«Реал» с 15-м кубок Лиги чемпионов, прерванная сказка «Байера», второй проигранный финал для «Фиорентины»

Как закончились европейские клубные турниры сезона 2023-2024

Фото: скриншот с realmadrid.com

Финалом Лиги чемпионов в Лондоне завершился европейский футбольный сезон 2023\2024. Самый престижный турнир в юбилейный 15-й раз выиграл мадридский «Реал», в финале обыграв «Боруссию» из немецкого Дортмунда. Несколькими днями ранее «Олимпиакос» завоевал первый в истории Греции еврокубок, выиграв Лигу конференции, а на прошлой неделе итальянская «Аталанта» прервала рекордную беспроигрышную серию «Байера» и тоже впервые для себя положила европейский трофей на полку. Чем закончились розыгрыши еврокубков сезона 2023-2024 — в материале «Реального времени».

Лига чемпионов: «Реал» вновь на вершине

Выигравший в 15-й раз главный трофей в европейском футболе «Реал Мадрид» изначально не был фаворитом текущего розыгрыша ЛЧ. По данным британской аналитической компании Opta, шансы «Реала» выиграть очередной кубок оценивались всего в 6,6%. Это было объяснимо — к началу сезона мадридцы подходили с эпидемией травм у основных игроков, прежде всего у вратаря Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао, а также без явного нападающего. Главным претендентом (36,1%) считался английский «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы. Но в итоге команда, завоевавшая Лигу чемпионов в прошлом году, проиграла «Реалу» в четвертьфинале. Первый матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде завершился со счетом 3:3. В итоге судьба полуфиналиста определилась на «Этихаде» в Манчестере — в основное время команды забили друг другу по одному мячу, дополнительное время победителя также определить не смогли, а в серии пенальти благодаря игре вратаря Андрея Лунина и решающему голу Антонио Рюдегеру лучшим стал «Реал».

В полуфинале мадридцы встретились с мюнхенской «Баварией». Шансы немцев выиграть Лигу чемпионов оценивала в 10,2%. Первый матч в Мюнхене на «Альянц Арене», как и в случае с МС, завершился вничью — 2:2. Дома «Реал» пропустил первый — в середине второго тайма забил защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, который, по слухам, может присоединиться к Мадриду уже совсем скоро. И когда Мюнхен уже праздновал выход в финал, игру перевернул вышедший в конце у Мадрида Хоселу, оформивший дубль на последних минутах.

Финал в восьмой раз принимал стадион «Уэмбли» в Лондоне. Соперником «Реала» стала «Боруссия Дортмунд» — команда, которую в финале ну никак не ждали. В четвертьфинале немцы выгрызли победу у другой команды Мадрида, «Атлетико» — в первом матче испанцы победили со счетом 2:1, а во втором Дортмунд на кураже обыграл соперников со счетом 4:2. В полуфинале «Боруссию» ждал французский ПСЖ — оба матча немецкий клуб выиграл с минимальным счетом 1:0.

Теперь же, после фантастических матчей с «Ман Сити» и «Баварией», единоличным фаворитом значился «Реал». Однако первый тайм у обоих команд вышел безголевым. Счет на 74-й минуте открыл защитник Мадрида Дани Карвахаль — причем, после передачи с углового от полузащитника Тони Кросса, который провел последний матч за «Реал», и после Евро-2024 завершит карьеру. Менее чем через 10 минут счет увеличил Винисиус Джуниор после ошибки защитника Яна Матсена. В конце «Боруссия» смогла забить гол, но автор мяча Никлас Фюллькруг оказался в офсайде.



В целом Реал не проиграл ни одного матча на пути к трофею — впервые с изменения формата турнира с Кубка чемпионов на Лигу чемпионов. Сразу четыре игрока стали самыми титулованными — по шесть кубков — в истории турнира. Это капитан «Реала» Начо, Карвахаль, Лука Модрич и Тони Кросс, в активе которого пять трофеев с «Реалом» и один с «Баварией».

Лига Европы: команда с россиянином прервала рекордную беспроигрышную серию «Байера»

К финалу Лиги Европы сезона 2023/2024 немецкий «Байер» подходил с самой длинной в истории беспроигрышной серией — команда Хаби Алонсо не уступала на протяжении 51 матча (42 победы, 9 ничьих). Но изначально. как и «Реал», фаворитом не был — Opta считала, что Лигу Европы выиграет «Ливерпуль» (34,5%), но он вылетел уже в четвертьфинале, уступив «Аталанте» — будущему обладателю трофея, которого даже не было в списке возможных победителей. «Байер» занимал вторую строчку (23,5%), тройку замыкал «Милан» (13,9%), уступившей на стадии 1\4 финала другому итальянскому клубу «Рома».

Однако, уже с первых минут «Аталанта» начала доминировать — на 12-й минуте Давиде Дзаппакоста сделал голевую передачу на Адемолу Лукмана, который забил четко в левый угол ворот. В середине первого тайма Лукман получил мяч на отскоке прямо у линии штрафной и снова забил. На 75-й минуте нигерийский футболист оформил хет-трик, первый в финале Лиги Европы за 49 лет, и похоронил «Байер» окончательно.

Как итог — первый еврокубок для «Аталанты», первый трофей для тренера Джана Пьеро Гасперини. Впервые с командой кубок выиграл и российский полузащитник Алексей Миранчук. В финале он так и не появился, но был достаточно важным звеном по ходу сезона — 26 матчей, три гола и пять голевых передач.

Следующий матч за трофей для «Аталанты» пройдет 14 августа в Варшаве на «Национальном стадионе» — «Аталанта» разыграет Суперкубок УЕФА с «Реалом».

Лига конференций: два подряд проигранных финала «Фиорентины» первый еврокубок для Греции

Лиги конференций, третий по силе евротурнир. проводился третий раз. Первый победителем в 2022 году стала итальянская «Рома», победив нидерландский «Фейеноорд». В 2023-м в финале столкнулись английский «Вест Хэм Юна́йтед» и «Фиорентина», откуда победителями вышла команда с Туманного Альбиона. В этом году итальянцы снова стали претендентами на титул, причем, по мнению букмекеров, главными, но в этот споткнулись об греческий «Олимпиакос».

В плей-офф «Фиорентина» обыграла израильский «Маккаби Хайфа», чешскую «Викторию Пльзень» и бельгийский «Брюгге». «Олимпиакос» был сильнее венгерского «Ференцвароша», израильского «Маккаби Тель-Авива», турецкого «Фенербахче» и английской «Астон Виллы».

Финал прошел 29 мая в Афинах. В основное время команды голов не забили, а в дополнительное на 116-й минуте победу «Олимпиакосу» и первый греческий евротрофей принес Аюб Эль-Кааби. В последний раз клуб из Греции был близок к кубку в сезоне 1970/1971 — «Панатинаикос» проиграл в матче за трофей нидерландскому «Аяксу» (0:2).

Это второй еврокубок подряд для тренера греческого клуба Хосе Луиса Мендилибара — в прошлом году он привел к победе в Лиге Европы испанскую «Севилью». В итоге «Олимпиакос», завершивший местный чемпионат только на третьем месте, сенсационно получил путевку в ЛЕ.