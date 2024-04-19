«Я в шоке. Это не единичный случай!»: как нижегородского водителя заочно лишили прав в Казани

Один из судей вскрыл фальсификацию еще в 2022-м, но его решение об отмене штрафа в 4 тысячи на ситуацию не повлияло

Фото: Динар Фатыхов

«Впервые в Казань я приехал, лишь когда узнал, что здесь меня объявили наркоманом и наказали лишением прав», — вспоминает нижегородец Павел Куликов. Он надеялся, что суды во всем разберутся и установят, что неизвестный нарушитель просто назвался его именем. Веры в справедливость добавляла видеозапись гаишников с тем самым неизвестным — на Павла он даже не похож. Должным образом изучил это доказательство лишь один судья и аннулировал штраф за потребление наркотиков. Однако другое постановление — о лишении прав — успело вступить в силу, и восстанавливать нижегородцу срок на его обжалование в Казани и Самаре отказались. Хотя проверка в МВД Татарстана подтвердила факт «необоснованного составления материалов» на без вины виноватого.

Нарисованная квартира и трое мировых судей



Эта история началась в ночь с 17 на 18 сентября 2021 года. Минут за 15 до полуночи патрульные остановили на улице Тукая BMW X5 с тюменскими номерами и предложили водителю подуть в трубочку. На записи с регистратора зафиксировано, как парень выполняет требование полицейского и, услышав результат алкотеста — «ноль», говорит, что ему нужно ехать дальше.

Впрочем, расслабленность, реакции и речь молодого человека вызвали у гаишников сомнения, а потому ему предложили проехать и сдать анализ еще и на наркотики. Отказ был зафиксирован в протоколе, где лейтенант Ильгиз Ходов указал и признаки опьянения — неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и не соответствующее обстановке поведение.

Машину отправили на спецстоянку, парня задержали и к 10 часам утра доставили из отдела полиции «Япеева» к мировому судье участка №8 Вахитовского района Казани Глебу Урасинову вместе с протоколом об употреблении наркотических средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ) за подписью сотрудника ДПС Ходова. В документах нарушитель был указан как уроженец Нижнего Новгорода Павел Владимирович Куликов, зарегистрированный в Йошкар-Оле и проживающий в Казани, в квартире 25 дома 38 по улице Технической. При этом отмечается — удостоверяющий личность документ задержанный водитель не представил... Мировой суд признал Куликова виновным и наказал штрафом в 4 тысячи рублей.

Лжекуликов на полицейской записи. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Второй протокол полиции по ст. 12.26 КоАП РФ о нетрезвом вождении водителя BMW X5 полиция направляла в суд трижды. В октябре 2021-го это дело дважды отказался рассматривать мировой судья участка №6 Вахитовского района Булат Мухаметшин.

В первый раз он завернул дело, сославшись на неполноту материалов. Указал — личность нарушителя полицией установлена на основании водительского удостоверения, но почему-то копия этого удостоверения не приобщена, а еще — отсутствует обязательная по таким делам информация — а не привлекался ли ранее водитель за нетрезвое вождение к административной или уголовной ответственности? Во второй раз указал полицейским, что место правонарушения относится к подсудности другого участка мировых судей.

1 ноября 2021 года материалы получила и.о. мирового судьи участка №3 Эльза Сахапова. И попыталась уведомить нарушителя о дате и месте рассмотрения — в деле фигурируют не врученные повестки на ту самую Техническую, 38, на Тукая, 2 (по месту правонарушения) и в Йошкар-Олу (по месту указанной в протоколе регистрации). Почта возвращала все материалы с отметкой, что нужно уточнить адрес. Но заниматься проверкой, видимо, было некому. А между тем на Технической, 38 никогда не было квартиры 25. Поскольку там находится... частный дом. Да и в Йошкар-Оле настоящий Куликов никогда зарегистрирован не был, что в принципе легко можно было бы установить.

30 ноября и.о. мирового судьи вынесла заочное решение, из которого следует — за управление авто в состоянии наркотического опьянения Павел Куликов, проживающий в несуществующей квартире, наказан штрафом в 30 тысяч рублей и лишен водительского удостоверения на полтора года.

Двое судей Вахитовского суда отнеслись к жалобам нижегородца совершенно по-разному. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В решении указано — Куликов надлежащим образом извещен, но в суд не явился. Зато пришел инспектор ДПС и поддержал все представленные документы, указав, протокол в отношении Куликова составлялся в присутствии понятых, от прохождения освидетельствования у врачей тот отказался, «находился в приподнятом настроении».

«Оснований предполагать, что работники автомобильной инспекции, исполняя свои должностные обязанности, совершили неправомерные действия и составили заведомо ложный протокол, у суда не имеется», — отметила в постановлении и.о. судьи. Как будто в будущее заглянула.

Видео смотрел только судья Каримов?

Путанная информация об адресах привела к тому, что после вступления решений в силу приставы Марий Эл просто не могли найти якобы зарегистрированного в Йошкар-Оле должника. Но приняли все меры к его розыску. В итоге о своих казанских штрафах нижегородский сварщик узнал через полгода — получил сообщение с портала госуслуг на 30 и 4 тысячи рублей и стал разбираться. Написал в МВД Татарстана и в суды, что никогда не был в Казани, ничего не нарушал, наркотики не потреблял. BMW X5 не владеет, ездит на старенькой Toyota RAV4.

— В день предполагаемых нарушений я находился в селе у родственников, в Нижегородской области. Когда узнал, что меня лишили прав, подал апелляцию. Хотел, чтобы повторно рассмотрели административное дело и во всем разобрались. И выяснилось — у ГАИ было видео того самого нарушителя, которое было предоставлено по запросу судьи. На нем совершенно четко видно, что это не я, — рассказал Павел Куликов журналисту «Реального времени».

Судья Самат Каримов отменил штраф 4 тысячи, указав, что в действиях нижегородца Куликова (на снимке) отсутствует состав административного правонарушения. Фото предоставлено Павлом Куликовым. предоставлено Павлом Куликовым

Апелляционную жалобу нижегородца разбирал судья Вахитовского райсуда Казани Самат Каримов. С учетом обстоятельств он посчитал нужным восстановить пропущенный Куликовым срок для обжалования. А вот его ходатайство об участии по видеосвязи с судом Нижнего Новгорода отклонил.

В решении суда от 8 декабря 2022 года говорится — настоящий Павел Куликов по указанным в материалах дела адресам никогда не проживал, зарегистрирован и живет в Нижнем Новгороде. При этом видеозапись из салона патрульного авто, истребованная судом, свидетельствует: то лицо, на которое полиция составляла протокол, Павлом Куликовым не является «в связи с отсутствием его сходства с лицом, изображенным в справке из системы «Российский паспорт». Тут стоит отметить, что справку эту со страничкой по Куликову из паспортной базы к делу приобщали сами полицейские.

Вывод суда — в действиях нижегородца отсутствует состав административного правонарушения, поэтому постановление мирового судьи о штрафе в 4 тысячи отменяется, а производство по делу прекращается. Заметим, речь идет лишь о материале по статье о незаконном потреблении наркотических средств.

Казалось бы, вот она победа! Ошибка установлена и должна быть устранена. Но не тут-то было. В отличие от судьи Каримова его коллега Дамир Гадыршин апелляционную жалобу на постановление о штрафе в 30 тысяч и лишение прав отклонил, отказавшись восстанавливать пропущенный срок на обжалование. Причем вынес это решение в ноябре — до того, как судья Каримов истребовал и изучил видео с задержанием Лжекуликова.

Таким образом, решение мирового суда по протоколу об отказе от медицинского освидетельствования вступило в силу. Доводы Куликова и представленное им в кассацию видео оценку не получили. В тексте постановления Шестого КСОЮ идет ссылка исключительно на бумажные документы, из которых следует — именно Куликов нарушил ПДД, именно он расписался в протоколах, именно ему суд слал повестки, но он их проигнорировал, а потом пропустил срок на обжалование.



«Исследование видеозаписи, копии паспорта заявителя и копии его водительского удостоверения не позволяют сделать вывод о незаконности привлечения Куликова к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ», — решила кассационная инстанция, признав законным отказ Вахитовского суда в восстановлении срока для обжалования решения и.о. мировой судьи Сахаповой.

Ходатайства о назначении почерковедческой экспертизы, опроса владельца BMW X5 были отклонены.

Нужен протест генпрокурора или прокурора РТ

30 тысяч со счета Куликова уже списали. Права он пока не сдается, надеясь доказать свою правоту. Но и на машине не ездит. Хотя живет в 30 километрах от производства, на котором работает. Так что на дорогу в общественном транспорте вынужден тратить по три часа в день. Раньше по пути мог завезти ребенка в детский сад, теперь пару километров приходится преодолевать пешком.

«Если честно, я в шоке от этой истории. Причем это не единичный случай. Только у нас в Нижнем было еще два, — говорит адвокат Ольга Краснова. — Мать ехала пьяная за рулем и назвалась именем дочки. На суд привели маму, а водительских прав лишили дочь. Второй был случай — наш нижегородец находился в плавании, никакие документы не терял, а вернувшись из плавания, узнал — в Москве его лишили прав за вождение в нетрезвом виде...»

Заметим, что прецеденты имеются и в Татарстане. Тот же Вахитовский райсуд в 2016-м отменил решение о штрафе и лечении от наркомании здорового человека. Старший брат ни в чем не виновного казанца Павла Левицкого неоднократно назывался в полиции его именем, а полицейские без проверки личности сначала занесли отпечатки пальцев Лжепавла в базу, а потом штамповали материалы о правонарушениях.

По словам Ольги Красновой, в защиту без вины виноватого нижегородца подали заявления в службу собственной безопасности МВД Татарстана и в прокуратуру республики — с просьбой о проведении проверки в отношении тех патрульных, что составляли материалы. Ведь задержанный наркоман на иномарке де-факто отделался лишь ночевкой в камере, да штрафом за нахождение машины на спецстоянке. И установить его личность по имеющейся в полиции записи несложно.

В полиции к сигналу поначалу отнеслись серьезно — осенью 2023-го по поручению коллег из Татарстана Куликова и членов его семьи опросили нижегородские полицейские, отправили материалы в Казань. На этом все закончилось. Никаких извинений и мер по реабилитации не последовало. Хотя факт нарушения в МВД Татарстана признали.



Насколько добросовестно заблуждались те самые сотрудники и наказаны ли они — в ответе из МВД не сказано. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В ходе проверки установлен факт необоснованного составления сотрудниками Управления МВД России по городу Казань административных материалов на лицо, которое представилось вашими анкетными данными», — сообщал начальник ОРЧ собственной безопасности МВД Татарстана Марсель Галямов 20 февраля 2024 года — в ответ на очередное интернет-обращение Павла Куликова в МВД России. Насколько добросовестно заблуждались те самые сотрудники и наказаны ли они — в документе ни слова.

Зато подчеркнуто — поскольку управления собственной безопасности МВД региона не является органом дознания и не принимает процессуальных решений, материалы проверки направили в прокуратуру Вахитовского района Казани. Но 27 ноября 2023-го райпрокуратура вернула эти материалы в оперчасть УСБ МВД по Татарстану, а через месяц МВД направило все те же материалы уже в прокуратуру республики.



В свою очередь зампрокурора Вахитовского района Казани Шамиль Давлетбаков 18 марта сего года уведомил Куликова, что, поскольку он реализовал право на защиту своих прав посредством обращения в суд и в деле есть ряд судебных решений, возможность применения мер прокурорского реагирования ограничена. Опротестовать решение Шестого КСОЮ районная прокуратура не вправе. Такие полномочия есть у прокурора республики и его замов, а также руководителей Генпрокуратуры РФ, — пишет Давлетбаков.

Заступятся ли Альберт Суяргулов и Игорь Краснов за нижегородского сварщика — покажет время. Но могут ли гарантировать силовики и Фемида, что эта история не повторится?