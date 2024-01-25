«Ждут несчастного случая?»: жители Камыша и Первого мая требуют разобраться с фурами у «Верного» на М-7

Стихийная стоянка большегрузов парализовала въезд и выезд по единственной дороге в два густонаселенных поселка под Казанью

Фото: скрин realnoevremya.ru чата Богородского сельского поселения

Устроили «отстойник» посреди трассы М-7, на повороте в поселки Первое мая и Камыш под Казанью водители фур. Местные жители возмущаются: «Машины стоят под знаком «Стоянка запрещена», а мы не можем ни въехать, ни выехать». «Реальное время» — о единственном на этом участке М-7 сетевом магазине, ставшем объектом притяжения для бесстрашных нарушителей ПДД, причинах лояльности сотрудников ГИБДД и мерах, которые казанские и республиканские госавтоинспекторы принимают для очистки дорог от стоящих авто и снега.

Ситуация становится очевидно опасной»



— Ситуация становится очевидно опасной, — написал в местном чате водитель легковой машины из поселка Первое мая Пестречинского района РТ. — Фуры паркуются вдоль М-7, ограничивая обзор. Еще недели две назад, при выезде с полосы разгона меня подрезала фура, которая резко перестроилась, не включив поворотник. Сейчас из-за снегопадов видимости нет, дорога заснежена и сужена, выезжать стало еще опаснее.

— На днях фура перегородила выезд — скорая не могла проехать, — возмутилась, рассказывая об этом «Реальному времени» читательница Диана Исанькина. — А мы детей в детсад, школу возим по этой дороге! Рискуем своей и их жизнью из-за того, что дальнобойщики облюбовали это место для «отстойника». ПДД никто не отменял, там стоит знак «Остановка запрещена», но на него никто не обращает внимания.

Стоящими фурами забита вся полоса разгона, встают они и на заезде в поселок, оставляя местным для въезда и выезда узкую щель. скрин realnoevremya.ru видео из чата Богородского сельского поселения

По словам жителей, стоящими фурами забита вся полоса разгона, встают они и на заезде в поселок, оставляя местным для въезда и выезда узкую щель. Водители отдыхают, едят и даже ремонтируются. И это, по мнению собеседников издания, не связано со снегопадами и запретами на выезд на трассу — безобразие началось еще до них, сразу после открытия на повороте в поселок сетевого магазина.

— В городе, если оставить машину под знаком на дороге, моментально «прилетит» штраф, сам испытал, когда надо было срочно попасть в одно учреждение, а парковки в радиусе 100 метров не нашел, — говорит Рамиль С. — А здесь, похоже, за порядком никто не следит: если бы штрафовали, водители быстро бы информацию распространили об этом, и стоянка эта рассосалась бы. А они уже и отсыпаются здесь, и ремонтируются — сам видел. Только гаишники в упор ничего не замечают!

Приняли к сведению и промолчали

Диана Исанькина говорит, что о проблеме фур у поворота на поселок Первое Мая она заявила на отчетном собрании Богородского сельского поселения — в присутствии главы пестречинского района Ильхама Кашапова и главы сельского поселения Марса Бикбова.

— Мне они ничего не ответили. Дали понять, что приняли информацию к сведению — и все.

А в местном чате тем временем водители рассказывают о том, как едва избежали аварии, и передают друг другу телефон дежурной части ГИБДД — они планируют засыпать гаишников звонками с сообщениями о нарушениях в надежде решить проблему и предлагают «дружно звонить в «112» — авось массовые обращения сподвигнут неторопливых стражей порядка и местные власти оперативно решить проблему:

— Что, все ждут несчастного случая, чтобы запретить фурам парковаться на въездах в поселки?

Снегопад — протоколу помеха

— Нет, меры принимаются, — возразили «Реальному времени» в республиканском управлении ГИБДД. — До снегопадов там при каждом объезде наши сотрудники обязательно оформляли протоколы о нарушениях. Проблема в том, что фуры там встают транзитные, одних оштрафуют — другие приезжают и останавливаются.

С началом снегопадов сотрудники ГИБДД проявили понимание к тем, кто попал под запрет на выезд на трассу, и перестали их штрафовать. скрин realnoevremya.ru чата Богородского сельского поселения

Правда, уточнили в ГИБДД, с началом снегопадов сотрудники ГИБДД проявили понимание к тем, кто попал в ловушку — под запрет на выезд на трассу, и перестали их штрафовать. Однако, узнав о проблемах местных жителей, обещали принять меры к наведению порядка на выезде из поселка Первое мая, невзирая на сложные погодные условия.

«Мы просим понять»

Тем временем в столице республики госавтоинспекторы действуют без скидок на погодные условия и очень просят автомобилистов отнестись с пониманием к жестким мерам — эвакуации с дорог заметенных снегом автомобилей.

«Мы понимаем, что автомобиль невозможно унести домой и что припарковать его в заснеженном дворе невозможно, но первостепенная задача у нас — обеспечить расчистку дорог и проездов». realnoevremya.ru/Инна Серова

— Мы понимаем, что автомобиль невозможно унести домой и что припарковать его в заснеженном дворе невозможно, но первостепенная задача у нас — обеспечить расчистку дорог и проездов, а это невозможно, если у обочины стоят машины. — пояснили в отделе пропаганды «Реальному времени». — Мы просим понять, что у нас нет желания наказывать автомобилистов, «наживаться» на их беде, как нас упрекают. Мы вынуждены эвакуировать…

А может, вовремя убирать надо не только машины, но и снег?

Правда, жизнь показывает, что эвакуация при расчистке снега — не панацея.

Во-первых, фуры, создающие самые большие проблемы, эвакуировать невозможно. И улицы Бондаренко, Мусина, внутренний проезд по проспекту Ибрагимова и ряд других казанских дорог превратились в такие же «отстойники» для фур, как и злосчастный участок М-7 около поселка Первое Мая.

А во-вторых, даже на свободных от стоящего автотранспорта участках казанских дорог снег не убирается. Казанцы завалили заявками «Народный контроль РТ»: сужена до двух полос улица Гладилова, на улицах Бурхана Шахиди и Поперечно-Ноксинской осталась одна полоса для движения — автомобилисты пропускают друг друга по очереди. На Мазита Гафури осталось по суженной полосе в каждом направлении, но на них — слой наката и бугры наледи, так что есть риск и улететь на встречную полосу, и просто изуродовать автомобиль. Сужены полосы на Нариманова и Халтурина, Г. Камала и Болотникова, далее, как говорится, везде. А Нагорную улицу просто не почистили — ее полностью занесло.

На улице Поперечно-Ноксинской осталась одна полоса для движения — автомобилисты пропускают друг друга по очереди. realnoevremya.ru/Инна Серова

Да что там Нагорная — на пересечении улиц Шмидта и Вишневского и далее по Вишневского до перекрестка с Ершова никаких машин не стоит, а валы снега высотой в половину человеческого роста начали формироваться задолго до снегопадов и давно уже представляют собой серьезную угрозу безопасности движения.

Мэр Казани призывает автомобилистов поставить машины на прикол и пересесть на общественный транспорт. Но оставить их негде — в большинство дворов по-прежнему не заехать, а на дорогах — запрещено. До общественного же транспорта еще добраться надо на своих двоих с риском для жизни: тротуары не чищены ни в центре города, ни тем более на его окраинах. К примеру, до остановки на Сибирском тракте жителям поселков Нагорный, Торфяной, ЖК «Беседа» приходится идти по проезжей части, уворачиваясь от едущего транспорта.