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Обсуждение романа «Тоннель» с Яной Вагнер

15:00, 13.03.2024 5 Сюжет: Книжная полка «Реального времени»
Обсуждение романа «Тоннель» с Яной Вагнер
Фото: Реальное время

Чуть больше недели назад в «Редакции Елены Шубиной» вышел герметичный триллер Яны Вагнер «Тоннель». Этого романа ждали больше пяти лет. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудит с Яной Вагнер ее новую книгу, огромное количество персонажей в ней, а также как в человеке проявляется добро и зло.

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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

Екатерина Петрова
ОбществоКультура
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:50
    а что значит герметичный триллер?
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    Анонимно 16:22
    когда люди находятся в замкнутом пространстве
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    Анонимно 17:50
    это страшно
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    Анонимно 18:32
    У Яны Вагнер в новом романе нашлось место и для юмора)
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  • Анонимно 19:18
    обожаю такое! спасибо, прочту
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