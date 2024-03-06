Эльмира Зарипова: «Вся система социальной защиты работает, чтобы качество жизни было достойным»

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана — о том, как в республике борются с бедностью и безработицей и поддерживают молодые семьи

Фото: Максим Платонов

Уровень занятости в Татарстане сегодня равен 62,2% — это выше, чем в среднем по России. О том, как планируют увеличивать этот показатель, на online-конфренции «Реального времени» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова. Также она назвала меры поддержки, которые оказывают в Татарстане молодым и многодетным семьям, участникам СВО и их близким, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Помощь многодетным семьям

Объявление 2024 года в России Годом семьи население встретило с большим позитивом, сказала Зарипова. Она отметила, что в послании президента России Владимира Путина [Федеральному Собранию] был выделен даже отдельный национальный проект «Семья». Глава государства озвучил программные мероприятия, системную поддержку, в том числе в области репродуктивного здоровья семьи.

— В послании президента было сказано, что сегодня мы развернемся в части диспансеризации подростков. Мы долго говорили о диспансеризации женщин, старшего поколения, о производственной диспансеризации. Но президент четко озвучил: здоровая молодая семья невозможна без диспансеризации наших девушек и юношей. Думаю, для всех родителей самая большая ценность — это здоровье ребенка. Малыш не может сказать, что у него болит. При изменении инфраструктуры детского здоровья мы повышаем квалификацию кадров. Это всегда вызывает большой позитивный отклик, — рассказала министр.

По словам Зариповой, если в 2013—2014 годах в республике было 24 тысячи многодетных семей, то сегодня их в два раза больше: 50,2 тысячи. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Она также подчеркнула важность чествования многодетных семей. В Татарстане еще в 2000 году была введена награда «Материнская слава». Кстати, в этом году выплаты, которые вручаются при награждении этой медалью, увеличиваются в два раза: с 10 тысяч рублей до 20 тысяч. Недавно в республике появилась еще одна награда — «Родительская слава». Первую медаль вручают женщинам, воспитавшим пять и более детей, а вторую — обоим родителем.

По словам Зариповой, если в 2013—2014 годах в республике было 24 тысячи многодетных семей, то сегодня их в два раза больше, 50,2 тысячи. В них воспитываются 160 тысяч детей. Секрет такого роста прежде всего в системной политике. В Татарстане парам с детьми не только оказывают финансовую поддержку, но и помогают с решением жилищных вопросов, вопросов здоровья, занятости. Для того, чтобы семья могла успешно строить свои жизненные горизонты, ей необходим определенный доход, она должна понимать, на каком этапе какую поддержку получит.

Сегодня все эти системные вопросы решаются и в Республике Татарстан, и в целом в Российский Федерации. Так, выплату на ребенка до 17 лет можно получить, когда женщина еще беременна. В зависимости от своего благосостояния она может рассчитывать на 50, 75 или 100% от прожиточного минимума трудоспособного. Материнский капитал составляет 630 тысяч рублей. При рождении второго ребенка он равен 203 тысячам, но если женщина не получила выплаты на первого, то может получить 833 тысячи рублей. Программа материнского капитала позволила республике сохранить первые рождения на уровне 39% от общего числа, указала министр.

Поддержка молодых семей и семей участников СВО

Отвечая на вопрос «Реального времени» о том, какие меры поддержки молодых семей действуют сегодня в республике, Зарипова ответила, что им доступны выплаты до 14 317 рублей. Оформить материальную помощь можно через социальный фонд еще на стадии беременности. Кроме того, семья может рассчитывать на уже упомянутую выплату от 0 до 17. Она дифференцирована, сумма может достигать 12 740 рублей.

Говоря о республиканских мерах поддержки, министр рассказала про коробку новорожденного, которую предоставляют тем, чей доход ниже прожиточного минимума. В нее входят комплект детских принадлежностей первой необходимости: это и зимний комбинезон, и памперсы, и санитарно-гигиенические средства, и пеленки, и распашонки. Вся продукция изготовлена на предприятиях республики: например, памперсы делают в особой экономической зоне, а комбинезоны шьют в Кукморе.

Серьезной поддержкой для многодетных семей Зарипова называла программу социальной догазификации. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Серьезной статьей расходов для молодых семей становятся траты на лекарства и усиленное питание, поэтому раис республики еще в 2018 году принял решение предоставлять им сертификат для приобретения нужных препаратов. В 2024 году выплата равна 13 135 рублям. Кроме того, в Татарстане действует программа на молочное питание. Наборы получают нуждающиеся семьи и родители детей с серьезными заболеваниями.

— Мы одни из немногих субъектов сохранили, не монетизировали эту льготу. Проще было бы для нашей социальной системы раздать деньгами, — отметила Зарипова.

Многодетным семьям в Татарстане доступны компенсации за детский сад, которые могут достигать 100%. Также многодетным семья предоставляются такие льготы, как 30% оплаты стоимости ЖКО, субсидии на проезд, на лекарства для детей до 6 лет. Серьезной поддержкой Зарипова называла программу социальной догазификации. По ее словам, у многодетных семей есть возможность получить земельный участок, построиться, а затем сэкономить 100 тысяч рублей на подведении газа до дома.

Говоря о мерах поддержки, которые в республике оказываются семьям участников в специальной военной операции (СВО) на Украине, министр подчеркнула: боец должен быть спокоен за своих близких. Поэтому еще во время мобилизации в республике объявили о единовременной выплате на детей в размере 20 тысяч рублей. Она была необходима для подготовки школьников к новому учебному году. Заключившие контракт с ВС России граждане получают выплату, равную 305 тысячам рублей. У республики также есть два именных батальона: «Алга» и «Тимер». Вступившим в них бойцам единовременно выплачивают 360 тысяч рублей. Упомянула Зарипова и о субсидии на газ — 100 тысяч рублей.

У многих татарстанцев, ушедших на СВО, дома остались пожилые родители. Им приоритетно оказывают помощь на дому. А если у бойца есть ребенок с инвалидностью, то его в приоритетном порядке зачислят в центр реабилитации. Школьникам и студентам учреждений среднего профессионального образования предоставляют бесплатное питание. При поступлении в вузы дети участников СВО, как и сами бойцы, имеют право на зачисление по отдельной целевой квоте.

Обучение пенсионеров трудоустройство инвалидов

В Татарстане не оставляют без внимания и пенсионеров, сказала Зарипова. Они могут принять участие в проекте «Университет третьего возраста», который реализует Социальный фонд при поддержке раиса республики. Ежегодно на проект выделяется субсидия порядка 10 миллионов рублей.

Соискателям с инвалидностью в республике предлагают порядка 49 тысяч вакансий. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Изначально в центре предлагали обучение по четырем направлениям: здоровый образ жизни, основы работы на компьютере и программы по истории родного края. Сегодня участники проекта могут изучать 18 различных дисциплин, в числе которых и иностранные языки, и танцы, и хореография, и йога. Но в будущем еще предстоит большая работа в этом направлении, сказала Загитова. Президент России в послании сообщил, что появится отдельный национальный проект «Активная продолжительная жизнь».

Что касается татарстанцев с инвалидностью трудоспособного возраста, в республике работа есть у 31% из них. Это самый высокий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа, подчеркнула Зарипова.

Она объяснила, российские работодатели ежемесячно обязаны предоставлять службе занятости информацию о трудоустройстве инвалидов в соответствии с установленной квотой. Она составляет 2% для предприятий и организаций, численность сотрудников которых составляет от 35 до 100 человек, и 3% для компаний, где есть 100 и более штатных единиц.

Если для принятия инвалида на работу компании нужно создать специализированные условия, например, расширить дверной проем, то государство предоставляет субсидию на сумму порядка 73 тысяч рублей. Помимо этого, для работодателей, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, существует отдельная выплата: компенсация заработной платы на срок до шести месяцев. Субсидия может достигать размеров 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), это около 300 тысяч рублей.



Для работодателей, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, существует отдельная выплата: компенсация заработной платы на срок до шести месяцев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2023 году 16 человек с инвалидностью в Татарстане открыли свое дело, рассказала министр. Направления были выбраны разные: так, в Набережных Челнах это косметологические услуги, в Черемшанском районе — праздничное оформление, Ютазинский район — продажа напитков, а в Бавлах — шиномонтаж. Встречаются и работодатели, которые изъявляют желание трудоустроить получивших инвалидность участников СВО.

— Но пока такого активного возвращения нет. Ребята, которые возвращаются с инвалидностью, активно решают вопрос своего здоровья: протезирование, реабилитация в серьезных медицинских учреждениях, — объяснила Зарипова.

И все же изъявили желание сменить место работы по возвращении с СВО порядка 45 жителей республики, 37 из них удалось трудоустроить, остальные находятся в процессе обучения или открытия собственного дела. Начать свой бизнес помогает центр занятости: предоставляет субсидию в размере 145 тысяч рублей. Эта сумма позволяет сделать первый шаг.

Уровень занятости в Татарстане равен 62,2%

В целом рынок труда в республике сейчас достаточно стабилен с точки зрения роста безработицы, сообщила Зарипова. На 1 февраля этого года в службе занятости зарегистрированы 4 119 безработных, при этом открыто 49 300 вакансий. Среднероссийский уровень занятости составляет 61,2%. В Татарстане он равен 62,2%.

Даже разница в 1% — это тысяча людей, учитывая то, что у нас занято порядка двух миллионов человек, подчеркнула министр. По результатам прошлого года в Татарстане установили рекорд: увеличили численность работающих на 10 тысяч человек. Нуждается республика в 50 тысячах работников. Треть вакансий открыта в сфере обрабатывающей промышленности. Также сотрудники требуются в такие отрасли, как строительство и транспорт. По 3 тысячи работников ищут учреждения здравоохранения и образования. Как сообщила Зарипова, предлагаемый доход достигает 150—170 тысяч рублей.

В послании президента России говорилось, что сегодня есть необходимость поддержать бюджетную сферу: образование, здравоохранение.

— Учитель и врач не должны в разных субъектах получать разную заработную плату. У нас сильные школы по подготовке медработников, педагогических кадров, но такая высокая потребность: мы нуждаемся в трех тысячах сотрудников здравоохранения, в трех тысячах учителей. Потому что есть отток, — заявила Зарипова.

Также она отметила, что было объявлено о выплатах работникам, которые занимаются воспитательной работой и являются классным руководителем школьников в населенных пунктах с малым числом жителей. «Поддержка тех, кто занимается воспитанием наших детей — это серьезный шаг», — подчеркнула министр.

По результатам прошлого года в Татарстане установили рекорд: увеличили численность работающих на 10 тысяч человек. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Борьба с кадровым дефицитом невозможна без программ переобучения, переподготовки. Работодатели субсидируются на переобучение работников ОПК, сообщила Зарипова. Сегодня появляется много новых технологий. Кроме того, министр рассказала, что если работодатель привлекает работника из другого субъекта или из населенного пункта, расположенного на расстоянии не менее 50 км, то он получает компенсацию затрат на повышение мобильности трудовых ресурсов.

Привлекать сотрудников помогают также социальные гарантии — предприятия активно развернулись их сторону. По словам министра, этот тренд задан раисом республики. Так, КАМАЗ строит более 200 арендных квартир для работников. Планируется возвести не менее шести подобных домов. По этому же треку идут предприятия Зеленодольска.

Важно сближение с системой образования, отметила Зарипова. Несколько лет назад в Татарстане не хватало специалистов в сфере IT, а учебные заведения не успевали их готовить. Сейчас ситуация нормализовалась. Но до 2030 года спрос на «айтишников» будет расти в связи с установкой на технологический суверенитет, автоматизацию, роботизацию. Демографически невозможно закрыть потребность в работниках только людьми, отметила Зарипова. В селах есть животноводческие комплексы, птицеводческие комбинаты, где работают семь человек — это говорит о том, что там высокая автоматизация, которая, в свою очередь, обуславливает высокий уровень оплаты труда.

В Татарстане средняя заработная плата в сельском хозяйстве превышает 61 тысячу рублей, а в селах она составляет лишь 38—39 тысяч. Но на современных модернизированных комплексах предлагаемый доход даже выше среднего по республике.

— У нас сегодня есть перебор по подготовке юристов, управленцев, экономистов. Но по трекам, связанным с машиностроением, обрабатывающими производствами еще надо подтянуться. И в системе среднего профессионального звена, — сказала министр.

По словам министра, Татарстан идет по пути сближения образовательных программ с запросами работодателей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По ее словам, Татарстан идет по пути сближения образовательных программ с запросами работодателей. Как рассказала Зарипова, Рустам Минниханов дал поручение, чтобы у каждого предприятия было не только якорное СПО, но и школа. В учебных заведениях и даже детских садах Менделеевска, школах Нижнекамска открывают химические классы. В особой экономической зоне «Алабуга» и Набережных Челнах учащихся заинтересовывают в машиностроении, обрабатывающем производстве. В Заинске популяризируют энергетику. Сегодня впереди то предприятие, которое раньше, еще с младых ногтей, привлечет ребенка, заявила министр.

Доходы 5% татарстанцев ниже черты бедности

Рассказывая про переобучение в рамках нацпроекта «Демография», Зарипова отметила, что оно наиболее востребовано у молодежи до 30 лет: тех, кто окончил учебное заведение, но не нашел работу по профессии или не хочет трудоустраиваться по ней. Также в нем заинтересованы люди предпенсионного возраста, мамы в декрете. С 2024 года пройти переобучение могут и люди с инвалидностью любого возраста, а не только молодежь, как это было раньше.

— Не обязательно быть безработным гражданином, чтобы пройти программу переобучения в службе занятости. Может, человек хочет сменить место работы или перейти на более высокооплачиваемую. Безусловно, мы поможем, но только по значимым для нашей экономики направлениям и с обязательным последующим трудоустройством по тому направлению и специальности, по которым вас обучили, — объяснила министр.

Сегодня по уровню бедности Татарстан делит вторую строчку рейтинга с Москвой, уступая лишь Санкт-Петербургу и Ямало-Ненецкому автономному округу. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан системно работает над повышением уровня жизни граждан. Еще в 2003—2005 годах, в республике начинали мониторить предприятия, где заработная плата была ниже средней по республике, рассказала Зарипова. Их знали поштучно. Эту работу в ручном режиме вели комиссии по повышению уровня доходов.

Сегодня по уровню бедности Татарстан делит вторую строчку рейтинга с Москвой, уступая лишь Санкт-Петербургу и Ямало-Ненецкому автономному округу.

— Когда мы заходили в программу борьбы с бедностью, [мы] целевым, адресным образом работали с гражданами с низкими доходами. У нас было порядка 280 тысяч человек с доходами ниже черты бедности, — сказала Зарипова.

Сегодня их число снизилось до 194 тысяч человек, что составляет 5% населения республики. В среднем по России уровень бедности равен 9,8%. В основном средств не хватает семьям с детьми, поэтому меры социальной поддержки направлены в их сторону. «Вся машина государства, вся система социальной защиты, труда, занятости работает, чтобы качество жизни было достойным», — подчеркнула Зарипова.

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