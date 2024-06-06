«Экосемья» и «Экопредприятие»: «ТАИФ-НК» стал победителем конкурса «Эковесна-2024»

Нефтепереработчики отличились сразу в двух номинациях

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В Международный день окружающей среды в Нижнекамске подвели итоги муниципального конкурса «Эковесна-2024». Более 200 участников в течение двух месяцев проходили экологический квест, задания которого менялись каждую неделю. Лучших из лучших определило компетентное жюри. Нефтеперерабатывающее предприятие «ТАИФ-НК» было отмечено сразу в двух номинациях. О том, какой вклад вносит компания в сохранение природы и почему заслуживает самую высокую оценку, — в материале «Реального времени».

«Не просто праздник, а возможность задуматься о своей роли в сохранении природы»



Ежегодно 5 июня в России принято отмечать сразу два праздника — День эколога и Всемирный день окружающей среды. По этому случаю в парке «Семья» прошло традиционное мероприятие с участием экологов, воспитанников детских садов и школ, волонтеров и представителей градообразующих предприятий. Всех тех, кто любит природу и всегда о ней заботится.

— Конкурс «Эковесна» проводится не первый год. Мы стараемся привлекать большое количество населения. Конкурсантам необходимо не только провести экологические акции, но и рассказать о них через СМИ или на страницах своих социальных сетей. Чем больше мы показываем, тем больше людей, глядя на нас, смогут реализовывать подобные мероприятия на своих территориях, — подчеркнула начальник отдела охраны труда и окружающей среды НМР Ольга Чернышева.

Ольга Чернышева отметила, что нижнекамцы активно участвуют в экологических акциях. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Заслуженные награды победителям конкурса «Эковесна-2024» вручил руководитель исполнительного комитета НМР Роман Булатов. Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул, что Всемирный день окружающей среды — это не просто праздник, а возможность задуматься о своей роли в сохранении природы.



— Во Всемирный день окружающей среды мы проводим это мероприятие, чтобы продемонстрировать приверженность к чистоте и порядку. Территория может быть чистой только тогда, когда большинство людей будет бережно к ней относиться. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. В этом году у нас прошли масштабные субботники, много сил было брошено на очистку города. Спасибо большое всем, кто не остался равнодушным, — отметил спикер.

Более 200 участников в течение двух месяцев проходили экологический квест. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

«Мы прививаем любовь к порядку, чистоте, бережному отношению к природе»



Как отметили организаторы конкурса, в вопросах экологии нет мелочей. Здесь важен вклад государства, промышленников, энергетиков, транспортников и каждого из жителей городов и сел. Одним из лидеров конкурса по количеству наград стала компания «ТАИФ-НК». Она одержала победу в номинации «Экосемья» и была удостоена благодарственного письма в номинации «Экопредприятие».

Одним из лидеров конкурса по количеству наград стала компания «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В номинации «Экосемья» компанию представляли Альберт и Нелли Гасимовы. Оба трудятся в «ТАИФ-НК». Альберт — в службе промышленной безопасности, Нелли — кладовщиком. В семье подрастают двое очень активных и любознательных сыновей Марат и Тимур. Чтобы мальчишки не скучали дома, родители вместе с ними проводят всевозможные экологические акции.



— За восемь недель мы организовали 16 мероприятий. Мы изготавливали из старых бутылок веники, совки, ездили вместе с активом «ТАИФ-НК» в приют к бездомным животным, снимали видеоролики о том, как сажаем деревья, убираем мусор на берегу Камы. Вместе с детьми наводили порядок в лесу и сочинили экосказку о приключениях двух братьев. Два месяца были очень активными, — шутит глава семейства.

В номинации «Экосемья» компанию представляли Альберт и Нелли Гасимовы. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Нашей семье в этом году исполнится девять лет. Нам никогда не бывает скучно. Я стараюсь во всем поддерживать мужа. Он говорит: «Надо!» — значит надо! Дети не должны сидеть перед телевизором или компьютером, а должны играть на улице, приносить пользу. Мы прививаем любовь к порядку, чистоте, бережному отношению к природе. Одним из самых трогательных мероприятий для меня стала поездка в приют к животным. Мы им подарили игрушки, они были очень довольны, — поделилась Нелли.



Три кита промышленной экологии



Отдельные слова благодарности в День эколога прозвучали в адрес самого «ТАИФ-НК». Благодарственную грамоту НМР получил начальник отдела охраны окружающей среды Руслан Валиев. По его словам, забота об экологии в «ТАИФ-НК» строится на трех китах — снижение выбросов в атмосферу, очистка сточных вод, обращение с отходами.



— Для снижения выбросов в атмосферу у нас внедрены наилучшие доступные технологии, позволяющие значительно снижать количество отходящих газов, а также очищать их. В 2023 году был реализован ряд мероприятий по возвращению побочных газов в производство, что дало двойной экологический эффект. Во-первых, это экономия природных ресурсов, а во-вторых, меньшее количество отходящих газов сжигается на факелах, — рассказал Руслан Валиев.

Благодарственную грамоту НМР получил начальник отдела охраны окружающей среды Руслан Валиев. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Кроме этого, идет оснащение дымовых труб автоматическими системами мониторинга выбросов (АСМВ). Они позволяют в режиме реального времени контролировать состав выбросов на источниках и при необходимости регулировать технологический процесс.



Также по соглашению о взаимодействии с Министерством экологии и природных ресурсов РТ, подписанному в январе 2024 года, для обеспечения высокого уровня экологической безопасности в зоне деятельности «ТАИФ-НК» началась активная работа по установке автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) на границе санитарно-защитной зоны. Это позволит круглосуточно мониторить содержание загрязняющих веществ.



Для очистки сточных вод на предприятии функционируют собственные локально-очистные сооружения и осуществлен полный переход на замкнутую систему водооборота. А благодаря современной установке конденсатоочистки на КГПТО паровой конденсат возвращается в производство для выработки пара.

Идет оснащение дымовых труб автоматическими системами мониторинга выбросов. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Для эффективного обращения с отходами повсеместно внедрен селективный сбор отходов в специально оборудованных местах. Все отходы накапливаются раздельно по видам и классам опасности и передаются в лицензированные организации. Благодаря такому подходу 99% отходов передаются на утилизацию или обезвреживание и не попадают на полигон.



По зову сердца



Много планов и на этот год. В «ТАИФ-НК» идет реализация крупного инвестиционного проекта — строительство установки получения концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона.



Она позволит снизить образование отходов на производстве на 70—80%. Результатом же работы установки будет ценный продукт для металлопереработки. Проект является уникальным для нефтеперерабатывающей отрасли не только в РФ, но и во всем мире.



Еще одним важным направлением является экологическое просвещение. Работники предприятия проводят экологические уроки для школьников. В этом году такой урок был посвящен охране водных ресурсов.



В «ТАИФ-НК» широко развита экологическая культура и волонтерство. Каждый сотрудник вовлечен в экологическую жизнь как на предприятии, так и в повседневной жизни.

В «ТАИФ-НК» широко развита экологическая культура и волонтерство. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Большой популярностью среди работников пользуются ежегодные акции по сбору макулатуры. Благодаря активистам удалось собрать более 3 тонн макулатуры. Финансовые средства от сбора макулатуры идут на благотворительность. В этом году планируется посадка саженцев деревьев в черте города.



Кроме того, работники предприятия принимают активное участие в корпоративных экологических акциях и марафонах, субботниках, а также в общегородских акциях. Совместно с Волжско-Камским территориальным управлением Росприроднадзора нефтепереработчики вышли на уборку береговой линии Камы. За короткий срок было собрано и вывезено 150 мешков мусора.

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А еще работники предприятия помогают бездомным животным, сажают деревья, убирают улицы родного города. И делают это по зову сердец, объединившись в стремлении сделать родной край еще чище и краше.

