Обсуждение романа «Тоннель» с Яной Вагнер
Чуть больше недели назад в «Редакции Елены Шубиной» вышел герметичный триллер Яны Вагнер «Тоннель». Этого романа ждали больше пяти лет. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудит с Яной Вагнер ее новую книгу, огромное количество персонажей в ней, а также как в человеке проявляется добро и зло.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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