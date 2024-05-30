Груничев — «Татэнерго»: нужно попросить УФАС по Татарстану разобраться

«Татэнерго» объяснило сложности в ремонте сетей ограничениями властей, объявивших «режим технологической тишины» в подготовке к БРИКС

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Татэнергосбыт"

«Вы жалуетесь на недостаточность средств, а сами меняете кондиционеры во всех филиалах, проводите ремонты гаражей, меняете оконные рамы… Стоит ли сейчас проводить эти закупки вместо того, чтобы тратить (деньги) на реализацию инвестиционной программы по замене тепловых сетей», — недоумевал сегодня независимый член штаба по контролю за инвестиционными программами при Госкомитете РТ по тарифам Тимур Халиков, возмущаясь вдруг разгоревшимся «аппетитом» «Татэнерго» во время летней ремонтной компании. Исполнение инвестпрограммы «рулевого» татарстанской энергетики стоимостью 4,1 млрд рублей остается на низком старте, и руководство винит в этом и власти Казани, и подрядчиков. «Так вы сами себя «закопаете», — остановил «обиженного» докладчика глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев. Остальным регулятор дал понять: пуск тепла должен пройти без опозданий. Детали — в материале «Реального времени».

Энергетики не торопятся осваивать ремонт сетей?

Штаб по контролю за инвестиционными программами при Госкомитете РТ по тарифам провел «контрольную работу» среди энергетических компаний Татарстана. Еще в конце года были утверждены инвестиционные программы в сфере теплоснабжения общей стоимостью в 8,6 млрд рублей на 2024 год, из которых половина приходится на тарифные источники, т.е. средства потребителей. Значительная часть инвестпрограмм нацелена на реконструкцию и ремонт тепловых сетей в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Износ сетей в этих городах близок к критическим показателям.

Как следовало из презентации Госкомитета по тарифам, в этом году запланирована реконструкция и ремонт 53,17 км, строительство 2,8 км, реконструкция 25 генерирующих источников тепла. К началу апреля общий уровень исполнения инвестпрограмм составил 14%, говорилось в материалах тарифного комитета.

Однако с начала года энергетики «завалили» тарифный комитет массовыми заявками на корректировку сметной стоимости программ. Из-за этого далеко не все успели приступить к проведению строительно-монтажных работ, что означает «нулевое» освоение к началу мая. Понятно, что это не может не вызывать тревогу у тарифного регулятора. Как известно, с этого года руководство республики возложило на Госкомитет по тарифам обязанность по контролю за исполнением инвестиционных программ во всех субъектах естественных монополий (энергетика, теплоснабжение, водоснабжение), который в исключительном случае вправе «лишить» части тарифной выручки.

Штаб по контролю за инвестиционными программами при Госкомитете РТ по тарифам провел «контрольную работу» среди энергетических компаний Татарстана. фото пресс-службы ГК

Первый зампред Госкомитета по тарифам Лариса Хабибуллина сообщила, что корректировки плана работ на 2024 год были согласованы и прошли утверждение у семи поставщиков тепла. Среди них — ТГК-16, Нижнекамская ТЭЦ «Татнефти», а также пять предприятий тепловых сетей в Зеленодольском, Елабужском, Бугульминском, Азнакаевском и Альметьевском районах.

«Татэнерго» и «Казэнерго» перепишут инвестпрограммы

Тут обнаружилось, что замечания остаются к «Татэнерго», рулевому татарстанской энергетики. Корректировки в их инвестпрограмму пока находятся на рассмотрении членов Экспертного совета при Кабмине РТ. Сложно проходит согласование поправок у «Казэнерго» (касается разногласий по двум котельным Казани) и у «Таткоммунэнерго» (обслуживает Иннополис и др.).

— Есть 4 организации, где корректировки находятся на доработке. Среди них — «Казэнерго» по двум котельным, «Таткоммунэнерго», — назвала она проблемные зоны.

Первый зампред ГК по тарифам Лариса Хабибуллина сообщила, что корректировки плана работ на 2024 год были согласованы и прошли утверждение у семи поставщиков тепла. предоставлено пресс-службой АО "Татэнергосбыт"

Общая динамика исполнения инвестпрограмм неплохая, отметила Лариса Хабибуллина. По ее словам, объемы работы начали увеличиваться с апреля, тогда как в марте застопорились на уровне 10% освоения. Положительная оценка была дана ТГК-16, которое начало проводить строительно-монтажные работы. В графике идут Нижнекамская ТЭЦ, Елабужское и Зеленодольское предприятия тепловых сетей, где проведены закупки оборудования, но на подрядные работы не вышли.

Как «режим технологической тишины» мешает «раскопаться»

Первым к заслушиванию пригласили начальника управления стратегического развития и реализации инвестиций АО «Татэнерго» Александра Королева, пришедшего вместо замгендиректора по стратегическому развитию АО «Татэнерго» Рима Галихаметова. Он напомнил, что инвестпрограмма «Татэнерго» утверждена в 4,1 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей пойдет на ремонт тепловых сетей и 1 млрд на генерацию (электрика). Однако по этой линии сетей сейчас освоено 281 млн рублей. Но заверил, что в первом полугодии «Татэнерго» выйдет на освоение в 27% инвестпрограммы. В настоящее время активно идут работы по замене сетей в центре города.

Так, тепловод на Право-Булачной обновлен на 67%, идут работы на улице Ташаяк (возле Центрального стадиона), проводится реконструкция тепловода по улице Ахтямова за счет средств федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Тепловод на Право-Булачной обновлен на 67%. скриншот презентации "Татэнерго"

Тут он пожаловался, что на земляные работы в центре города им пришлось бросить все силы из-за ограничений, которые ввели власти Казани в связи с подготовкой к Саммиту БРИКС.

— В связи с этим объявлен режим «технологической тишины». Это накладывает на наши работы определенное воздействие, сокращается срок выполнения земляных работ, мы стараемся максимально «раскопаться», — рассказал он. — Но есть объекты, которые удалены от центра города, — Московский район или Жилплощадка, насколько нужно там распространять режим технологической тишины? — поставил вопрос ребром Александр Королев перед членами штаба.

Другая проблема «Татэнерго» связана с нехваткой денег в инвестпрограмме.

— Некоторые работы придется снять из-за недостатка финансирования по тарифным источникам, — предупредил он, не вдаваясь в подробности.

Почему подрядчики «подсели» на повторные закупки

Председатель межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при раисе РТ Тимур Халиков вступился за городские власти. Его удивило, почему жалобы звучат спустя полтора месяца.

— Тогда приглашали мэрию города и обсуждали вопрос оперативности работ. А сейчас через полтора месяца снова возвращаемся к проблеме сроков проведения. Почему сейчас возникает проблема? — спросил он.

Затем он обратил внимание на то, что лоты на закупку материалов для ремонта сетей признаются несостоявшимися, а потом «Татэнерго» поднимает начальную цену и заключает контракт с давними подрядчиками по повышенной стоимости.

— Например, разметили лот, никто не заявился. Потом идет удорожание на 15%, и заявляются компании, которые и так все годы работают на «Татэнерго». Со стороны выглядит странно. Потому что при утверждении инвестпрограммы, вы уверяете, что все подсчитали, и зачастую получалась экономия. А теперь видим — удорожание, — «разоблачал» закупщиков Тимур Халиков.

Работы на улице Ташаяк (возле Центрального стадиона). скриншот презентации "Татэнерго"

Начальник управления стратегического развития и реализации инвестиций АО «Татэнерго» Александр Королев объяснил частоту несостоявшихся торгов желанием подрядчиков поднять зарплату персоналу — без этого они не хотят выходить на торги.

— В чем проблема повторных лотов? Действительно, никто не выходит, все подрядчики нацелены на увеличение заработной платы, если расценки по материалам прозрачны, то по зарплате туман. Она не фиксируется в начале года, действительно, подрядчики давно работают и понимают. Несостоявшиеся торги указывают на то, что не хотят работать с низкой зарплатой и вынуждены пересчитывать смету расходов в сторону увеличения заработной платы, — оправдывался он.

— Подождите, но мы знаем, что есть сторонние организации... Сейчас этими рассуждениями закопаете сами себя, — остановил его запальчивую речь глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.

Но полемика не угасала.

— Вы жалуетесь на недостаточность средств, а сами меняете кондиционеры во всех филиалах, проводите ремонты гаражей, меняете оконные рамы… Но есть дефицит средств по инвестпрограмме на сети, так направьте деньги на сети, — призывал к рациональному подходу Халиков. — Ну реально, закупаете кондиционеры во всех своих филиалах. Есть какая-то срочность? А сумма-то хорошая, и если их убрать, то приличная экономия получится. Разве это первоочередные нужды? Стоит ли сейчас проводить эти закупки вместо того, чтобы тратить (деньги) на реализацию инвестиционной программы по замене тепловых сетей, — рассуждал он.

Александр Груничев согласился и попросил подключить УФАС по Татарстану .