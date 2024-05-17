«Одержимый»: спектакль о том, как человек после чтения Ленина сошел с ума

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 75-я

Смотрим трагифарс «Дивана»/«Одержимый» (12+) режиссера Фарида Бикчантаева по пьесе Туфана Миннуллина — о человеке, который сошел с ума, потому что не смог изменить мир к лучшему. И, да, он постоянно читает и цитирует Владимира Ильича Ленина.

Вил, Ким и другие

В воспоминаниях Туфана Миннуллина говорится, что сначала драматург хотел написать пьесу о Ленине и его отношении к татарам. А потом решил показать нового вождя. Кто же его герой? «Идиот — человек, который взялся сделать счастливым все человечество». И тут же автор замечает, что именно коммунизм вытащил страну из-под самодержавия. Также продолжал грезить Миннуллин идеей равноправия всех народов.

Потому героя и зовут Вилем — в честь Владимира Ильича (его играет Искандер Хайруллин). Он не нашел себя в бесправном городе и сошел с ума, обитая в деревне с томами Ленина. В тексте Миннуллин обозначает Виля как «психически больного».

Художник Тан Еникеев выстроил на сцене шалаш, как в Разливе. При этом задний фон он делает такой мрачный (с опорами ЛЭП), что тот напоминает тюрьму.

Неоднократно работавший с Бикчантаевым уфимец Еникеев в 90-е оформлял поставленные Марселем Салимжановым социально-сатирические комедии Зульфата Хакима «Кишер басуы»/«Морковное поле» и «Күрәзәче»/«Ясновидящий». Бикчантаев, по сути, передает этой постановкой учителю привет. Да только у него не комедия, а трагифарс — эпоха сменилась, смешного мало. Кстати, в «Ясновидящем» на сцене стоял памятник Ленину. Нельзя не заметить и схожесть образов Ханафи и Равиля с Нургазизом и Кимом из «Одержимого». К тому же их играют те же актеры!



В «Разлив» привезли Виля. Его отец был председателем колхоза. Жива мать Ханифа (Дания Нуруллина). Вместе с деревенским стариком Нургазизом (Ринат Тазетдинов) она суетится возле нового жилища. Иногда возникает жена Нургазиза Зайнапбану (Нажиба Ихсанова), чтобы ввернуть свои мысли по поводу итогов революции.



Старший брат Ким (Айрат Арсланов) — противоположность Вилю. Его главный герой постоянно называет вором: «Вы страну обворовали и продали».



Потому что «В России бизнеса нет. Это слово придумали воры. Не может за два года человек, у которого нет ни копейки, стать миллиардером».



При этом оба брата интересуются одной девушкой Айсылу (Гульчачак Гайфетдинова), чья любовь в буквально смысле излечивает Виля от тяги к чтению Ленина и одержимости его идеями, влюбляя его в себя. Кстати, в конце возникает и однокурсница Виля — Диана (Нафиса Хайруллина), год проработавшая в Америке, впрочем, роль ее не особо ясна.

Искандер Ильич Хайруллин



Главный герой Ким (Искандер Хайруллин) рассекает по сцене в знакомых образах Ильича (в частности, в драповом пальто и кепке), цитирует его труды: «Коммунизм один только в состоянии дать демократию действительно полную, и чем она полнее, тем скорее она станет ненужной, отомрет сама собой...».



При этом почти все герои едины во мнении, что город — это место плохое. Нургазиз абый говорит: «Там же нет ни одного нормального человека». Вероятно, запись достаточно поздняя, учитывая достаточно вольное изложение текста с точки зрения актеров старшего поколения. При этом «Дивана» — очень говорливая пьеса о борьбе духовного и материального. В ней философский пафос порой сбивается до юмористической зарисовки из-за характерного отыгрыша актеров.

Слушая рассуждения о книге «Шаг вперед, два шага назад», надо всегда держать в уме, что пишет это драматург, начавший писательскую карьеру в позднюю оттепель, многие поздние пьесы которого проникнуты горьким разочарованием, который наблюдал за жизнью республики не на даче или из кабинета, а на площадях и заседаниях Верховного и Государственного советов.

Чистый, практически санаторный деревенский мир для позднего Миннуллина — антитеза капиталистической «цивилизации», которую в спектакле воплощает Ким. Он же отвозит «излечившегося» Виля в этот самый город. На его беду.

