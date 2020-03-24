В России временно закроют все синагоги

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) объявила о закрытии синагог в стране. Соответствующее решение принято в качестве превентивной меры в связи с распространением коронавируса в мире.

Также синагогам рекомендуется временно отказаться от проведения общественных шабатних трапез, говорится в письме организаций.

Одними из первых закрылись синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске и Биробиджане.

Закрытие синагог не означает прекращение работы общины, которая продолжает свою деятельность в новом формате, предоставляющим возможность людям соблюдать традиции в сложившихся обстоятельствах.

Теперь организуются уроки Торы онлайн, открываются горячие линии по еврейским вопросам, еврейские образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение.

Ранее в мечетях Татарстана усилили санитарные меры для профилактики распространения вирусных инфекций в связи с введением на территории республики особого санитарно-эпидемиологического режима.

