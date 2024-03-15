«Три аршина земли»: главный спектакль Фаиля Ибрагимова

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 72-я

Смотрим спектакль «Өч аршын җир» («Три аршина земли», 12+) по пьесе Аяза Гилязова в Набережночелнинском драматическом театре. Спектакль поставил Фаиль Ибрагимов, который в 1990—1996 и 2002—2020 году руководил театром. В 2020-м театр получил новое здание и нового главрежа, Олега Киньзягулова, и имя Аяза Гилязова.

Первый постановщик



Ибрагимов родился в селе Чалманарат Актанышского района, в семье было 11 детей. После Мензелинского педучилища он учился у Рабита Батуллы и Ширияздана Сарымсакова на театральном факультете Казанского института культуры, а потом вернулся в Актаныш, где 3 года проработал режиссером. Несколько лет его жизнь делилась между родиной, Мензелинском, и Набережными Челнами, где он впервые оказался в 1982—1984 годах. Ибрагимов был главным режиссером в Мензелинске, учился на Высших режиссерских курсах. В 1990-м его назначили главным режиссером в Набережночелнинском театре юного зрителя, который начался с постановки в Доме культуры «Энергетик» спектакля «Күбәләк булып җаның кайтыр» («И вернется бабочкой душа твоя») по пьесе его учителя, Батуллы.

К слову, сын Ибрагимова Булат более 20 лет работает главным художником театра имени Камала.

Повесть Гилязова в 1962-м напечатали в толстых журналах, и она наделала шума. Это история крестьянина, который женился на бедной девушке против воли отца, а после его смерти, названный кулаком, решился сжечь все имущество и бросить деревню. В результате два одиноких, бездетных старика едут в поезде, в дороге жена умирает, но перед смертью просит похоронить ее на родине.



Гилязов сочинил ее в Москве, на Высших литературных курсах, это его самое яркое «оттепельное» произведение. Повесть громил сам первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят Табеев. При этом она получила вторую премию журнала «Дружба народов» и вышла отдельным изданием.



Режиссер Камаловского театра Марсель Салимҗанов ознакомился с драматической версией повести, в которую попросил Гилязова добавить определенные акценты (к примеру, тот факт, что женится мужчина на девушке буквально с помощью силы).



Для татарской литературы такой случай авторской переработки — это редкая история. К тому же как пьеса «Три аршина земли» существует и как отдельное произведение. Салимжанов начинает репетиции, но их вскоре требуют прекратить. Такая же история происходит в театре имени Станиславского в Москве.

«Эта пьеса будет в татарской драматургии одной из сильнейших и никогда не сойдет со сцены. Я знаю точно, что ее ждет большое будущее», — с такими словами отправлял ее в 1981-м в Альметьевск автор. В конце 70-х ее случайно прочитал Ибрагимов и первым поставил в 1980-м в Актанышском народном театре. На Фестивале народных театров она победит в семи номинациях.

В 1987-м появляется возможность показать ее в Мензелинске. Годом ранее Ибрагимов ставит еще одну драму Гилязова «Баласын җуйган болан эзеннән» («По следам оленя, потерявшего детеныша»), а в 1988-м — «Тын урамда гауга» («Скандал на тихой улице»). В те же годы Салимжанов, наконец, делает свой вариант в Камаловском (и постановку даже показывают по телевидению, но запись найти не удается).

Из трагедии — в мелодраму



Постановка в Челнах в 2014-м для Ибрагимова была уже третьей. В ней он выступил и как художник. Композитором спектакля обозначен Рустем Яхин (за оформление отвечает Айдар Ахметшин).



В интервью Ибрагимов указывал, что в первой версии для него главным героем был Мирвали (их двое, молодой и старый, Расим Хамзин и Рафик Каюмов), а теперь стала его жена Шамсегаян (Лилия Мингазова). Таким образом, трагедия стала более «компактной», мелодраматичной и поместилась на сцене бывшего горкома партии — впрямь, словно три аршина земли…

Спектакль был, безусловно, важен для театра. Его, к примеру, играли, открывая тогда 25-летний, юбилейный сезон, показывали отрывок, открывая новое здание.

В 2020-м шли разговоры, что спектакль еще раз перезагрузят и будут играть в малом зале. Пришедший после Ибрагимова в челнинский драмтеатр Олег Киньзягулов говорил в интервью: все, мол, ставят «Три аршина земли» депрессивно, а ведь в ней есть и юмор, и легкость. Сейчас в репертуаре ее нет.

Киньзягулов же вскоре поставил историю Аяза Гилязова и его жены Накии «Сөекле дустым!» («Дорогая моя!») по мотивам писем и рассказов. Также сейчас в Челнах идет спектакль «Олень» (это «Баласын җуйган болан эзеннән»). А «Три аршина земли» в постановке Ильгиза Зайниева показывают с 2019 года в Тинчуринском.