В России временно закроют все синагоги
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) объявила о закрытии синагог в стране. Соответствующее решение принято в качестве превентивной меры в связи с распространением коронавируса в мире.
Также синагогам рекомендуется временно отказаться от проведения общественных шабатних трапез, говорится в письме организаций.
Одними из первых закрылись синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске и Биробиджане.
Закрытие синагог не означает прекращение работы общины, которая продолжает свою деятельность в новом формате, предоставляющим возможность людям соблюдать традиции в сложившихся обстоятельствах.
Теперь организуются уроки Торы онлайн, открываются горячие линии по еврейским вопросам, еврейские образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.
Ранее в мечетях Татарстана усилили санитарные меры для профилактики распространения вирусных инфекций в связи с введением на территории республики особого санитарно-эпидемиологического режима.
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