День в истории 2 апреля: убийство Владлена Татарского, День единения народов России и Беларуси
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 апреля 2024 года
2 апреля отмечаются День единения народов России и Беларуси, Международный день детской книги и Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Год назад произошел взрыв в Санкт-Петербурге, в результате которого убит российский военкор Владлен Татарский, 14 лет назад указом президента России за Казанским университетом было официально закреплено общее название «Казанский (Приволжский) федеральный университет«, 108 лет назад родился советский и российский джазовый музыкант Олег Лундстрем. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Брифинг в кабмине Татарстана на тему: «О старте санитарно-экологического двухмесячника в РТ и эколого-просветительских мероприятиях».
Кто родился: Джакомо Казанова и Ренат Акчурин
- 1725 — известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель, автор обстоятельной автобиографии «История моей жизни» Джакомо Казанова (скончался 4 июня 1798 года). Его имя стало нарицательным и теперь используется в значении «женский обольститель».
- 1916 — советский и российский джазовый музыкант, дирижер и руководитель оркестра Олег Лундстрем (скончался 14 октября 2005 года). Является одним из самых известных джазменов в мире. Окончил Казанскую государственную консерваторию по классу композиции и факультативно — по симфоническому дирижированию. Недолго преподавал теоретические дисциплины и вел студенческий симфонический оркестр. В честь него названа улица в столице Татарстана.
- 1933 — актер Большого драматического театра им. В.И. Качалова, заслуженный артист РФ, народный артист Татарстана Евгений Кузин (скончался 16 июня 2004 года).
- 1946 — кардиохирург, почетный член Академии наук Татарстана Ренат Акчурин.
- 1955 — российский тележурналист Николай Сванидзе.
1978 — генеральный директор АО «Иннополис» Евгений Данилов.
Кто скончался: первая в русской армии женщина-офицер и создатель Азбуки Морзе
- 1866 — «кавалерист-девица», первая в русской армии женщина-офицер Надежда Дурова (родилась 28 сентября 1783 года). Скончалась в Елабуге. Там же установлен памятник в ее честь, а ее именем назван музей.
- 1872 — американский художник и изобретатель Сюмюэл Морзе (родился 27 апреля 1792 года). Изобрел азбуку Морзе и электромагнитный пишущий телеграф.
- 1922 — швейцарский психиатр и психолог Герман Роршах (родился 8 ноября 1884 года). Автор психодиагностического теста для исследования личности — тест Роршаха.
Праздники: день и книги и распространения информации о проблеме аутизма.
- День единения народов России и Беларуси. Праздник связан с двумя датами: 2 апреля 1996 года президенты России и Беларуси Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, а 2 апреля 1997 года, был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. По условиям договора граждане России и Беларуси имели равные права в сфере труда, здравоохранения, отдыха, образования и на беспрепятственное передвижение на территории Союзного государства.
- Международный день детской книги. Установлен в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге. Дата приурочена ко дню рождения великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена — он родился 2 апреля 1805 года, а скончался 4 августа 1875 года. Среди его популярных произведений — Гадкий утенок», «Новое платье короля», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева»
- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Праздник установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года и отмечается с 2008 года.
События в истории: выход «Евгения Онегина», учреждение NASA
- 1698 — Петр I побывал на заседании обеих палат английского парламента. Австрийский посол позже так сообщит об этом венскому двору: «Царь московский, не видавший еще до тех пор заседаний парламента, находился на крыше здания и смотрел на церемонию чрез небольшое окно. Это дало повод кому-то сказать, что он видел редчайшую вещь на свете, а именно: короля на троне и императора на крыше».
- 1718 — Петр I учредил Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. Руководил ею сам российский император.
- 1833 — вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Он трудился над его написанием 7 лет 4 месяца и 17 дней.
- 1876 — состоялось заключительное заседание созданной по инициативе Дмитрия Менделеева Комиссии для изучения медиумических явлений. Партию его последователей возглавлял в том числе химик, уроженец Татарстана Александр Бутлеров.
- 1912 — лайнер «Титаник» вышел в море для испытания, нарушений выявлено не было. 10 апреля он отправился в плавание, а в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике.
- 1912 — в газете Los Angeles Times появилось слово «джаз». Это стало первым упоминанием в печати.
- 1919 — постановлением отдела вузов Наркомпроса РСФСР Казанское промышленное училище преобразовано в Казанский политехнический институт. Этот институт стал первым высшим учебным заведением инженерного профиля в Татарстане.
- 1939 — создан Научно-методический центр народного творчества и культпросветработы Татарстана. Центр проводит последовательную работу по возрождению и развитию традиционных культур народов Татарстана. За последние 10 лет он стал инициатором и способствовал возрождению многих традиционных праздников, например русских — Рождество, Масленица, татарских — Навруз, Нардуган и многих других.
- 1958 — президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA. Поводом послужила гонка в освоении космоса в период холодной войны, а также запуск первого искусственного спутника Земли — «Спутник-1».
- 1966 — советский спутник «Луна-10» стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим Луну.
- 2010 — указом президента России за Казанским университетом было официально закреплено общее название «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Он был создан на базе имевшего к тому моменту 205-летнюю историю Казанского государственного университета (КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина). О том, что дал КФУ новый статус, о сложностях переименования, потерянном бренде, приобретениях и планах университета на будущее, читайте в материале «Реального времени». Является одним из десяти федеральных университетов страны.
- 2023 — произошел взрыв в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит российский военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Происшествие классифицировали как теракт. Виновной признали Дарью Трепову и приговорили ее к 27 годам лишения свободы.