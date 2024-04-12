«У нас нет взаимоотношений с «Рубином», и нет смысла их выстраивать»

Казанский «Сокол» готов к дебюту во втором дивизионе

Фото: Джаудат Абдуллин

В ближайшие выходные стартует чемпионат России среди команд второй лиги (Дивизион Б). 14 апреля в Нижнем Новгороде дебютант турнира — казанский «Сокол» сыграет свой первый матч на профессиональном уровне с местной командой «Пари-НН-2». Перед этим событием руководство казанского клуба провело встречу с журналистами, итогами которой делится спортивная редакция «Реального времени».

Евгений Варламов: «Обсуждал не столько финансовые условия, а перспективы развития»

До того как дать слово главному тренеру «Сокола» Евгению Варламову, журналисты напомнили ему, что он успел сыграть за команду родного города, которая носила название «Идель», после чего их пути кардинально разошлись. Варламов полетел в светлое будущее через игры за «КАМАЗ» и студенческую сборную России, ЦСКА и национальную сборную России, а «Идель» захлебнулась от безденежья. Развернутые воспоминания об этом можно найти в эксклюзивном интервью Варламова «Реальному времени», а собравшимся журналистам Евгений Владимирович поведал, что «после звонка от ФК «Сокол» я вспоминал свою профессиональную деятельность в качестве футболиста, и на то, что сейчас я принял предложение работать с командой, повлиял ряд обстоятельств: родной город, наличие большого количества друзей-знакомых, которые готовы помочь в трудную минуту. При этом я осознавал и большую долю ответственности, поэтому при обсуждении приглашения я обсуждал не столько финансовые условия, но и перспективы развития. В обсуждении мы пришли к единому мнению, что «Сокол» можно развивать за счет воспитанников футбольного Татарстана, и это подвинуло к решению совместной работы.

Затрагивая предсезонную подготовку, отмечу, что у нас она довольно длительная, за этот срок можно как набрать игровую форму, так и успеть ее растерять. Сборы, турнир, заключительный трехнедельный сбор под Новороссийском, в месте под названием Широкая балка, где были сыграны тренировочные матчи как будущих соперников из нашей подгруппы ФНЛ, так и из других подгрупп. Если говорить о нашей группе, то там хватает молодых команд в том смысле, что это вторые команды Премьер-лиги. По регламенту, в этих командах не имеют права играть футболисты старше 2002 года рождения, а у нас команда сбалансированная, из игроков опытных и молодых, тех, кто не играл по мастерам. И они в хорошем смысле слова голодные».

К словам Евгения Владимировича хочется добавить, что, скорее всего, никто из этих команд не будет ставить конечную цель выбраться на дивизион выше, в ФНЛ-1. С другой стороны, еще не забыт печальный опыт, когда на прошлогоднем турнире в Сочи «соколы» вчистую уступили подмосковной команде «Красные звезды». Варламов тогда командой не руководил, но горечь того поражения отвадит казанцев от шапкозакидательских настроений. Тем более понимая, что вторые команды «Крылья Советов», «Оренбург», «Пари-НН», «Урал» и «Рубин», а также «Акрон-2» из Тольятти, чья основа играет в первом дивизионе, по определению должны быть мастеровитее «Красных звезд». Поэтому будем надеяться, что «соколы» перед встречей со вторым «Пари-НН» и командами этого же уровня будут вспоминать, что они не только «голодные» до побед, но и «обжегшиеся» на недооценке противника.

Варламов полетел в светлое будущее через игры за «КАМАЗ» и студенческую сборную России. Джаудат Абдуллин / realnoevremya.ru

Спортдиректор Ильяс Минневалиев: «Оцениваю трансферную компанию на 10 из 10»

Спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев пояснил, что «желание сыграть на профессиональном уровне возникло еще в 2019 году, с момента создания команды. Играя любительские турниры, выигрывая их на уровне чемпионата Татарстана, любительского чемпионата России, задавались вопросом: для чего это? Потому что появляется ощущение, что стоишь на одном месте. Профессиональный футбол — это всегда движение. В частности, сейчас у наиболее сильных команд второй лиги (Дивизион Б) возникнет желание выиграть турнир, затем перейти во вторую лигу (Дивизион А), разделенную на две подгруппы «Серебро» и «Золото», затем в первый дивизион, где играют «Нефтехимик» и «КАМАЗ», наконец, в Премьер-лигу, где выступает «Рубин». Если не ставить цели перед подопечными, теми же футболистами, есть риск, что они могут «закиснуть». Мы посчитали, что любительский этап пройден, и сейчас для нас нет никакой другой цели, как второй дивизион.

Если говорить о межсезонье, то состав изменился процентов на сорок, с упором на тех, кто имеет опыт выступлений в профессиональном футболе. Упор делался на Альметьевск, Бугульму, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и их воспитанников, плюс шесть человек прибавилось из других российских регионов. Оценивая трансферную компанию, поставил бы ей 10 баллов из 10. Хотя, если оценивать имеющийся состав, то процентов 50 в нем либо совсем не имеют опыта выступлений в профи, либо этот опыт относительно небольшой. Но они имели возможность зарекомендовать себя на прошедших сборах, зимнем турнире с участием команд второго дивизиона, товарищеских матчах с командами этого же уровня, плюс у кого-то был определенный бэкграунд, набранный за предыдущие сезоны в любительском футболе. Отмечу, что в нашей республике хорошо устроен процесс подготовки молодых футболистов по сравнению со многими футбольными школами других регионов. Просто наши в большинстве своем не скороспелые, как я их называю, и им нужно чуть больше времени для того, чтобы о себе заявить».

Взгляд в будущее...

Что касается планов, Евгений Варламов не стал скромничать, несмотря на давние воспоминания о первых шагах в полулюбительской «Идели», он еще помнит о студенческой и национальной сборных России, Кубке Интертото с «КАМАЗом» и еврокубках с ЦСКА. «У нас все есть для того, чтобы сделать шаг наверх. Сбалансированный состав, руководство клуба, выполняющее все свои обязательства, отличный стадион...»

Тут надо уточнить, что команда будет играть на «Трудовых резервах», которые после чемпионатов мира по хоккею с мячом 2005 и 2011 годов, а также стартов Универсиады и базы для сборной Австралии на ЧМ-2018, соскучились по профессиональному спорту. Директор спорткомплекса Руслан Минабутдинов, обаятельный и радушный спортивный менеджер, который как минимум пересекался с Варламовым в Челнах, когда Евгений Владимирович играл за «КАМАЗ», а Руслан Габдуллович выступал за «КАЦ-СКИФ». Минабутдинов, скорее всего, также входит в число «друзей-знакомых», которых называл Варламов в качестве одного из аргументов его возвращения в Казань. А то Минневалиев удивлялся, что персонал «Трудовых резервов» не просто приютил команду, а сделал это даже «с каким-то удивительным радушием». Радушие — это отличительная черта Габдулыча, в чем, например, неоднократно убеждались футболисты-журналисты казанских СМИ.

Минневалиев удивлялся, что персонал «Трудовых резервов» не просто приютил команду, а сделал это даже «с каким-то удивительным радушием». Джаудат Абдуллин / realnoevremya.ru

Не менее радушным может быть и Ильгиз Газизович, директор стадиона «Центральный», уходящего на реконструкцию перед Играми БРИКС, но тут вопрос в цене аренды, которая на «Центральном» повыше. В том числе за счет естественного газона. В целом вопросы бюджета также затрагивались, поскольку, допустим, слетать в Барнаул обойдется существенно дороже, чем посетить даже самую крайнюю точку республики — Актаныш. В Барнаул дебютанты второго дивизиона полетят в эконом-классе, чем буквально оправдают девиз нынешнего сезона «Взлетает наш «Сокол», а вот на остальные выезды будут добираться по земле. Обговаривался даже вариант того, что на стартовые матчи в Нижний Новгород будут добираться на личных автомобилях.

...И нынешние взаимоотношения с «Рубином»

Такие нюансы волей-неволей увеличивают симпатии к команде со стороны таких же любителей, какими были 50 процентов «Сокола» еще вчера. Это в идеальном мире нормально воспринимались слова «придут честолюбивые дублеры» из песни «Команда молодости нашей», а в нашем, спортивном, не только футбольном, существовали «чИсто любивые дублеры», которые готовы были летать на самолетах в одном салоне с основой, а отправку в «Рубин-2», колесящий по зоне Урал-Поволжье на автобусе, воспринимали как ссылку, из-за чего «Рубин-2» (по сути, вторая команда клуба по иерархии) воспринимался, как третья ступень в клубной иерархии. Только из дубля «Рубина» с годами так никто особо и не вырос, а «Рубин-2» за недолгое время существования подготовил целый ряд заметных футболистов, начиная с Руслана Мухаметшина.

Наиль Замалиев так и не сыграл за команду родного города. Джаудат Абдуллин / realnoevremya.ru

Кстати, с большим интересом будет будет восприниматься встреча «Сокола» и «Рубина-2», назначенная на 4 мая. У Варламова, понятно, свои счеты к главной команде родного города, как и у капитана Наиля Замалиева, который за нее так и не сыграл. Число казанских, так и не ставших «рубиновыми», достаточно велико как исторически (Геннадий Еврюжихин, Александр Корченов с тремя матчами, Руслан Нигматуллин), так и в современной версии. Часть нынешних «соколов» — это несостоявшиеся «рубиновые», а другая часть — недоумевающая, чем нынешний «Рубин» связан с Казанью?

«У нас нет взаимоотношений с «Рубином», и нет смысла их выстраивать, — озвучил общее мнение Минневалиев. — У них есть команда «Рубин-2», которая готовит игроков для основной команды. Обмениваться игроками, еще что-то — такого нет. Скажем так: мы хотим увести у них игроков, и они хотят увести игроков у нас. Это правда. Мы два «отдельных государства» с принципиальным соперничеством».

