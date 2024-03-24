День в истории 24 марта: 25 лет с начала бомбардировок Югославии, перенос ОИ
Ключевые годовщины, дни рождения 24 марта 2024 года
24 марта отмечаются Всемирный день борьбы с туберкулезом, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, Международный день борьбы с депрессией. Четыре года назад из-за пандемии COVID-19 впервые в истории были перенесены Олимпийские игры, 25 лет назад началась крупномасштабная военная операция блока НАТО против Югославии под названием «Союзная сила». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Клавдия Шульженко и Венера Ганеева
- 1733 — британский химик Джозеф Пристли (скончался 6 февраля 1804 года). Открыл кислород.
- 1874 — американский иллюзионист Гарри Гудини (скончался 31 октября 1926 года). Известен разоблачением шарлатанов и сложными трюками с побегами и освобождениями.
- 1891 — советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР Сергей Вавилов (скончался 25 января 1951 года). Некоторое время жил в Казани, когда возглавляемый им Физический институт АН СССР был в эвакуации.
- 1906 — советская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР Клавдия Шульженко (скончалась 17 июня 1984 года). Благодаря исполнению фронтовых песен «Синий платочек», «Давай закурим» и других Шульженко получила всесоюзное признание.
- 1911 — американский аниматор Джозеф Барбара (скончался 18 декабря 2006 года). Вместе с режиссером-мультипликатором Уильямом Ханной выпустил мультсериал про Тома и Джерри, который принес ему семь «Оскаров».
- 1921 — генерал-лейтенант авиации, сын Иосифа Сталина Василий Джугашвили (скончался 19 марта 1962 года). Умер от отравления алкоголем и тромбофлебита, будучи в ссылке в Казани. Похоронен на Арском кладбище.
- 1955 — татарская певица, солистка оперы, народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева.
- 1977 — старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со средствами массовой информации, и. о. прокурора Тукаевского района РТ Руслан Галиев.
Кто скончался: непобежденный чемпион мира по шахматам и один из лучших футболистов
- 1603 — английская королева в 1558—1603 годах, последняя представительница династии Тюдоров Елизавета I (родилась 7 сентября 1533 года).
- 1801 — российский император в 1796—1801 годах Павел I (родился 1 октября 1754 года). Убит в результате заговора — группа из 12 офицеров ворвалась в спальню императора, где его избили, ударили в висок тяжелой золотой табакеркой и задушили шарфом.
- 1905 — французский писатель Жюль Верн (родился 8 февраля 1828 года). Самые известные произведения — «Дети капитана Гранта», «Вокруг света за восемьдесят дней», «Двадцать тысяч лье под водой» и т. д.
- 1946 — русский шахматист, четвертый чемпион мира по шахматам Александр Алехин (родился 31 октября 1892 года). Является единственным чемпионом мира по шахматам, который умер непобежденным
- 2016 — нидерландский футболист и тренер Йохан Кройф (родился 25 апреля 1947 года). Стал первым трехкратным обладателем «Золотого мяча». Считается одним из лучших футболистов и тренеров в истории футбола.
- 2017 — заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Микоян (родился 12 июля 1922 года). В течение 23 лет он испытывал боевые самолеты марки «МиГ». В 1975 году за проведение государственных испытаний самолета МиГ-25 был удостоен звания Героя Советского Союза.
Праздники: день борьбы с туберкулезом и депрессией
- Всемирный день борьбы с туберкулезом. Учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. Он приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза Робертом Кохом — это произошло 24 марта 1882 года. Открытие назвали в честь ученого — палочкой Коха.
- Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Установлен в 2010 году Генеральной ассамблеей ООН. Дата связана с тем, что 24 марта 1980 года был убит архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро, который выступал против социального неравенства и убийств.
- День штурмана Военно-воздушных сил России. Его ввели приказом Главнокомандующего ВВС РФ от 2 августа 2000 года. Праздник приурочен к дате создания Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС) — это произошло 24 марта 1916 года.
- Пурим. Еврейский праздник, установленный в память о спасении евреев на территории Персии от истребления Аманом, советником царя Артаксеркса.
- Международный день борьбы с депрессией. Отмечается с целью привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья. Точные организаторы этого дня неизвестны.
События в истории: открытие возбудителя туберкулеза, первая передача радиосигнала
- 1794 — национальный герой поляков Тадеуш Костюшко торжественно объявил в Кракове начало освободительного восстания. Это произошло спустя год после Второго раздела Польши между Россией и Пруссией.
- 1802 — английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
- 1882 — немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.
- 1896 — Александр Попов осуществил первую передачу радиосигнала.
- 1962 — приказом министра высшего и среднего образования РСФСР в Казанском государственном университете была образована кафедра журналистики на базе историко-филологического факультета Казанского университета. В 1992 году был открыт факультет журналистики как самостоятельное подразделение.
- 1996 — прошли выборы президента Республики Татарстан. Им во второй раз стал Минтимер Шаймиев. В голосовании приняли участие 77,7% от общего числа избирателей — 2 260 120 человек. За Шаймиева проголосовали 1 968 130 человек (97,1%). Против — 56 800 избирателей (2,8%).
- 1999 — началась крупномасштабная военная операция блока НАТО против Югославии под названием «Союзная сила». Бомбардировки длились до 10 июня. Причиной международного вмешательства стал межэтнический конфликт между исторически проживавшими в Косово албанцами и сербами. Операция началась после того, как власти Югославии отказались по требованию НАТО вывести войска из Косово. Погибли до 2 500 человек. Ущерб Югославии составил около $30 миллиардов.
- 2001 — выход первого релиза Mac OS X.
- 2015 — закончился первый срок Рустама Минниханова на посту президента Татарстана. Его переизбрали в сентябре того же года.
- 2020 — из-за пандемии COVID-19 впервые в истории были перенесены Олимпийские игры. Ранее их отменяли из-за войны в 1916, 1940 и 1944 годах.
- 2020 — Федерация еврейских общин России (ФЕОР) объявила о закрытии синагог в стране. Соответствующее решение принято в качестве превентивной меры в связи с распространением коронавируса в мире.
- 2021 — президент России Владимир Путин подписал закон по которому федеральные чиновники, назначаемые и снимаемые с должности главой государства, смогут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет.
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