В Казани во время дорожных работ обнаружили подвал старинного дома, где жила поэтесса Тушнова

Фото: соцсети

В столице Татарстана в ходе дорожных работ по улице Миславского обнаружили подвал старинного дома, где с 1924 года по 1931-й жила поэтесса Вероника Тушнова. Об этом рассказал экскурсовод Игорь Боталов.

— Двор их дома соприкасался с территорией старого казанского цирка. Утром юная поэтесса часто «просыпалась от великолепного, важного, грозного рыка львиного», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: соцсети

До революции дом принадлежал купцу Ф.Е. Постникову. А в советское время здание было известным хлебным магазином, который снесли в начале XXI века. Отмечается, что вблизи находилась частная лито-типография и переплетный цех Ивана Харитонова.

В марте в Казани началась итоговая проверка реставрации здания, где жила заслуженная артистка ТАССР Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская. Четырехэтажный дом площадью более 1 169 кв. м по улице Карла Маркса был построен в середине XIX века.



Диана Жиленкова