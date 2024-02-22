«Ночь предопределения»: Горемыка, Ворон, кладбище

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 69-я

Смотрим эффектную визуальную драму Нижнекамского театра «Ночь предопределения» («Кадер кичәсе»), действие которой происходит на кладбище. Альтернативное название спектакля — «Божьи твари». Она поставлена по пьесе Рустяма Галиева, который в местном театре также работает директором и художественным руководителем.



Закамская инициатива

Театр на Кайманова, 9 — интересное место. Здесь же работают «Магнит», «Впрок», в соседнем здании — «Находка». Живая метафора противостояния искусства и экономики. В начале 2023 года его критиковали на итоговой коллегии Минкульта РТ: мол, после масштабного ремонта и оснащения не показывает нужной динамики роста.

Рустям Галиев родился в Нурлатском районе. Начинал карьеру в сельском клубе, потом в Мензелинском театре был работником сцены, там же начал играть эпизодические роли, после поступил в Казанское театральное училище к Марселю Салимжанову, зарабатывал, выступая с концертной бригадой Ильхама Шакирова. После играл в Альметьевском театре, работал с Камаловским. На гастролях с последним оказался в Нижнекамске, где в 1989-м было решено создать новый театр. Сначала — театр-студию ОАО «Нижнекамскнефтехим», инициированный его директором Гаязом Сахаповым и директором Дома народного творчества Анатолием Богатыревым. Он был знаком с Галиевым по Мензелинску. Актер Олег Фазылзянов, попавший туда после училища, вспоминал, что тогда зарплата здесь превышала оклады актеров в театре Камала. Актерам давали квартиры. Статусная была организация. В 1994-м он перешел к городу в статусе молодежного татарского театра (часть актеров тогда его покинули, потом вернулись), в 1997-м стал татарским драматическим, а в 2007-м — государственным театром.

Так он стал основателем местного театра, поставив для начала комедию Туфана Миннуллина «Ак тәүбә, кара тәүбә», которая потом игралась 26 лет. Здесь она называлась «Кызлар кызык итәләр» («Хитрые девушки»). Кроме театра, Галиев занимался другими творческими проектами Нижнекамска, к примеру, театром «Җүләрләр» («Сумасшедшие») и объединением «Җидегән чишмә» («Семь родников»).



«Кадер кичәсе», впервые показанный 20 апреля 2014 года, — спектакль по одному из собственных опытов Галиева. Пьесу он писал 15 лет, это его дебют в драматургии. В интервью журналу «Сәхнә» Галиев рассказывал, что «вдохновлялся», наблюдая жизнь в своем родном селе и деревне жены, видя причины распада общества в умирании поселений. Кладбище для автора — это место, где натурально умирают вера, совесть, мораль, обычаи, обряды, песни.



Ворон крикнул: «Никогда»

Действие ее разворачивается на кладбище заброшенной старой деревни, где живет ее последний житель Горемыка (Хәсрәт, Рафиль Зайнулин) и вздорный Ворон в противогазе и с костылем (Юрий Павлов). Второй — аллюзия на Эдгара По, он бросается мрачными философемами, кричит: «Драматизм! Дурагизм! Пролетариат! Полнейший разврат! Космополитизм!».

И поет «Охоту на волков»: «Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня — опять, как вчера, — обложили меня, обложили, гонят весело на номера».

И они ждут Ночь предопределения: по легенде, тогда раскроются небесные врата. Недалекий Горемыка, который на кладбище молится за умерших, ждет эту ночь потому, что тогда он сможет увидеть близких. В частности, возлюбленную (Гузель Шамарданова) и маму (Гульнур Галиева). Также здесь такие герои, как Судьба (Раис Галиев), Наследие (Бахтияр Павлов), Повелитель (Фариль Вафиев). Последний осуждает мечты Горемыки о мечети.

Ночь предопределения, она же Ночь аль-Кадр, — особо почитаемая в месяце Рамадане, когда к пророку Мухаммаду явился ангел Джибриль и передал самое первое послание — пять аятов суры «аль-Аляк» («Сгусток»). Название — указание на второй аят, где говорится, что Аллах создал человека из сгустка крови. По сути, это сура о взаимоотношениях человека и Создателя. Ночь аль-Кадр обычно отмечается в ночь перед 27-м днем Рамадана.

За макабрические декорации отвечает художник–постановщик Булат Насихов, также активно работавший в Челнах, Альметьевске и Оренбурге. За костюмы — Фарида Мухамметшина, которая до Нижнекамска, также работал в Ленинградском областном театре кукол в Выборге. Музыку писал тюзовский композитор Юрий Чаплин..

В прошлом году Галиев представил книгу «...Чаклар» («...Времена»), в которой описал перипетии творческого пути. В целом это классическая книга о творческом деятеле Татарстана: воспоминания, фотографии, мнения коллег, соратников, критиков. Однако завершает фолиант первая часть «Ночи предопределения», под грифом «Будущее».

