Зиннур Сафиуллин: хитмейкер-пожарный

Кто сочинял для Ганеевой, Галимова и Валеева?

Одной из постоянных тем татарской эстрады является деление авторов и исполнителей на профессионалов и любителей. Начавший писать песни в 80-е Зиннур Сафиуллин выступает исключением: у него нет композиторского образования, он 28 лет проработал в пожарной части. Но можно ли его называть не профи?

Альметьевский, Маметьевский, с березой

Зиннур Сафиуллин увековечил родную деревню Маметьево Альметьевского района в одноименной песне «Мәмәт». С детства он играл на баяне и пел. В Альметьевске окончил техникум физической культуры, потом учился в Елабужском училище культуры и искусств, а в 1986-м устроился работать пожарным, трудился командиром отделения до 2014 года. Об этом поется в его песне «Янгын сүндерүче егет» («Пожарный»). Среди катастроф, с которыми он боролся, — пожар на заводе двигателей КАМАЗа.

Песни Сафиуллин писал с 1984-го. Собственно, «Мәмәт» он написал в 1986-м, на свой текст. А через два года создал, вероятно, свою самую известную песню «Ак каен». После песни, увековеченной Ильхамом Шакиров, и до лирического хита группы «Айфара» — это одна из главных «Белых берез» татарской эстрады.



Текст написал альметьевский журналист, сатирик Азгар Зайни. Все в песне понятно: «Соловью свои тайну рассказывает Белая береза за домом. В объятьях этой березы плачу каждый, раз, когда плачу о тебе».

Потом появился первый хит для Асафа Валиева, также сделавший звездой его соратницу по сцене, позже начавшую сольную карьеру, Алсу Хисамиеву. Это «Бәхет төне»/«Ночь счастья». Текст написал поэт Нур Ахмадиев. Он много лет работал в «Азнакайнефти», а в середине 90-х уже занимался корпоративной газетой «Татнефти». Вообще, работать с творцами из юго-востока Татарстана — фишка композитора.

В конце 80-х появилась и песня «Талларым». Поэт — Роберт Ракипов. Он, хоть и родился в Дрожжановском районе, многие годы жил в Альметьевске. Популярной она стала в исполнении Венеры Ганиевой, но также своей ее может считать Зайнап Фархетдинова.

В 1990-е родился еще один хит Сафиуллина — «Каенлы юл», созданная также с Ахмадиевым. Главным исполнителем «Березовой дороги» стал Асаф Валиев. Сейчас ее исполняет Гузель Хасанова, победительница проекта «Новая Фабрика Звезд».

Сафиуллин также писал песни Айдару Галимову, Габдельфату Сафину, Хание Фархи… В 1990-е у него появилась студия при «Елховнефти», которая называлась так же, как главный хит — «Ак каен».

Председатель самодеятельных, отец Ильназа

Получается, Зиннур абый успевал и пожары тушить, и песни сочинять, и сам выступать! А в конце 90-х он стал председателем Союза самодеятельных композиторов юго-востока Татарстана.



В 60 лет, в прошлом году, он получил первого «Золотого барса». Вместе с сыном Ильназом он исполнил попурри из хитов.

Да, в том же важном для героев 1986-м у него родился первый сын Ильназ. Учился продолжатель династии в в университете культуры и искусств у Венеры Ганиевой и вскоре прославился песней «Мин яратам сине». Как и отец, хиты он творил сам.



Ильназ Сафиуллин последнее время живет в Дубае, хотя и приезжает выступать в Казань. Несколько лет назад Ильназ обновил одну из песен отца «Күңелкәем нигә моңая?» («Отчего душа моя грустит?»). Отметим, что в нулевые Сафиуллины усилились и младшим братом Ильнаром. Оценить их творчество можно, к примеру, в песне «Биегез, жырлагыз, кызлар!», вошедшей в альбом Ильназа Сафиуллина «Рәхмәт».



Отметим, что Ильназ теперь больше занимается бизнесом, то есть, по сути, повторяет путь отца в новых реалиях.