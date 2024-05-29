День в истории 29 мая: покорение Эвереста, рождение Кеннеди и Аршавина, день миротворцев ООН
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 мая 2024 года
Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и Международный день миротворцев ООН. Празднует свой день рождения заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. В этот день 71 год назад был покорен Эверест, 124 года назад была зарегистрирована торговая марка «Эскалатор», 226 лет назад после визита в Казань император Павел I издал указ, в котором распорядился передать в ведение города близлежащие угодья и разрешил построить новый, каменный гостиный двор. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Российский лидер Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. В нем примет участие и раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Пройдет заседание Президиума Госсовета республики.
- В Музее Пушечного двора состоится открытие выставки «Охотничье оружие: взгляд сквозь прицел истории».
Кто родился: Александр Абдулов и Андрей Аршавин
- 1787 — русский поэт Константин Батюшков (скончался 19 июля 1855 года). Один из основоположников и важнейших авторов романтической традиции первой трети XIX века, литературный предшественник Пушкина.
- 1891 — один из первых пилотов России, внук художника Айвазовского Константин Арцеулов (скончался 18 марта 1980 года). Первым в Российской империи разработал и применил приемы и технику вывода самолета из штопора, ставшие революционным достижением в практической авиации.
- 1909 — советская киноактриса Янина Жеймо (скончалась 29 декабря 1987 года). Широкую известность ей принесла главная роль в фильме-сказке «Золушка». Участвовала в дублировании зарубежных фильмов и отечественных мультфильмов: ее голосом «говорили» Софи Лорен, Джульетта Мазина и рисованная Герда из «Снежной королевы».
- 1914 — непальский шерпа, альпинист, покоритель Эвереста Тенцинг Норгей (скончался 9 мая 1986 года). Он поднялся на вершину вместе с Эдмундом Хиллари в рамках британской экспедиции под предводительством Джона Ханта в свой день рождения, 29 мая 1953 года. Это было величайшее достижение в альпинизме того времени, которое открыло историю восхождений на Эверест.
- 1917 — 35-й президент США в 1961—1963 годах Джон Кеннеди (скончался 22 ноября 1963 года). По мнению большинства американцев, Кеннеди входит в десятку величайших американских президентов в истории. Был смертельно ранен во время поездки в Даллас. Покушение на Кеннеди остается одним из самых громких преступлений ХХ века.
- 1927 — советский и российский актер Игорь Дмитриев (скончался 25 января 2008 года). Известен по ролям в фильмах «Тартюф», Сирано де Бержерак», «Собака на сене», «Покровские ворота» и др.
- 1953 — советский и российский актер Александр Абдулов (скончался 3 января 2008 года). Снялся более чем в 120 фильмах самых разных жанров и у разных режиссеров. В числе картин с его участием — «Обыкновенное чудо», «С любимыми не расставайтесь», «Чародеи», «Карнавал», «Ищите женщину», «Формула любви», «Самая обаятельная и привлекательная».
- 1974 — директор Казанского театрального училища, заслуженный работник культуры Татарстана Руфина Тазетдинова.
- 1975 — заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
- 1981 — российский футболист, бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.
- 1990 — директор инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев.
Кто скончался: создатель Маузера и Евгений Вахтангов
- 1814 — императрица Франции с 1804 по 1809 год, первая жена Наполеона Жозефина Богарне (родилась 23 июня 1763 года).
- 1829 — английский химик и физик Гемфри Дэви (родился 17 декабря 1778 года). Первым обнаружил «веселящее» действие закиси азота и разложил до этого неразложимые вещества калий и натрий. А одно из самых известных изобретений Дэви — это специальная лампа шахтера с металлической сеткой, которая не взрывается от метана. За такую полезную разработку ученый получил звание баронета от английских властей и серебряный сервиз от владельцев шахт.
- 1914 — немецкий конструктор-оружейник Пауль Маузер (родился 27 июня 1838 года). Среди созданных им образцов вооружений наибольшую известность получили винтовка Mauser 98, пистолет Mauser C96, а также револьвер «Зиг-Заг».
- 1922 — русский театральный режиссер Евгений Вахтангов (родился 13 февраля 1883 года). Основатель и руководитель Студенческой драматической студии, с 1926 года известной как театр его имени. Спектакли Вахтангова «Гадибук» и «Принцесса Турандот» побили рекорды театральных постановок-долгожителей.
- 1957 — английский режиссер, один из создателей жанра фильма ужасов Джеймс Уэйл (родился 22 июля 1889 года).
Праздники: Дни борьбы с рассеянным склерозом и миротворцев ООН
- Международный день миротворцев ООН.
- Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Он был учрежден в 2009 году с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении.
- День военного автомобилиста ВС России. Дата для праздника выбрана не случайно. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота. Основной задачей роты стала подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии. Она стала прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооруженных Сил РФ.
- День ветеранов таможенной службы России. Именно 29 мая в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений». Вплоть до распада СССР в 1991 году эта дата считалась днем рождения советской таможенной службы.
События в истории: взятие Константинополя, открытие Конного двора в Свияжске
- 1453 — столица Византийской империи Константинополь пала под ударами турков. Это положило конец 1100-летней истории христианской Византийской империи. Константинополь стал столицей Оттоманской порты, резиденцией турецких султанов и получил новое имя — Стамбул. В настоящее время 29 мая в стране отмечается праздник — День взятия Стамбула.
- 1798 — итогом визита Павла I в Казань стал указ, в котором император распорядился передать в ведение города близлежащие угодья и разрешил построить новый, каменный гостиный двор. Этим же указом он разрешил вновь открыть в городе гимназию с ежегодным содержанием в 17 300 рублей, впоследствии оно возросло до 37 000 рублей. Ее назвали Императорской.
- 1900 — американская компания «Отис» зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Патент на производство устройства «эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Ж. Рено, а компания «Отис» начала именно производство и применение эскалаторов в жизни. В России самые первые эскалаторы появились в Москве при строительстве Московского метрополитена.
- 1903 — в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву. Открытие переправы было приурочено к празднованию 200-летия Петербурга, в программе торжественных мероприятий были орудийный салют и крестный ход. Сам император Николай II осуществил первую тожественную разводку выстроенного моста. Сегодня Троицкий мост в Санкт-Петербурге — один из самых красивейших и больших мостов через Неву. Он соединяет Суворовскую площадь перед Марсовым полем и Троицкую площадь.
- 1953 — впервые покорена Джомолунгма — высочайшая вершина на Земле. Это удалось новозеландцу Эдмунду Хиллари и шерпе Норгею Тенцингу. Королева Британии удостоила Хиллари рыцарского звания и права добавить к своему имени титул «сэр». Норгей, который не был гражданином британского Содружества, получил от королевы медаль.
- 1985 — трагедия в Брюсселе на стадионе «Эйзель» — погибли 39 человек. Еще до начала игры между фанатами «Ювентуса» и «Ливерпуля» произошло столкновение, переросшее в кровавую трагедию. Кто именно начал первым драку, осталось невыясненным. Полиция бездействовала. Среди болельщиков возникла паника, они побежали. Под напором толпы рухнула ограждавшая секторы бетонная стена, построенная еще в 1920-е годы. Под ее обломками и от ранений в ходе драки погибли 39 человек, свыше 400 получили ранения.
- 1990 — Борис Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР. Политика избрали на 1-м Съезде народных депутатов. Ельцин победил с перевесом в четыре голоса. Есть мнение, что некоторые делегаты голосовали за него из-за личной неприязни к Михаилу Горбачеву. Через две недели по инициативе Ельцина была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
- 2012 — в селе Мустафино в Шарлыкском районе Оренбургской области открылся мемориальный музей Мусы Джалиля. Поэт является одним из великих представителей татарского народа. Его творчество, общественная деятельность, подвиг в годы Великой Отечественной войны, цикл стихов «Моабитские тетради», созданный поэтом-героем в фашистских застенках, вошли в общенациональную историю России.
- 2012 — в Свияжске после реконструкции торжественно открыли Конный двор. В церемонии открытия восстановленного памятника архитектуры приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие официальные лица. Конный двор представляет собой туристический этнографический комплекс, включающий в себя ремесленную мастерскую с гончарным станком, кузницей и кожевенной мастерской, ресторан и гостевой дом.
- 2019 — Сейм Латвии на внеочередном заседании избрал президентом страны судью суда Европейского союза Эгилса Левитса. Он был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва. В 2023 году на посту Левитса сменил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.
- 2023 — Реджеп Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов.