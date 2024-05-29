«Полиглот 16. Татарский» перестали поддерживать

«Замены татарскому языку пока нет», — заявили владельцы

Поддержка приложения «Полиглот 16. Татарский», который представили в 2021 году известный лингвист Дмитрий Петров и журналист Эдуард Хайруллин, прекращена. Как сообщил «Центр инновационно-коммуникативной лингвистики Дмитрия Петрова», дальнейшее развитие проекта невозможно. Подробнее — в материале «Реального времени».

Четыре года онлайна



— По независящим от нас обстоятельствам дальнейшее развитие и обеспечение работоспособности приложений более невозможно, — подтвердили «Реальному времени» в компании, добавив, что «замены татарскому языку пока нет». В качестве замены английскому приложению предлагается два месяца пользования новым приложением бесплатно или промокод на покупку видеокурса.

«Полиглот 16. Татарский» уже не найти в PlayMarket, на сайтах Apple он еще есть, как, впрочем, и на пиратских сайтах.

Приложение представил в январе 2021 года автор методики, телеведущий и автор программы «Полиглот» Дмитрий Петров совместно с ныне покойным Эдуардом Хайруллиным, тогда — заместителем руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Курс татарского состоял из 32 уроков для самостоятельного изучения — с теорией, словарем, таблицами времен и упражнениями. Ранее, в 2020-м, вышел учебник «Татарский язык. 16 уроков. Базовый курс».

Как Хайруллина Стэнфорд вдохновил



А началось все с 24 уроков на Youtube «Татарский с Дмитрием Петровым». Их отсняли в 2019 году по инициативе Хайруллина, который после учебы в Стэнфордском университете решил пригласить полиглота в Татарстан. И сам принял участие — как ученик. Также за парту сели глава Комитета внешних связей и туризма Казани Сергей Иванов и нигериец Дэвид Олисе. А Петров специально для проекта выучил татарский.



Рустам Минниханов тогда выложил видео первого урока со словами: «Полиглот Петров знает 50 языков, в том числе и татарский!». Уроки также демонстрировались на канале ТНВ.

В 2020 году планировалось, что выйдет и второй сезон видеоуроков — продвинутый. Для тех, кто хорошо знает татарский язык. Инициатор проекта Эдуард Хайруллин скончался 14 апреля 2023 года.

