Проблему зарубежных переводов в Татарстане предлагают решать криптовалютой

Идея создания в республике центра майнинга начинает обрастать подробностями

Фото: Реальное время

Более 50% импортеров сегодня испытывают проблемы с расчетами в валюте. В основном российский бизнес жалуется, что иностранные банки не готовы принимать платежи из России, банки-корреспонденты отказываются их обрабатывать, а отечественные банки отключены от системы SWIFT. В Татарстане проблему хотят решить с помощью легализации международных расчетов криптовалютой. Идеологи проекта рассчитывают заманить в регион крупные майнинговые компании, пообещав им особый правовой режим — в обмен на оплату поставок оборудования «чистой криптовалютой». К обсуждению проекта подключились депутаты Госдумы РФ, региональный Минпромторг и Минцифра. Подробнее об альтернативных международных расчетах — в материале «Реального времени».

Платежи не проходят

Более половины (52%) российских импортеров в прошлом году сталкивались с проблемами при трансграничных расчетах в валюте. Этот показатель вырос на 10 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом, приводят данные опроса в Центре по внешней торговле при Минпромторге РФ.

В исследовании участвовали около 200 компаний разного масштаба — от микропредприятий до крупных. Респонденты работают в разных сферах: четверть компаний специализируются на машиностроении и химии, а еще часть — производят электрооборудование и металлопродукцию. Участники опроса назвали основные проблемы, с которыми они столкнулись при трансграничных расчетах: иностранный банк не готов принять платеж из России (42%); банк-корреспондент отказывается обработать такой платеж (17%), российский банк отключен от SWIFT — 13%.

Более половины (52%) российских импортеров в прошлом году сталкивались с проблемами при трансграничных расчетах в валюте. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Официально власти не любят комментировать подобные запросы. В Минпромторге РТ от комментариев по поводу сложностей с международными расчетами предпочли воздержаться. В аппарате бизнес-омбудсмена Татарстана также отметили, что вопрос невозможно решить на региональном уровне.

«Это ребус получается»

Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев подтвердил «Реальному времени», что проблема с международными платежами действительно существует. «Она касается многих компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Но в большей степени, конечно, импорта, в частности импорта высокотехнологичного оборудования. Есть коды, например ОКВЭД 84, которые находятся под санкциями, и здесь сложности возникают на всех стадиях — логистики, документооборота и финансовой составляющей».

— Бизнес на то и бизнес, чтобы находить выходы из сложных ситуаций. Практически все сегодня находят пути и дорожки, чтобы оплатить. Эти варианты, конечно, не хочется раскрывать, — прокомментировал Николаев. — На самом деле, это как ребус получается. Нет палочки-выручалочки, которой махнешь — и все решения будут приняты. Каждый раз приходится решать задачи по новой.

«Возможно, в результате происходит удорожание услуг, потому что работа идет не напрямую, но это не так серьезно затрудняет деятельность», — добавляет Николаев.



Основные направления Татарстана сейчас — Китай и Турция, и там как раз возникает больше всего сложностей сегодня. «Но тупиков нет. Хотя в этом году стало потяжелее, — признает зампредседателя ТПП. — И тем не менее, мы видим, что импорт увеличивается существенно, особенно с Китаем. Я, например, был на Кантонской ярмарке (Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров) и обратил внимание на огромное количество россиян, приехавших подобрать себе оборудование или технологии».

Нужна криптовалюта, не задействованная в серых схемах

Основатель криптополигона в Татарстане Яков Тенилин рассказал «Реальному времени», что в Татарстане сейчас активно прорабатывается тема использования крипты в международных расчетах. «Создана рабочая группа, которая называется «Татарстан — центр майнинга», и внутри этой рабочей группы есть инициатива о том, чтобы на территории республики в рамках особого правового режима создать оператора майнинга», — рассказал он. В рабочую группу вошли депутаты Госдумы РФ, представляющие Татарстан, представители Минпромторга РТ и Минцифры РТ и представители Богатых Сабов, а именно руководитель Раис Минниханов, перечислил Тенилин.

В Татарстане сейчас активно прорабатывается тема использования крипты в международных расчетах. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Криптовалюта, получаемая с помощью майнинга, является, по его словам, наиболее чистой, не задействованной ни в каких серых схемах, и поэтому может быть использована в международных расчетах.

В задачи оператора майнинга, по задумке идеологов проекта, войдет развитие инфраструктуры в Татарстане, контроль за деятельностью майнеров и организация коммуникации между майнерами и поставщиками электроэнергии. «Одновременно планируется создать структуру, которая будет заниматься накоплением ликвидности для использования криптовалюты в международных расчетах. Она будет заниматься приобретением криптовалюты у майнеров за рубли, — поясняет Тенилин. — Сегодня в рамках федерального закона, который планируется принять в начале осени, майнерам разрешается обменивать криптовалюту только на иностранных биржевых площадках. Для майнинговых компаний это сложно: они должны на иностранной площадке обменять криптовалюту, потом превратить ее в фиатную валюту и ввезти ее в Россию. То, что мы предлагаем, упростит жизнь майнерам».

— Оператор майнинга сможет продавать криптовалюту промышленным компаниям и выступать их платежным агентом. Когда предприятие покупает оборудование, то по его поручению поставка оборудования может быть оплачена криптовалютой, — объясняет Тенилин. — Промышленное предприятие не заводит никакие кошельки, не ведет деятельность с криптовалютой и снижает вероятность дополнительного валютного контроля.

Харам или халяль?

Отношение к криптовалютам и к майнингу в мусульманском мире противоречивое, до сих пор идут дискуссии, майнинг — это харам или халяль, напоминает Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ.

— В частности, шейх Хайсам аль-Хаддад выступает против майнинга, поскольку майнинг предполагает создание денег из ничего, что он считает недопустимым по законам шариата. Когда мусульмане окончательно классифицируют с позиций шариата криптовалюты и майнинг как халяль, вот тогда можно будет вернуться к вопросу о майнинге в Татарстане, — считает аналитик.

По его словам, один из татарстанских банков выступает активным участником тестирования цифрового рубля.



Не напрямую бизнес Татарстана сегодня уже пользуется криптой, признал Артур Николаев. «В той же Турции это все легализовано. В принципе, если у бизнеса есть такая необходимость, он может отправить крипту в Турцию, и там человек разменяет ее на лиры. Есть страны, где крипта легализована, и в какой-то степени это упрощает взаимодействие для бизнеса. Но, с другой стороны, надо смотреть, насколько это рискованно, — предупреждает он. — Вероятно, бизнес все больше будет пользоваться такими инструментами. Тенденция роста здесь прослеживается».

В то же время легализовать крипту в отдельно взятом Татарстане, по его мнению, будет затруднительно: «Законодательство должно быть единым». «Сделать «пилот», как, например, по халяльным финансам, будет сложно. Крипта — это немного другая история, и выделить несколько регионов для ее тестирования будет очень сложно. Должно быть все-таки единое пространство», — полагает Николаев.

