«Любовь поэта»: первая опера Резеды Ахияровой

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 73-я

Смотрим первую оперу Резеды Ахияровой «Любовь поэта» (12+) — это единственная запись на канале композитора в Youtube. Критики оценили ее за совмещение народной мелодики и общеевропейской традиции — чем-то подобным занимался и главный герой оперы Габдулла Тукай. Это, кстати, первый пример большого произведения о татарском поэте, таки добравшегося до сценического воплощения.

Был один акт, стало шесть картин



Ахиярова родилась в деревне Верхнее Яркеево Илишевского района Башкирской АССР. В 1980-м она закончила Казанскую консерваторию. Массовый слушатель, конечно, знает ее по песням — в 1980-е она явно была одним из главных поп-композиторов. Ключевые песни того периода можно услышать на пластинке «Песни»: «Әссәләмегалейкем», «Ак кәгазь», «Чаба, поезд, чаба», «Зәңгәр томан», «Яратыгыз!».

Про Тукая она сочиняла и раньше. К примеру, у нее есть симфоническая поэма «Моңлы сазым» («Саз мой нежный»). В 2001 году профессор консерватории Мнир Соколов попросил Ахиярову написать что-то для оперной студии консерватории. Она раньше ничего подобного не писала, но согласилась. В итоге одноактная опера превратилась в масштабную работу из шести картин.

В первой картине в номерах «Булгара» Тукай вспоминает голодное и неуютное детство, то, как его на Сенном базаре пытались отдать на усыновление. Вторая картина — в редакции, очевидно, «Эль-Ислах», где Тукай сначала спорит с другом, журналистом и писателем Фатихом Амирханом, а потом встречает Зайтуну.

В третьей картине он обитает в мире, где живет Шурале (его, кстати, пел Айдар Файзрахман, будучи уже руководителем Госансамбля фольклорной музыки РТ), а также демон Азраил с множеством болезней. В четвертой картине Тукай возвращается в редакцию, где вновь спорит с Амирханом, на этот раз по поводу Зайтуны. Пятая картина занятна тем, что в «Восточном клубе» (видимо, в усадьбе Сабитова, где ныне ресторан «Татарская усадьба») показывают парижский канкан, что вызывает шок у поэта. Зато после его выступления со стихами Зайтуна дарит ему цветы. Она в шестой картине уезжает в Чистополь. Кстати, именно с последней, трагической сцены началось написание оперы.

Резеда Ахиярова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Верный соратник Ренат Харис



Такое либретто к опере создал Ренат Харис, с которым Ахиярова познакомилась, когда училась в седьмом классе. Мама композитора отправила в газету «Яшь ленинчы», где поэт работал ответственным секретарем, ее песню «Тан» («Заря») на слова Равиля Файзуллина.

Они начали работать вместе еще в 80-е, кроме песен, написав симфоническую «Оду дружбе», вокальный цикл «Любовь моя» и кантату «Отечеству». В 2001-м появилась вокально-симфоническая поэма «Белое полотенце». После оперного опыта она сочиняла к спектаклям по его пьесам «Поляна Абай-бабая» и «Умырзая». И конечно, тандем продолжил работу над крупными формами. В 2013-м появился балет «Золотая орда», в 2018-м — опера «Сююмбике», в прошлом году — балет «Иакинф».

Отметим, что это еще не все «классические работы» Хариса: есть еще оратория «Человек» Мирсаида Яруллина, балет «Сказание о Йусуфе» Леонида Любовского, мюзикл «Алтын Казан», оперы «Кара Пулат» и «Зеркало» Эльмира Низамова. Можно уверенно сказать, что поэт — главный либреттист Татарстана.

В интервью Харис сам вспоминал, что это не первая опера про «наше все». К примеру, была опера «Тукай» Энвера Бакирова на либретто Ахмеда Исхака. Она дошла до генеральных прогонов, но зритель ее так и не увидел, хотя фрагменты звучали в переложении для органа на фестивале «Европа-Азия».

Так что опытный деятель искусства не сразу взялся за такого «опасного» персонажа. Харис, конечно, вольно обращается с биографией поэта. Чего стоит бодрый Амирхан, который к тому времени уже был прикован к инвалидному креслу. Впрочем, это вполне позволительно для такого жанра.

«Я считаю не совсем верным излишне насыщать произведение пентатоникой»

Премьера оперы прошла в Татарском театре оперы и балета в 2006 году, когда Татарстан отмечал 120-летие Тукая (Ахиярова отметила 50-летний юбилей и получила звание народного артиста Республики Татарстан).

Режиссером спектакля стал Михаил Панджавидзе, который до этого показал здесь «Бориса Годунова». А после начал работать с Казанью постоянно. Дирижировал Виктор Соболев, работавший в Челябинске, Минске, Харькове, Чебоксарах и Санкт-Петербурге. Главную партию исполнил Ахмед Агади (солист Мариинки по отцу — перс, а по матери — татарин, вырос в Казахстане). Уже через два года его создатели стали лауреатами премии имени Тукая — кроме Хариса, который получил ее в 1997-м за сборник стихотворений и поэм «Хисемнең исеме» («Имя моих чувств»).

Также «Любовь поэта» выдвигали на «Золотую маску», впервые в истории театра имени Джалиля, причем в пяти номинациях. В результате ее за лучшую мужскую роль получил Агади.

На сайте «Маски» есть показательная цитата Ахияровой: «Я считаю не совсем верным излишне насыщать произведение пентатоникой, так как жанр оперы сформировался в западно-европейской культуре, и в моем понимании современная национальная музыка должна совмещать национальные традиции и общие законы жанра. Я пишу музыку именно в этом стиле. Это мой музыкальный язык».

И эта опера все еще идет в Казани. Иногда

Интересно, что партию Зайтуны исполняли несколько очень разных солисток. На премьере это делала Венера Ганеева (наверное, самое известное произведение Ахияровой у нее — песня «Туй күлмәге»). Также ею могла стать Альбина Шагимуратова (но она уехала на год в США) и Лилия Губайдуллина (она также решила уехать из Казани). В дальнейшем партию Зайтуны исполняли солистка Татарского театра Гульнора Гатина и звезда Башоперы Альфия Каримова.

Кстати, в этом году 26 апреля в театре оперы и балета покажут «Любовный напиток». Зато 17 мая ожидается «Золотая орда» в рамках Нуриевского фестиваля (и билетов на него нет). «Любовь поэта» можно будет увидеть 1 июля. При том, что Агади сохраняет ведущую партию, остальные отданы казанцам — это Венера Протасова, Артур Исламов, Ирек Фаттахов, Денис Хан-Баба, Айсылу Нуруллина.