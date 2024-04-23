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Первый татарский бард Рамиль Миндияр

07:00, 23.04.2024

И его знаковые дуэты

Первый татарский бард Рамиль Миндияр
Фото: скриншот из видео «Рамил Миндияр | Ком сәгате» с канала «ТНВ Татарча»

Один из певцов, шагнувших на эстраду с театральных подмостков, — Рамиль Миндияр, и исполнитель, и композитор, и один из тех, кто сошел со сцены, но не забылся благодаря социальным сетям, для которых он записал несколько песен с верной подругой — гитарой.

Певец разнообразия

На прошлой неделе мы писали о дисках Гульзады Сафиуллиной, которые она выпустила самостоятельно в Москве. В 1992 году Миндияр участвовал там в мунаджате «Диде Муса» («Обращение Мусы») и пел в нескольких песнях, включая невероятный хит — «Серле йөрәк» («Тайное сердце») Рифа Гатауллина/Мударриса Аглямова.

Когда у Батыр-Булгари в то же время вышла двойная пластинка «Яшьлегем канатында» («На крыльях молодости»), она открывалась шестью песнями, которые исполнял Миндияр: «Ай, Болгарым, сиңа илтә уйларым», «Кайт, иркәм Сәрвиназ», «Әгәр кузләремә син карасаң», «Соңлама», «Авылым тавышлары», «Татар кешесе». И это еще не все композиции с его голосом в альбоме. Это песни и исторические, и гражданские, и лирические.

К примеру, «Авылым тавышлар» («Голоса деревни») на стихи Наиля Касимова: «Хоть жизнь моя и связана с шумным городом, каждое лето возвращаюсь, скучая по голосам деревни».

Или «Татар кешесе» («Татарин») c великолепной игрой слов от Гарая Рахима: «Болгарымда болганган, Суварында сызланган. Сараенда саргайган — Синдер, татар кешесе» («В смуте в Болгаре, в боли в Суваре, в тоске в Сарае — ты, татарин»).

Флот — театр — эстрада

То есть это явно певец разнообразный и востребованный. Настоящая фамилия Рамиля Миндияра — Багданов, он родился в деревне Новой Чишминского района. В юности подпевал записям Ильхама Шакирова, Габдуллы Рахимкулова, Фариды Кудашевой. После учился в Уфимском училище искусств, на третьем курсе ушел служить на флот. В армии потерял голос, но продолжал двигаться в сторону сцены, поступив в Уфимский институт искусств на театральный факультет.

С 1979 года он играл в театре имени Мажита Гафури, к примеру, исполняя роль Булата в «Голубой шали». Миндияр ушел из театра через пять лет, не увидев перспектив, к тому же позвал выступать Ренат Ибрагимов.

После этого — внезапно — в конце 80-х, разочаровавшись в театре, певец и актер трудился шахтером в Прокопьевске, областном городе с населением примерно 272 тысячи человек (сейчас на 100 тысяч меньше). Прямо как Булат из «Голубой шали»! Но одновременно руководил ансамблем «Агыйдел».

После чего в 1990-м вернулся в Казань, куда его зазывали за легкими деньгами. Но обещавшие концерт друзья куда-то исчезли, а работать было надо. Поэтому он устроился в татарский ТЮЗ, где играл, в частности, главную роль в спектакле по пьесе Шагимурата Зайни «Уеннан уймак» («Шутка из игры»). Но вскоре уже плотно занялся только эстрадой, тогда и стал Миндияром — по имени отца.

По словам певца, он особо не копался в родословной, но есть мнение, что его предки — татары из Европы, возможно, польско-литовские (белорусские) татары. Деревня все-таки Новая, Багдановых в ней — половина села.

Собственно, из пьесы Зайни вышел первый хит — «Кайт, иркәм Сәрвиназ» («Вернись, милая Сарвиназ»). Музыку писала та самая Луиза Батыр-Булгари, первый куплет с припевом взят из творчества драматурга, а второй куплет певец придумал сам. Оттуда же пошла песня «Торналар китә көньякка» («Журавли летят на юг»).

Это, кстати, не единственный такой «театральный» опыт Миндияра — до сих пор исполняемая им «Кышкы учак» («Зимний костер») — это номер из спектакля по пьесе Разиля Валеева «Әйдә барыйк, кызлар карыйк».

Мастер дуэтов

Миндияр многие песни пишет сам. Но Сеть хранит в первую очередь его дуэты. Вот он курит и грустит по Венере Ганиевой.

Или вот — образец телевидения 80-х, песня «Төнбоеклар» («Кувшинки»), исполненная с солисткой оперы Гульназ Каримовой.

После 2010-х он вовсе пропал из эфиров. В Сети можно найти его аккаунт, где музыкант просто поет песни под гитару. В частности, там его нашла певица Айгуль Бариева, позвав выступать на свой юбилей. В последние годы с ним начали делать интервью, в которых герой говорит, что песен у него много, о студии он не забывает.

Ну а слушатель всегда найдется. Потому что эстраде нужны и «бархатные» исполнители, композиторы, работающие в сфере томительной безмятежности. Можно сказать, что без Рамиля Миндияра не было бы Зульфата Хакима, Ильназа Сафиуллина, Ильнара Шарафутдинова, чей сценический образ непредставим без гитары.

Радиф Кашапов
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