое написано масляными красками на холсте. У этой работы есть монограмма и подпись Кандинского, — отметила Анна Шакина.

Тактильная модель работы Василия Кандинского. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оказалось, что работы Василия Кандинского были подклеены как подложки к двум другим произведениям. Эти картины художник писал с 1915 по 1919 год после возвращения из Германии, когда начал экспериментировать над линией и пятном. После обнаружения такого приятного сюрприза работы были атрибутированы, их подлинность подтвердил секретарь Общества Кандинского, который находится во Франции. А позже еще три работы, которые тоже были подклеены к другим картинам, нашли в музее Яранска. Это небольшой городок в Кировской области с населением около 16 тыс. человек. Итого получилось шесть акварельных картин художника, которые более ста лет назад участвовали в Третьей передвижной художественной выставке.

«Из отсутствия предметов сделали объект искусства»

В начале XX века любой уважающий себя авангардист считал своим долгом придумать какой-нибудь -изм. У Малевича был супрематизм. А Родченко с Малевичем всегда находились в спорах.

— Малевич был старше, Родченко моложе. Это был спор поколений. И Родченко придумал свой -изм. Он назывался линиизм. И Родченко делал композиции из линий, — так искусствовед Андрей Сарабьянов представил картину Александра Родченко «Линии на зеленом» (1919).

Работа Александра Родченко «Линии на зеленом». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рядом с «Линиями на зеленом» еще одна картина Родченко — «Черное на черном» (1918). Она родилась как форма протеста. Опять Малевичу. Тот тогда уже заканчивал с супрематизмом, сделав картину «Белое на белом». Родченко ответил «Черным на черным».

— Сейчас нам кажется этот спор бессмысленным, потому что все это — абстракция. Но тогда, в 1918 году, чуть ли не до драк доходило. Малевич был супрематистом и хотел, чтобы все были супрематистами. А Родченко считал себя беспредметником. Термин «Беспредметное искусство» он придумал вместе со Степановой. Родченко тогда утверждал, что беспредметность — это что-то совсем другое. Но если сегодня мы сравним его картины с Малевичем, то нам понятно, что это примерно одно направление, — рассказал Сарабьянов.

Работа Александра Родченко «Черное на черном». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Искусствовед Андрей Сарабьянов предположил, что слово «беспредметность» появилось как рефлексия на окружающую жизнь, в которой были голод, холод, жилья толком не было, как и в целом предметов. «Родченко и Степанова из отсутствия предметов сделали объект искусства. Углубились в геометрию, абстракции, отвлеченные от жизни формы и пытались создать свой новый мир, состоящий из этих художественных образов», — добавил Сарабьянов.

Картины дальней родственницы Йоко Оно

Если имена Кандинского и Родченко на слуху, то художницу Варвару Бубнову мало кто знает. В 1910-е годы она состояла в «Союзе молодежи». Это первое в Санкт-Петербурге общество художников-экспериментаторов и новаторов. Бубнова была замужем за историком-искусствоведом, который изучал примитивные культуры. Но потом она бросила Петербург, мужа и их совместное увлечение примитивизмом и уехала в Японию. Там жила ее младшая сестра, которая вышла замуж за некоего господина Оно, к которому имеет непосредственное отношение Йоко Оно. Чтобы понять родство, внимательно следите за пальцами. Йоко Оно — внучка племянницы младшей сестры Варвары Бубновой.

Работа Варвары Бубновой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Японии Бубнова прожила порядка 30 лет. Уникальность ее в том, что она стала еще и японской художницей. Бубнова владела особой техникой письма черной акварелью, за что японцы признали ее своей. А потом Варвара Бубнова вернулась в Петербург. Она прожила долгую жизнь и умерла в 97 лет. На выставке в Казани представлены четыре ее картины, которые знаменуют петербургский период творчества художницы.

Пожалуй, это самые яркие истории картин с выставки «Авангард. На телеге XXI века». Но не единственные. Ощущение, что каждая работа на выставке — это не только произведение искусства, но отдельная история, которая не менее шедевральна.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».