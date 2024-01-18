Марат Сафиуллин: татарстанцы вернули налоги на 1,5 миллиарда рублей

Глава УФНС России по РТ — о том, как получить налоговый вычет и какие новшества ждут граждан в этом году

Фото: предоставлено realnoevremya.ru УФНС по РТ

Более 186 тысяч татарстанцев заявили социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, лечение, страхование и занятие фитнесом в минувшем году, а в 2024-м вступили в силу изменения по налогу на доходы физических лиц в части получения этих льгот. В авторской колонке для «Реального времени» руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин поделился практическими рекомендациями с гражданами, желающими воспользоваться социальным налоговым вычетом.

Более 186 тысяч татарстанцев вернули часть затрат на лечение и учебу

Налоговым кодексом предусмотрен широкий спектр социальных налоговых вычетов. Уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц можно по произведенным расходам на благотворительность, образование, медицинское лечение, негосударственное пенсионное обеспечение, оплату добровольного пенсионного страхования и страхования жизни, а также с 2022 года — по суммам, уплаченным за физкультурно-оздоровительные услуги.

За 12 месяцев 2023 года 186 тысяч деклараций поступили в налоговые органы республики с заявленными социальными вычетами, по которым произведен возврат налога на сумму 1,5 миллиарда рублей. Из них около 120 тысячам граждан был предоставлен социальный налоговый вычет по расходам на лечение, 40 тысячам — по расходам на обучение детей, 25 тысячам — по расходам на свое обучение.

Около 120 тысяч граждан получили налоговые вычеты на лечение. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Новым социальным вычетом по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги воспользовались более 6 тысяч граждан, которым возвращена сумма налога около 19 миллионов рублей.

Претендовать на социальный налоговый вычет за занятия спортом могут налогоплательщики, которые являются налоговыми резидентами, получают доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, и лично оплатили физкультурно-оздоровительные услуги за себя и своих детей в возрасте до 18 лет либо до 24 лет, если дети обучаются по очной форме обучения.

Более 6 тысячам граждан вернули 19 млн рублей, потраченных на фитнес. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Максимальная сумма возврата выросла до 19,5 тысячи рублей

Многие граждане интересуются, с какой суммы затрат можно получить вычет? Если в 2023 году вы занимались только спортом, не лечились, не обучались, то предельный размер вычета будет составлять 120 тысяч рублей.

Общая сумма всех социальных вычетов для прошлого года не должна превышать 120 тысяч рублей, что означает, что можно получить возврат из бюджета в размере до 15,6 тысячи рублей. При этом расходы на обучение детей и на дорогостоящее медицинское лечение не учитываются при подсчете общей суммы.

В текущем 2024 году лимит на социальные налоговые вычеты увеличился с 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Данное увеличение позволит получить возврат налога в размере до 19,5 тысячи рублей.

Расходы на обучение детей и на дорогостоящее медицинское лечение не учитываются при подсчете общей суммы. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Максимальный размер суммы расходов, с которой можно получить налоговый вычет на обучение ребенка, увеличен с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей. То есть сумма налога к возврату по данным расходам увеличена до 14,3 тысячи рублей.

Татарстанцы, которые оплачивают занятия фитнесом, посещение спортивных клубов и индивидуальные тренировки, смогут претендовать на налоговый вычет, если организация или индивидуальный предприниматель, предоставляющие эти услуги, включены в перечень, который ежегодно утверждается Министерством спорта России.



Подобно другим социальным вычетам, вычет за физкультурно-оздоровительные услуги можно получить в течение года через работодателя либо по окончании года через налоговую инспекцию по месту жительства, предоставив налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Представление декларации 3-НДФЛ становится более удобным через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который автоматически предзаполняет большую часть данных. В связи с этим я рекомендую открыть личный кабинет на сайте ФНС России и заполнить декларацию 3-НДФЛ, не выходя из дома, через интернет.



Вычет можно получить в течение года через работодателя или в конце года в налоговом органе. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Получить вычет станет проще

Часто татарстанцы интересуются: можно ли упростить процедуру получения социальных вычетов? Многим из них некогда собирать справки с лечебных, учебных учреждений и заполнять декларации. Да, для подтверждения расходов, понесенных до 1 января 2024 года, необходимо представлять комплект подтверждающих документов.

Однако деятельность налоговых органов постоянно совершенствуется: проводятся доработки программных продуктов, вносятся изменения в налоговое законодательство для расширения и упрощения возможности получения налоговых вычетов.

Так, с 1 января 2024 года для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ введены унифицированные документы — справки об оплате услуг, которые подтверждают фактические расходы физических лиц на лечение, обучение, страхование и фитнес. На каждый вид расходов предусмотрена своя справка об оплате соответствующих услуг. Других документов предоставлять уже не нужно.

Также предусматривается возможность представления таких справок, подтверждающих фактические расходы налогоплательщиков по оплате услуг, в налоговый орган организациями, индивидуальными предпринимателями в электронной форме — при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие с налоговыми органами.

Деятельность налоговых органов постоянно совершенствуется. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выдача справок либо направление сведений осуществляется на основании заявления физического лица в произвольной форме.

По сведениям, поступившим в электронном виде в 2024 году и успешно прошедшим контроль, налоговый орган сформирует предзаполненное заявление на получение социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и разместит его уже в 2025 году в личном кабинете налогоплательщика. До появления предзаполненного заявления в личном кабинете налогоплательщику не требуется осуществлять каких-либо действий.

Таким образом, со следующего, 2025 года по расходам 2024-го можно будет получать социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке без предоставления декларации по форме 3-НДФЛ.

Аналогичный упрощенный порядок предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов действует с мая 2022 года.