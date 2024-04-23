«Эпистолярный», «набок» и «вмиг» — самые сложные слова для россиян

Как в России прошел юбилейный «Тотальный диктант 2024»

Фото: Динар Фатыхов

В эту субботу, 20 апреля, по всей России проходила двадцатая по счету акция «Тотальный диктант». Зародилась она в 2004 году в Новосибирске как локальное мероприятие. За 20 лет участниками акции стали более 5 млн человек, а помогало в организации порядка 50 тыс. волонтеров. В понедельник, 22 апреля, организаторы подвели итоги юбилейного «Тотального диктанта» и рассказали об особенностях акции в этом году.

Казань — на третьем месте по количеству участников

В этом году в «Тотальном диктанте» в разных форматах участвовал 1 294 401 человек по всему миру. Из них 132 164 человека писали диктант непосредственно на офлайн-площадках в разных городах России, а также 4 086 человек — за границей. Кроме этого, 26 тыс. человек воспользовались возможностью удаленного доступа и писали «Тотальный диктант» онлайн с функцией автоматической проверки. На этом форматы не закончились. В этом году еще 3 514 человек участвовали по всему миру в «Тест-труде», а 2 475 человек участвовали в акции детского «Тотального диктанта», который в этом году проходил впервые. Еще 226 человек написали часть диктанта на одном из своих национальных языков. Основное же количество участников (1 124 000 человек) участвовали в семнадцатичасовом онлайн-марафоне «Тотального диктанта» с самопроверкой.

В общей сложности участники были из 55 стран и 720 городов. Из них 648 российских городов. А в режиме онлайн подключилось 117 стран и 1 313 городов.

В топ-городов по количеству участников в офлайн-режиме вошли Москва (7 543), Санкт-Петербург (7 399 — это неокончательная цифра, подсчет участников еще не закончен), Казань (6 529), Новосибирск (3 427) и Омск (1901). Если не брать Россию, то больше всего участников было в Китае, затем в США, равное количество в Таджикистане и Узбекистане, на четвертом месте Хорватия. А завершается список неожиданно, на пятом месте по количеству участников в акции «Тотальный диктант» оказался Бангладеш.

«Тотальный диктант» в космосе

За 20 лет «Тотальный диктант» проходил в совершенно разных, порой экзотичных местах. «Удивить чем-то участников «Тотального диктанта» сложно. Поскольку он проходил уже в космосе, на воде и под водой, под землей и в любой точке мира. В этом году к нам традиционно подключились и полярные станции, и космонавты с Международной космической станции», — рассказал руководитель проекта «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Российские космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребенкин поздравляют «Тотальный диктант» с юбилеем. скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

Космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин записали специальное видео по поводу юбилейного «Тотального диктанта». Поздравили с круглой датой и выразили «космическую благодарность за уважительное отношение к нашему родному языку». Кстати, на космической станции — тоже юбилей. Вот уже 10 лет, как российские космонавты присоединились к акции.

«Набок» и «вмиг» сломали участников диктанта

Председатель филологического совета «Тотального диктанта» и редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал о самых частых ошибках, которые встречались в текстах участников этого года. «Если говорить о самых сложных местах, то ожидаемо сложным для наших участников оказалось написание наречий. В первой части это было слово «набок», а в четвертой части — слово «вмиг». Вообще, написание наречий — это объективно трудное место в русской орфографии, там многое определяется традицией. И к сожалению, не получается сформулировать короткое и простое правило. Во многих случаях последнее слово остается за орфографическим словарем», — дополнил Пахомов.

Кроме этого, вызвало трудности слово «эпистолярный». Но в целом, по словам организаторов, участники с орфографией справились. Хуже дела обстояли с пунктуацией. «Одно правило, непростое, не слишком хорошо известное, не изучаемое в школе, но четко сформулированное в справочниках, вызвало наибольшие затруднения. Это правило касается вводного слова, которое находится между однородными членами или на границе частей сложного предложения», — объяснил Владимир Пахомов.

Председатель филологического совета «Тотального диктанта» и редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов. скриншот онлайн-трансляции пресс-конференции ТАСС

В этом году «Тотальный диктант» подтвердил выводы, которые уже были сделаны ранее. Те правила, которые хорошо отработаны в школе, вызывают гораздо меньше затруднений у пишущих. Проблем с окончаниями -тся и -ться почти не было. А те правила, которые не изучают в школе или изучают частично, и сложные словарные слова до сих пор вызывают затруднения.

«Главная цель диктанта — не оценки всем поставить, а рассказать о русском языке, правописании, напомнить забытые правила, рассказать о новых правилах. И эту задачу мы каждый год решаем», — сказал Пахомов.

«Тотальный диктант» должен быть средним по сложности»

Автором «Тотального диктанта» можно стать только один раз. Этот же писатель зачитывает свой текст участникам в городе, который выбран столицей акции. В этом году им стал Томск, а автором текста «Тотального диктанта» была писательница Анна Матвеева. Она написала роман «Перевал Дятлова», «Завидное чувство Веры Стениной», «Каждые сто лет» и много других произведений большой и малой прозы.

«Я старалась не думать о том, что несколько людей одновременно будут писать мой текст, потому что эти мысли ввергают в странное состояние. Моя задача заключалась в том, чтобы хорошо, правильно, четко, по возможности понятно продиктовать текст. Потому что мне кажется, что диктовка сама по себе очень важна. Как текст читают, кто его читает, где диктующий расставляет акценты — все это влияет, может быть, не на оценку, но на восприятие текста», — рассказала Анна Матвеева.

Она писала текст в том же стиле, что и пишет романы и рассказы. По словам Анны Матвеевой, она не пыталась его усложнить и насытить определенным количеством орфограмм. «Кому-то текст показался очень легким, кому-то он показался неимоверно трудным. Я получаю совершенно разные отклики. В своей жизни я прислушиваюсь к мнению 5–6 человек. Вот им текст показался трудным. Не уверена, что это комплимент. Мне кажется, что «Тотальный диктант», как я себе его представляю, должен быть средним по сложности. Во всем хороша мера: не суперлегкий, но и не суперсложный», — подытожила выступление писательница.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».