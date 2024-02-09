«Птица счастья»: первый массовый детский спектакль Татарстана

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 68-я

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Смотрим постановку 2018 года Атнинского театра, в которой участвуют более 60 детей. И это не считая взрослых актеров! Спектакль представили в год столетия театра, который также начинался с «Птицы счастья», правда, это было не творение Метерлинка, а написанная казанским артистом Фахриевым комедия.

Счастье — дома

Спектакль поставил главный режиссер театра Рамил Фазлиев при поддержке художника Геннадия Скоморохова. Музыку написал Юрий Федоров, известный по работе с татарской эстрадой, неоклассикой, Диной Гариповой, Эльмирой Калимуллиной, а также группами Mingazov и Yummy Music Band. За хореографию отвечала «Дорога из города» в лице Айрата и Лилии Багаутдиновых. Это, вообще, первый опыт работы Багаутдиновых с государственными театрами Татарстана. Они поставили для спектакль 19 номеров. Федоров, ориентируясь на Мориса Равеля (ведь Метерлинк немало времени прожил во Франции), написал девять песен.

Названный «бельгийским Шекспиром» Морис Метерлинк начал писать во время учебы в Иезуитском колледже, но потом занялся адвокатской практикой с дипломом Гентского университета. При этом за счет семьи он выпустил первый поэтический сборник «Оранжереи», а затем написал первую пьесу «Принцесса Мален» (1889). «Синяя птица», рассказ о поиске счастья, которое ждет тебя дома, была сочинена в 1905-м и поставлена в 1908 году, причем в Московском Художественном театре. Метерлинк передал тогда права на сценическое воплощение Константину Станиславскому. В 1911-м Метерлинк получил Нобелевскую премию по литературе: «за его многостороннюю литературную деятельность и особенно его драматические произведения, отличающиеся богатством воображения и поэтической фантазией».

Главные герои пьесы — Митиль и Тильтиль. В оригинале всего действующих лиц — 67. На рождество дети получают подарок от феи Берилюны: они могут видеть души вещей. С ними Митиль и Тильтиль отправляют в путешествие за Синей птицей, которая может спасти внучку феи. В результате они возвращаются домой, где обнаруживают, что нужная им птица — это обычный сизый голубь.

Среди экранных версий пьесы наиболее известна советско-американская музыкальная сказка 1976 года режиссера Джорджа Кьюкора («Унесенные ветром», «Моя прекрасная леди»), в которой Синюю птицу играла балерина Надежда Павлова, также в кадре появляются звезды Голливуда — Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Ава Гарднер.

Дети быстро растут

В Атне пьеса сначала по-татарски называлась «Күк кош» («Небесная птица», по сути — «Синяя»), но потом стала «Птицей счастья» («Бәхет кошы»), чтобы имя совпадало с названием самого первого атнинского спектакля.



Текст Метерлинка переводил артист театр, в прошлом журналист, Марат Хабибуллин. Он предложил поставить эту пьесу еще в 2015-м, придя к новому директору театра Ленару Зайнуллину. Хабибуллин играет в спектакле роль Сахара.

Дети в театр пришли из танцевальной группы «Алчәчәк», вокального ансамбля «Конфетки», Атнинской художественной школы. Организаторы проекта указывали, что ранее республиканские государственные театры не ставили спектакли с участием детских коллективов.

Вывозили постановку и в Казань, к примеру, в театр «Экият». Но спектакль явно не мог жить очень долго, хотя и предполагалось, что его гастрольная жизнь будет продолжительной. К примеру, для него пошили 113 костюмов. А ведь дети быстро вырастают из одежды! Главный роли, кстати, сыграли атнинские школьники Мадина Хакимова и Булат Мухаметзянов.



Фазлиев нашел в философской сказке близкие татарскому зрителю тему. К примеру, очень понятна история встречи с покойными бабушкой и дедушкой. С другой стороны, Фазлиев в известной сцене о детях, которые еще не родились на свет, отправил на Землю влюбленных друг в друга девочку и мальчика одновременно (а не как автор — со значительным перерывом). Пожалел и, так сказать, показал протест против деспотизма системы. А также явно выстроил аллюзию на фильм «Начало».

В 2019-м «Птица счастья»/«Синяя птица» получила премию «Тантана» как лучший детский спектакль.